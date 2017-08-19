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Гилфи Сигурдссон
Текст: Александр Служаков
Фото: evertonfc.com

7 самых громких трансферов недели. От Бакки до Сигурдссона

Трансферное окно вскоре захлопнется, но пока клубы продолжают опустошать счета. 180 млн евро — общая сумма самых громких покупок недели.
19 августа 2017, суббота. 15:00 Футбол

7. Габриэл Паулиста, защитник

Из «Арсенала» в «Валенсию» за 11 млн евро

Два с половиной года назад талантливый бразилец с большой помпой переходил в лондонский «Арсенал». Арсену Венгеру так был нужен центральный защитник, что он в январе выдернул Габриэла из «Вильярреала» за 15 млн евро. Но южноамериканец не стал своим в Лондоне. На фоне любого из партнёров по обороне он смотрелся невзрачно. Компенсировать физикой свои недостатки в тактической подготовке Паулиста так и не смог. Даже сейчас, когда Венгер время от времени пробует схему с тремя центральными защитниками, Габриэл оказался крайним. Ему указали на дверь. Хорошо для «канониров», что подвернулся вариант с «Валенсией», где сейчас работает бывший босс бразильца Марселино Гарсия Тораль. Испанский специалист очень ценит Габриэла, а так бы «Арсенал» и 10 млн евро не выручил.

Уже вчера Паулиста наблюдал за игрой новой команды в компании коллеги по амплуа Джейсона Мурильо, взятого в аренду у «Интера». Эти двое готовятся заменить Эсекьеля Гарая, который стремится покинуть стан «летучих мышей».

6. Джованни Симеоне, нападающий

Из «Дженоа» в «Фиорентину» за 15 млн евро

«Фиорентина», получив почти 65 млн евро за Федерико Бернардески и Матиаса Весино, начала заполнять бреши в составе. Она уже приобрела полтора десятка игроков и обладает одной из самых широких обойм в Серии А. Но в случае с Симеоне «фиалки» сыграли не опережение. «Милан» очень хочет заполучить Николу Калинича. Если клубы договорятся, то хорват переберётся на «Сан-Сиро», а у «Фиорентины» уже будет замена лидеру атак. Если Калинич останется, то не беда. Симеоне достаточно гибкий форвард, способный сыграть и с фланга. По нынешним временам 15 млн евро — это сущие мелочи за нападающего высокого уровня.

Симеоне достаточно гибкий форвард, способный сыграть и с фланга. По нынешним временам 15 млн евро — это сущие мелочи за нападающего высокого уровня.

5. Карлос Бакка, нападающий

Из «Милана» в «Вильярреал» в аренду за 2,5 млн евро

Колумбиец весь прошлый сезон капризничал, практически конфликтовал с Винченцо Монтеллой. Наставник миланцев всё это запомнил. И когда у «Милана» появились деньги на серьёзное укрепление состава, он тут же попросил найти замену Бакке, чье нытьё ему порядком поднадоело. У россонери теперь есть Андре Силва, клуб пытается заполучить ещё одного топ-форварда. Бакка думал, что у него будет ворох предложений, однако на деле после слабого сезона немногие захотели видеть в составе колумбийского бомбардира.

«Вильярреал» для Карлоса — далеко не худший вариант. Он вернулся в чемпионат, где сумел раскрутиться. На него очень рассчитывает Фран Эскриба, который уже готовит разные схемы под южноамериканца. В одной из них Бакка будет выдвинут на острие, в другой будет действовать в паре с Седриком Бакамбу или Николой Сансоне.

Фаны «Эвертона» после покупки Сигурдссона ещё больше поверили в то, что их любимый клуб включится в реальную борьбу за место в топ-4.

4. Блез Матюиди, полузащитник

Из «ПСЖ» в «Ювентус» за 20 + 10,5 млн евро

Шесть лет провёл Блез Матюиди в «Пари Сен-Жермен», стал за это время символом клуба, которого не касались перестройки команды. Ни один из дорогостоящих новичков не мог вытеснить уроженца Тулузы из состава. За это время он стал железным игроком стартового состава сборной Франции. Но ничто не вечно. В Париже решили, что они обойдутся без старины Блеза. Возможно, этот трансфер ещё аукнется боссам «ПСЖ», да и Унаю Эмери. Вероятно, парижане задумали ещё одну безумную покупку, но пока центр поля выглядит сиротливо. Крыховяк надежд не оправдал. Мотта и Верратти — травматичные ребята, к тому же бразильский итальянец уже не юнец. Рабио и Нкунку до уровня Матюиди не доросли. Готов ли Пасторе выполнять столько же черновой работы, сколько и Блез? Сомнительно.

Ну, а в Турине с удовольствием приголубили Матюиди. В «Ювентусе» всегда знали толк в центральных полузащитниках и подчёркивали, что их много не бывает. Отличное дополнение к Хедире, Пьяничу, Маркизио и Стураро.

В Париже решили, что они обойдутся без старины Блеза Матюиди. Возможно, этот трансфер ещё аукнется боссам «ПСЖ», да и Унаю Эмери.

3. Давинсон Санчес, защитник

Из «Аякса» в «Тоттенхэм» за 40 млн евро

Многие эксперты недоумевали: почему же так долго молчит на трансферном рынке «Тоттенхэм»? И вот «шпоры» наконец-то разразились. Вот только, скорее, они сделали инвестицию в будущее. 21-летний колумбиец Давинсон Санчес вряд ли сможет сразу же выставить из состава Алдервейрелда, Вертонгена или Дайера, но перспективы у парня потрясающие. Он стал одним из творцов феноменального прохода «Аякса» в финал Лиги Европы. У него сильный внутренний стержень, он уже сейчас готов быть лидером. На футбольном поле умеет всё, но из-за юного возраста порой склонен к авантюрам.

Конечно, фаны «Тоттенхэма» ждут усиления в группу атаки, но сейчас клуб заполучил защитника, который в перспективе может стать сильнейшим в мире.

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2. Паулиньо, полузащитник

Из «Гуанчжоу Эвергранд» в «Барселону» за 40 млн евро

Далеко не самый банальный трансфер осуществила «Барселона». Тяжело представить, что китайский клуб сработал в плюс на рынке переходов, но тем не менее это так. В 2015 году «Гуанчжоу Эвергранд» купил Паулиньо у «Тоттенхэма» за 14 млн евро, а сейчас продал его за 40 млн евро. Дело тут не в том, что бразилец божественно играл в китайской лиге. Да, он был видной фигурой, но это же не топ-чемпионат. Убеждён, что каталонцев привлекли выступления Паулиньо за национальную команду. В «селесао» сейчас он твёрдый игрок стартового состава. Тите вернул Паулиньо в команду в прошлом сентябре, и с той поры он пропустил лишь один матч отборочной кампании к чемпионату мира в России, да и то из-за дисквалификации. А в последних двух встречах, перед тем как бразильцы получили путёвку на мундиаль, Паулиньо оформил хет-трик в гостевой игре с Уругваем и сделал две голевые передачи в противостоянии с Парагваем.

Такой игры ждут от латиноамериканца и в «Барселоне». Закостенелая полузащита — одна из главных причин увядания каталонского суперклуба. Кураж Паулиньо должен помочь её раскачать.

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1. Гилфи Сигурдссон, полузащитник

Из «Суонси» в «Эвертон» за — 49,4 млн евро

Исландец продолжает переписывать трансферные рекорды для своей родины. Теперь Сигурдссон стал ещё и самым дорогим игроком в истории «Эвертона». Рональд Куман долго настаивал на покупке Гилфи, который считается лучшим мастером стандартов во всей Премьер-лиге. Штрафные и угловые Сигурдссона — неподдельная роскошь.

Конечно, исландец прекрасен не только ударами из статичного положения. Он готов выполнить любую передачу — будь то диагональный перевод или тонкий разрезающий пас. Фаны «Эвертона» после этой покупки ещё больше поверили в то, что их любимый клуб включится в реальную борьбу за место в топ-4.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Блез Матюиди Гилфи Тор Сигурдссон Диего Симеоне Карлос Бакка Паулиньо
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