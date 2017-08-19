Серия А ждёт нового чемпиона

«Наполи»

Маурицио Сарри наконец-то полноценно отклеил от себя клише «банкира, ставшего футбольным тренером». Других интересных деталей вокруг него больше – он построил команду, переигравшую мадридский «Реал» по владению мячом, сделал тройку нападения с коротышом Дрисом Мертенсом на острие (один из главных тактических трендов прошлого сезона, уже перенятый голландским «Гронингеном»). Его «Наполи» превратился в один из лучших филиалов «Барселоны» Гвардиолы по игре в пас, а в летнее межсезонье исполнял с мячом такое.

Притопить за «Наполи» Сарри нужно из-за невероятно поставленной игры в пас, под которую Маурицио сам подбирал игроков (да, как Гвардиола в каждой новой команде). Ни в одной другой команде так не раскроется голубокровый глубинный плеймейкер Жоржиньо, которого хотел «Зенит» и лично Роберто Манчини, не начнёт расти Амаду Диавара (мини-копия Погба) или Пётр Зелиньски. Нигде так хорош не будет Лоренцо Инсинье, действующий по принципу «открылся под пас и побежал». Сарри собрал качественных пасующих и отладил их взаимодействие, что сделало «Наполи» одной из главных причин следить за чемпионатом Италии.

Сейчас «Наполи» как никогда созрел для борьбы за титул: готова команда крутых игроков, есть тактическая вариативность, проходит робость больших матчей (доказано «Ниццей»). Теперь осталось выиграть вечную футбольную войну – обойти команду прагматиков, будучи командой романтиков.

Одержимый. Как Маурицио Сарри пробился в «Наполи» через тернии Успех «Наполи» в Серии А – это в первую очередь успех Маурицио Сарри. Одержимого тренера, который когда-то и не помышлял о такой работе.

«Рома»

Рамон Мончи ворвался в итальянский футбол с громкой фразой «Рома» – не супермаркет»… и устроил распродажу по скидочным ценам: продал Рюдигера, Паредеса, Салаха, не стал биться за Щенсны. И при всём этом Мончи снова доказал свою хватку – другой спортдир не смог бы так технично выкрутиться из ситуации. Фланги защиты, проседавшие у «Ромы», были укреплены Коларовым и Карсдорпом, центр обороны – наследником Бонуччи Эктором Морено, лучшим игроком Кубка конфедераций по Packing. Но главная рыба Мончи за лето – Максим Гоналон: 5 млн евро за такого футболиста – самая невероятная трансферная кража лета.



Выбор тренера тоже в «яблочко»: Эусебио Ди Франческо, как и Лучано Спаллетти, умеет строить симпатичные команды, слепо верит в схему 4-3-3 (другие даже не отрабатывает на тренировках) и обожает атакующий футбол. Да ещё и Доменико Берарди должен притащить. Ди Франческо по крови джаллоросси, в городе его будут обожать, но на главный вопрос в отношении тренера ответит только сезон – сможет ли Эусебио залечить расшатанные нервы «Ромы»? В последние годы команда отвыкла качественно играть в топ-матчах, или выигрывая в ненужный момент, как в конце прошлого сезона, или проваливаясь и отходя потом по месяцу-полтора (1:7 от «Баварии», 1:6 от «Барсы», 0:3 от «Порту»).



Качества Ди Франческо как психолога были незаметны в «Сассуоло», так что психологический вопрос станет ключевым. Если Эусебио сможет влезть в мозги своим игрокам, Рим тоже включится в борьбу за скудетто – в остальном «Рома» уже соответствует золотым стандартам. А главные лидеры прошлогодней команды, за исключением Салаха, остались: и Манолас, и Де Росси, и Джеко, и Найнгголан.

«Хотим быть красивой историей». Самый стильный тренер Италии Сегодня в Серии А «Ювентус» сыграет с самой стильной командой Италии, которую ведёт вперёд ученик Зденека Земана – Эузебио Ди Франческо.

«Милан»

Ставить на скудетто «Милана» уже сейчас – как восхищаться грибным супом из мухоморов: у россонери много денег, новичков, слов, амбиций, но пока нет ничего подтверждающего слова и амбиции. (Кроме победы над македонской «Шкендией», конечно.) Мощный состав в идеале должен рвать всех соперников по Италии, но даже по новичкам есть вопросы. Хотя бы один – как сыграются вместе Леонардо Бонуччи и Лукас Билья? Один глубинный плеймейкер – хорошо, а два – путаница и война за первый пас. Бонуччи отдали капитанскую повязку и 19-й номер, так что становится понятно, на чьей стороне «Милан» будет в случае такой войны.



Но помочь «Милану» в достижении своих амбиций должен фактор Винченцо Монтеллы – моего личного главного разочарования прошлого сезона Серии А. Тренер, ставивший calcio montelliano, свой комбинационный стиль с тотальным владением мячом, упёрся в условия «Милана», изменил философии и превратился в прагматика. Для «Милана» футбольное предательство Аэропланино – даже здорово: менять свою философию не всегда плохо, у Зинедина Зидана её как таковой в принципе нет (он всегда подстраивается под условия, соперника, своих игроков и делает это гениально). А последние сезоны чемпионата Италии дарят аксиому: результативность турнира растёт, но побеждает тот, кто чаще побеждает 1:0.

«Интер»

Китайцы-нерадзурри проявляют удивительное целомудрие: Лучано Спаллетти, назначенный главным в июне, до сих пор не уволен, самый ценный актив, Иван Перишич, до сих пор не продан, Мауро Икарди ни с кем не конфликтует, усиливаются проблемные позиции… это точно «Интер»? При этом верить, что нерадзурри включатся в чемпионскую гонку, наивнее, чем даже верить в «Лацио». Тренируя «Рому», Спаллетти ставил очковый рекорд в клубной истории, но был вынужден смотреть на чужую спину, здесь же Лучано интересуют только собственные достижения – пока «Интер» ставит своей целью Лигу чемпионов, а не итальянское господство.

Ключевой штрих нового «Интера» – даже не тренерский: в Милан приехал Борха Валеро, недооценённый художник из глубины поля, которым в «Фиорентине» не украшали галерею, а закрывали дырку в стене. У нерадзурри появится полноценный стабильный регулировщик игры – Кондогбия оказался лишь сгустком мышц, Жоау Мариу полезнее в другой роли, Банега уже укатил из Милана, а Брозович продолжает недооцениваться тренерами (что уже неважно – у главного, кто его оценил, с лета другой сильный хорватский box-to-box). Даже в своём возрасте Валеро – это плюс в качестве игры, а дополнит его Матиас Весино, с которым Борха вместе составлял центр поля «Фиорентины».

«Лацио»

Самая тёмная лошадка среди фаворитов. И самая недооценённая. «Если бы такого результата добивался Марсело Бьельса, его называли бы волшебником. А когда его добивается Симоне, никто не скажет ему даже браво», – говорит Пиппо Индзаги, с которым Симоне поменялся местами в тренерской карьере: был посредственным игроком, но стал качественным алленаторе. Он тактически гибкий, жонглирует схемами, использует некоторых футболистов только в конкретных схемах (Баштуша – только в 3-5-2, Худта – только в четвёрке защитников), прививает раздевалке «дух «Лацио», как говорит Клаудио Лотито. Глубоко погружается в процесс, отправляя каждому игроку по WhatsApp видеонарезки с действиями соперника в ближайшем матче. Ещё и трофеи завоёвывает. Золотой тренер.

Вышел из офсайда. Как Симоне Индзаги переплюнул брата Пиппо Симоне Индзаги всегда оставался в тени именитого брата, но тренерская карьера в «Лацио» получается у него удачнее.

Об Индзаги мало пишут в GdS, об игроках «Лацио» мало говорят, и даже Фелипе Андерсон после мощного сезона (стал самым активным в пасовой игре после Лукаса Бильи, освоился в схеме 3-5-2 правым латералем) не поплыл под лавиной трансферных слухов. Из героев прошлогодней команды ушёл только Билья, но и ему нашли адекватную замену – Лукаса Лейву, похожего на аргентинца стилем игры. Поверьте, это не потеря качества: в Италии в 30 лет для глубинных плеймейкеров всё только начинается. Все остальные – на месте: и топ-защитник де Врей, один из лучших в лиге, и Андерсон, и прошедший путь до основы скуадра адзурра Иммобиле. Шума вокруг «Лацио» нет, и это лучшая обстановка, чтобы незаметно подниматься ещё выше.

Что с «Ювентусом»?

«Ювентус» стабилен в продаже своих лидеров за копейки и поиске странных альтернатив, но впервые за три десятка лет свернул со стратегии выбора тренера. Последним, кто продержался в кресле бьянконери больше трёх сезонов, был Джованни Трапаттони, и тогда даже лишнее скудетто, шестое, не скрасило общего впечатления от затяжной работы – Трап затянул с перестройкой, потерял год, а «Ювентус» вышвырнул себя из чемпионской гонки на восемь. С тех пор «старая синьора» работала по неписанной стратегии, меняя тренера максимум после трёх сезонов.



Макс Аллегри мог оказаться в их списке и даже думал подать в отставку после финала Лиги чемпионов, но потом задумался и доверился сердцу. «Я тренирую, потому что люблю преподавать. Это радость моей жизни. Мне нравится делать игроков лучше и умнее. Я знаю, что мне еще многому предстоит научиться. Считаю себя начинающим тренером, а не менеджером», – писал Аллегри в колонке для The Players Tribune.

«Я бросил невесту перед венчанием». Макс Аллегри, каким вы его не знаете Сергей Титов – о тренере, который вывел «Ювентус» во второй финал Лиги чемпионов за три года.

Бермудский четвёртый сезон будет сложным для Аллегри – вероятно, «Ювентус» как команда-династия в хоккейном понимании существует последний год. Главные задачи – подготовить бесполезную перестройку, чаще наигрывать молодого Ругани, вырастить звезду из Феде Бернардески, переместить акцент на новых лидеров. На самого-самого из них, Пауло Дибалу, «Ювентус» оказал повышенное давление, наградив его «десяткой», а как Дибала справляется с повышенным давлением, все видели в финале Лиги чемпионов. И да, выиграть Лигу чемпионов – главная задача «Юве» на сезон: весной в Киеве будет последний шанс у Кьеллини, Барцальи (но это не точно) и Джиджи Буффона (это точно). Италия у «Ювентуса» на втором плане, а соперники подросли в классе как никогда раньше – чемпионская гонка точно состоится.

На что ещё смотреть

«Аталанта» – команда больше, чем на один сезон. Джан Пьеро Гасперини играл 3-4-3, пока это не стало мейнстримом, и поднял «Аталанту» в еврокубки со своей любимой тактикой и толпой голодной местной молодёжи. Лучшая иллюстрация работы Гаспа – список игроков «Аталанты» на контрактах с топами: Конти уже в «Милане», «Ювентус» думает, выдёргивать ли раньше времени Кальдару и Спинаццолу, следующий на очереди – незабивной и очень полезный Петанья. В новый сезон «Аталанта» бросается с новым потоком молодёжи, разбавленным де Рооном и Иличичем, качественными игроками под еврокубки. Гасперини уже выпадал из пятёрки с «Дженоа», рассыпавшимся, как бискотти. Но ошибки учтены – «Аталанта» так не рассыплется.

«Ты сумасшедший». Тренер, сделавший самую крутую команду сезона Вы можете считать эту команду новым «Лестером», но их объединяют только итальянские тренеры – «Аталанта» самобытна и хороша по-своему.

Заново посаженные «фиалки». Братья Делла Валле стараются скинуть «Фиорентину» хоть кому-нибудь, так что про еврокубки можно забыть. Из прошлогоднего состава останется только кусок бывшей Югославии (Калинич, Бадель и Томович), а всех остальных будет наспех припаивать друг к другу Стефано Пиоли, чей «Интер» был самым симпатичным за последние годы. Среди материала – толпа безликих игроков для середняков, в которую затесались Валентин Эйссерик и Джованни Симеоне. Непонятно, на что такая «Фиорентина» может замахнуться, но у Пиоли в стрессовых условиях всегда получалось что-то симпатичное.

Андреа Белотти сделает новый шаг к топ-клубу. «Торино» снова обещает отойти от привычной философии Синиши Михайловича и стать одной из самых безрассудных команд Италии, а Белотти по прозвищу Галло, Петух – клюнуть каждого из грандов. В прошлом сезоне Галло изображал гребень, празднуя гол, 26 раз, теперь нужно не уронить планку, и у Белотти всё для этого есть. Характер, трудолюбие, роль единственного форварда, полное и даже порой слепое доверие Михайловича, Яго Фальке и Ляйич на флангах. Белотти обожает Андрея Шевченко и хочет носить майку «Милана», как Шева, но пока стоит потерпеть и делать себе имя дальше.

Петух клюнул. Самый крутой нападающий Италии Попасть в сборную Италии, забивать за «Торино» почти в каждом матче, получить контракт с громадными отступными – всё это про Андреа Белотти.

«Кьево» будет всех раздражать и снова не вылетит. «Летающие ослики», как всегда, наслаждаются нахождением среди самых возрастных команд Европы, проповедуют засушливый футбол со схемой 4-3-1-2, всерьёз рассчитывают на Серджо Пеллисьера, которому уже 38, и других ветеранов. Иногда, глядя на пустые трибуны стадиона «Бентегоди», кажется, будто «Кьево» нужен только несчастным игрокам и владельцу Луке Кампеделли – даже в Вероне за «осликов» болеют единицы. Но «Кьево», вопреки пожеланиям многих болельщиков, снова останется в Серии А, а одну из главных ролей сыграет Джанлука Гаудино, редкий молодой любимчик Хосепа Гвардиолы, купленный за гроши у «Баварии».

СПАЛ и «Беневенто». Серия А дарит всё больше необычных новичков, прыгающих из третьей лиги в первую рывком гепарда. Раньше выскочки влетали поодиночке, теперь попали в СериАл вместе. У СПАЛ шансов закрепиться больше – Леонардо Семпличи, ученик Аэропланино Монтеллы, сколотил абсолютно тренерскую команду из одних итальянцев, отточил ей привлекательный футбол по схеме 3-1-4-2, а летом дополнил состав сильными новичками (Матьелло, Грасси, Палоски). «Беневенто», ещё одну авторскую команду, летом дополнил Данило Катальди, но остальные трансферы – слишком непонятные даже для «Беневенто». Следить здесь нужно за двумя игроками – Георге Пушкашем, выведшим своим голом джаллоросси в Серию А, и Амато Чичиретти: он главный в чемпионате Италии по хохломе.