Вирус миролюбия. Ничьи «Урала» прервали серию гостевых побед ЦСКА

Победы ЦСКА против беспроигрышной серии «Урала»

Во встрече «Урал» – ЦСКА случилось столкновение двух серий. Команда Александра Тарханова ни разу не проиграла на старте сезона, захватив лидерство в РФПЛ по количеству ничьих (пять в шести турах!), а красно-синие выиграли все гостевые матчи, как в чемпионате России, так и в Лиге чемпионов: у «Анжи» (3:1), АЕКа (2:0), «Тосно» (2:1) и «Янг Бойз» (1:0). 19 августа одна из этих серий должна была прерваться.

Виктор Гончаренко, конечно, держит в голове ответный матч со швейцарцами, который состоится через четыре дня. Главный тренер «армейцев» сделал четыре перестановки в стартовом составе, оставив на скамейке Василия Березуцкого, Георгия Щенникова, Витиньо и Фёдора Чалова. Наверное, вряд ли бы кто-то удивился, если бы ЦСКА вообще вышел в Екатеринбурге без номинальных нападающих, учитывая качество игры Аарона Оланаре в нынешнем сезоне, особенно в Берне, однако Гончаренко решил дать нигерийцу новый шанс.

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У «Урала» самой серьёзной потерей было отсутствие лидера команды по ключевым передачам (2,9 в среднем за 90 минут) Николая Димитрова: болгарский полузащитник получил повреждение ещё на разминке в Туле. Арендованный «шмелями» у ЦСКА защитник Никита Чернов остался в запасе, зато в основу попал бывший капитан «молодёжки» «армейцев» Юрий Бавин. Камерунский новичок уральцев Петрюс Бумаль оформляет рабочую визу, поэтому 24-летнего полузащитника в заявке не оказалось.

Разумный дриблинг Чантурии

Как и в предыдущих гостевых матчах, «армейцы» начали игру осторожно, они выжидали, что предложит соперник. Команда Гончаренко не спешила в гости к Ярославу Годзюру. «Урал» к середине первого тайма имел чудовищное преимущество по владению мячом – 70 на 30 процентов. Правда, по-настоящему опасных моментов у ворот Игоря Акинфеева тоже не было. Хозяева ограничились одним-единственным ударом в створ, которым просто размяли голкипера ЦСКА.

Тем не менее нельзя сказать, что в обороне у фаворита царило спокойствие. Постоянно нагнетал давление самый заметный в составе «шмелей» игрок – фланговый форвард Георгий Чантурия. Грузинский легионер смело лез в обводку, зарабатывал фолы. Сергей Лапочкин достал из кармана «горчичник» только на 44-й минуте, наказав Алана Дзагоева, хотя должен был давать жёлтую карточку значительно раньше, когда Александр Головин и Кирилл Набабкин чрезмерно жёстко фолили на Чантурии. Кстати, по прошлым сезонам мы привыкли, что Георгий зачастую неоправданно лезет в обводку и теряет мяч, но, похоже, он становится более зрелым футболистом. В матче с ЦСКА его дриблинг завершался эффективными действиями. Чантурия охотно смещался в центр в стиле Димитрова, освобождая бровку Денису Кулакову. Взаимодействие защитника и форварда на правом фланге – традиционное оружие «Урала». Впрочем, ЦСКА был готов к этому.

Оланаре почти не виден

Расчёт «армейцев» на быстрые контрвыпады в первом тайме не оправдался. «Урал» хорошо включался в прессинг после потери мяча, а Бавин с Артёмом Фидлером закрывали свободные зоны в центре поля. Алан Дзагоев на правах ведущего футболиста команды выговаривал партнёрам за ошибки, но ни у самого Дзагоева, ни у Оланаре, ни у Александра Головина игра не шла. Хватало потерь мяча, невынужденного брака. Лишь по истечении получаса матча красно-синие сумели более-менее поддавить «шмелей». Тогда Оланаре стал наконец-то встречаться с мячом у штрафной хозяев. Заработал единственный до перерыва угловой ЦСКА, дважды опасно прорывался к воротам Годзюра, однако совершал прострелы в никуда.

Любопытно было последить и за нападающим «Урала» Владимиром Ильиным, которого Станислав Черчесов внёс в расширенный список состава сборной России. Трио центральных защитников «армейцев» Игнашевич – Васин – А. Березуцкий почти полностью закрыло снайпера уральцев. Лишь однажды Ильин опасно пробил из-за штрафной под перекладину, когда Оланаре проиграл борьбу за мяч в середине и команда Тарханова организовала быструю атаку.

Сейвы от Годзюра

Во втором тайме ЦСКА требовалось перестраиваться и добавлять, чтобы не потерять очки в Екатеринбурге. Гончаренко попробовал реализовать несколько идей. Оланаре он снял с игры уже на 52-й минуте, бросив в бой Витиньо и отправив вперёд Вернблума. Но спустя несколько минут тренер вернул шведа в среднюю линию и выпустил на замену Фёдора Чалова. Хотя гости к тому моменту уже серьёзно добавили, действуя с каждой атакой всё смелее и агрессивнее. «Армейцы» заработали серию угловых. До четвёртой-пятой подачи «Урал» успешно справлялся с задачей нейтрализовать сильную сторону красно-синих, а затем только прекрасный сейв Годзюра спас хозяев от гола Виктора Васина.

Свежие «резервисты» ЦСКА добавили головной боли подуставшим защитникам «шмелей». Да и с Марио Фернандесом уральцам стало сложнее справляться после замены Максима Григорьева. Пусть Григорьев мало чем запомнился в созидании, его работоспособность здорово помогала при оборонительных действиях. Тем не менее Тарханов показал в концовке, что не намерен удерживать ничью любыми средствами. Главный тренер «Урала» выпустил второго форварда Игоря Портнягина, не дождавшись голевых моментов от Ильина.

Возможно, будь у Портнягина побольше времени, он забил бы сегодня за новую команду. А так миролюбивый «Урал» выдал очередную ничью – 0:0. Правда, в компенсированное время Витиньо мог добыть победу ЦСКА, но Годзюр ещё раз доказал, что с его приобретением уральцы точно не промахнулись.