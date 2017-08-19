Промес проваливает большие матчи. Это правда?

Одними из гостей главного русского дерби на прошлых выходных были скауты дортмундской «Боруссии» – как стало известно нам, немцы просматривали персонально Александра Головина и Квинси Промеса, двух номинальных лидеров ЦСКА и «Спартака». Одна кандидатура отпала уже после дерби: Промес был вычеркнут из скаутского списка. Никакого предвзятого отношения, разведчики банально выбрали для просмотра важный матч, где на плечи Промеса ложилось повышенное давление. Голландец с ним не справился, а статистика Квинси против ЦСКА удручает – 0 голов, 0 передач и всего один удачный матч из семи, прошлой весной.

Если бы судьи рассудили персональный баттл Промеса и Головина, Квинси отлетел бы 0:5. Визуально большие матчи для голландца складываются так: громкое интервью, набитое фразами о детстве, себе и своём подъёме, мощная фотка в инстаграме… и очень средний матч. Но давайте покопаемся в числах: слабая игра Промеса в больших матчах – миф или реальность?

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Завершение атак

Соперникам, влезающим по итогам сезона в еврокубки (именно матчи с ними засчитаны «Спартаку» как «большие»), Квинси Промес забивает нечасто – всего 5 мячей в 23 играх. А средняя результативность голландца выглядит особенно пугающе – 0,22 гола за «большой матч» и 0,62 гола за матч с обычным соперником. Но в спорте низкой результативности голы могут рисовать ложную картинку, так что лучше прогнать данные Промеса по xG, ожидаемым голам. Числа собираются, исходя из точек и ситуаций, в которых Квинси бьёт по воротам.

Ударная статистика Квинси Промеса

Сезон Удар/матч (ОМ) xG/удар (ОМ) Удар/матч (ВМ) xG/удар (ВМ) 2014/15 2,40 0,097 2,37 0,129

2015/16 3,59 0,132 3,13 0,108 2016/17 3,26 0,101 2,86 0,092

Здесь ОМ – обычные матчи, ВМ – важные матчи

Лишь в одном сезоне Квинси Промес играл в больших матчах сопоставимо с обычными – в самом первом, у Мурата Якина. Доля ударов за матч была примерно одинаковой (2,40 – 2,37), а удары Промеса были даже опаснее. Здесь, правда, погоду делает гол «Краснодару» в пустые ворота при счёте 0:3 – коэффициент важности голов, например, счёл бы его совершенно бесполезным. Без учёта того момента, который ничего не решал, средний xG на удар в больших матчах составлял 0,089 (то есть вероятность гола после такого удара – 8,9%): всё равно меньше, чем против соперников со дна таблицы.

При Дмитрии Аленичеве Промес провёл свой лучший сезон в «Спартаке», что отражают и числа, однако проблему остроты в важных матчах нужно было ставить уже тогда. При всех возросших числах упал его xG на удар против ЦСКА, «Зенита» и похожих соперников. В сезоне-2016/17, когда красно-белые всем составом стали бить с дальних дистанций, показатели Квинси упали ещё ниже. Однако тенденция должна напрягать: в последние два сезона вероятность, что Промес забьёт в важном матче, меньше на 1-2%, чем в проходной игре с тульским «Арсеналом».

Помощь товарищам

Передаточная статистика Квинси Промеса

Сезон КП/матч (ОМ) xA/пас (ОМ) КП/матч (ВМ) xA/пас (ВМ) 2014/15 1,5 0,079 1,12 0,223 2015/16 1,95 0,092 2 0,052 2016/17 2,68 0,088 2,29 0,091

КП – ключевая передача (под удар)

Здесь использован тот же принцип – рассчитано количество ключевых передач и xA, то есть опасность ожидаемых передач под удар. Здесь разобраться в закономерностях сложнее. В первом сезоне Квинси пропадал в больших матчах как ассистент, сделал всего 9 передач под удар, но много – очень острых (отсюда высокий xA). В сезоне-2015/16 у Промеса проседает качество ключевых передач, в сезоне-2016/17 – количество, но числа в целом сопоставимые.

А если сложить показатели, ситуация становится интереснее. Каждый сезон Квинси стабильно делает меньше атакующих действий (удары + ключевые передачи за матч) в больших матчах, чем в обычных – 0,41 в первых двух сезонах, 0,79 в третьем – но демонстрирует необъяснимый разброс по остроте моментов. В сезоне-2015/16 xG+xA Промеса в важных матчах – 0,16 (против 0,22 в обычных), в золотом чемпионате – 0,183 против 0,189. Чуть округляя числа, Квинси должен делать гол или ассист в каждом пятом-шестом важном матче и в каждом пятом обычном.

А в реальной жизни? 0,43 результативных действия в важных матчах и 0,80 в обычных. Это говорит о паре моментов:

1. Квинси перебирает реальных голов и передач по сравнению с ожидаемыми, причём очень значительно, что говорит не только о фарте Промеса, но и о его индивидуальном классе: игроки, стабильно перебирающие в реализации моментов, могут считаться футболистами топ-уровня. Но здесь есть жирная клякса – перебор в матчах с середняками и аутсайдерами намного жёстче.

2. Квинси действительно проводит важные матчи чуть слабее, но в первую очередь это вопрос реализации моментов. Разница между ожидаемыми результативными действиями в матчах различного типа очень мала – в обычных матчах Промес прогрессирует всего на 4%, – но разница между совершёнными действиями огромна (86%). И здесь важно учитывать фактор, который невозможно измерить числами, даже если твоя аналитика может ответить на многие вопросы.

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Психология

Вспомните Квинси в больших или кубковых матчах, где «Спартаку» обязательно нужна победа. Со стадиона часто видно, как в таких условиях Промес начинает лишний раз кипятиться, растёт количество стычек с участием голландца, процент неправильно принятых решений. Вспомните матч с кипрским АЕК, когда Промес вздорил с соперниками, прыгавшими в подкаты, передерживал мяч, откалывал себя от команды и старался сделать всё сам. Вспомните «Зенит» и промах мимо пустых ворот, пусть даже при 0:3. Вспомните, как Промес играл до этого момента. Вспомните серию Промеса с ЦСКА.

За российскую карьеру Квинси Промес выдал лишь несколько цельных сильных матчей против лидеров. Два – минувшей весной, против «Зенита» и ЦСКА, когда «Спартак» уже чувствовал запах золота. И ещё два-три – с «Краснодаром», дающим сопернику играть при любом тренере и любом подборе игроков. Вывод напрашивается: Квинси хорош, когда ему дают творить, а вокруг него создаётся гармоничный эмоциональный фон.

Ещё один штрих к психологическому портрету – игра за сборную Нидерландов. Промес здорово отдаётся общему делу, но он не хорош на уровне Арьена Роббена. Его лучшие матчи за «оранжевых» – против Уэльса (товарняк) и Белоруссии (официальная игра, но уровень соперника сбивает радость за Промеса). С соперниками уровня хотя бы Швеции Квинси пропадал.

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Ну и?

Промес – действительно звезда нашего чемпионата, забивающая и отдающая гораздо больше положенного. Если верить числам, то и важные матчи Квинси не проваливает: он проводит их ненамного хуже, чем обычные, пусть и бьёт менее опасно. Но в реализации моментов против «Зенитов», ЦСКА и середняков – громадная яма: здесь нужно искать проблему в психологических недостатках Квинси.

В прошлогоднем «Спартаке» Промес начал перебирать и в больших матчах, чаще делая предпоследнее касание перед голом. Но то был другой «Спартак», в первую очередь эмоционально. Сейчас слабая реализация Квинси в важных матчах при привычных условиях возвращается – если оставить за скобками голы с пенальти, против «Краснодара», «Зенита» и ЦСКА создал моментов (xG+xA) на 1,58 ожидаемых гола. Но в реальности набрал 0+0.

В Лиге чемпионов «Спартаку» нужен лидер Промес. С нынешним Квинси будет тревожно.

В материале использованы данные understat.com.

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