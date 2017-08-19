Гоголь-моголь. Что сделал из «Спартака» «Локомотив»

Про такой футбол сэр Алекс Фергюсон всё сказал в 1999-м.

Денис Глушаков, вновь отправленный Массимо Каррерой на нелюбимую позицию опорного хавбека, был абсолютно худшим в первые полчаса дерби. Вместе с Пашаличем Денис бегал, как паровозик с прицепом: оба рядом, часто на одной линии, синхронно проигрывали центр поля. Выдёргиваясь прессинговать, Глушаков освобождал свою зону, «Локомотив» быстро переводил мяч туда – по такой игре можно было понять слухи о нужности «Спартаку» Дмитрия Тарасова. А потом худший в «Спартаке», проигравший все возможные подборы, оказался в штрафной, подстроился под пас Промеса, положил мяч в угол. И ведь теперь для болельщиков красно-белых Глушаков снова станет героем матча – все забудут про его провальные полчаса.

«Локомотив» в эти полчаса гораздо сильнее – лучше переходит в атаку, лучше знает, что делать с мячом, быстро садится назад. Команда Юрия Сёмина внезапно кажется более тренерской, чем команда Массимо Карреры. Упускает один момент за другим. Фарфан позволяет себе головой ударить выше пустых ворот. Хватает одного несчастного случая – и «Локомотив» долго приходит в себя, подстраивается под скорости красно-белых, а потом получает второй.

Дмитрий Баринов снова выходит в центре обороны, получает от Юрия Сёмина один нагоняй за другим, к перерыву из его зоны прилетает два мяча. У Сёмина заготовлена привычная перестановка под такие случаи: сменить 3-4-2-1 на 4-2-3-1 и поменять Баринова на Антона Миранчука. Но Сёмин оставил Баринова, поменял Тарасова, обычно полезного при фланговых подачах. Спустя три минуты забил Баринов. При фланговой подаче. И побежал к болельщикам «Локомотива», празднуя гол, хотя шесть лет назад братался с фанатами «Спартака» и ходил на футбол с плакатом для Андрея Тихонова.

Ману Фернандеш перед финальным свистком держит мяч настолько долго, насколько возможно, обводит игроков «Спартака», просто чтобы обвести, и, продолжая игнорировать партнёров, кладёт дальним ударом мяч, который становится решающим.

Но, главное, о какой логике может идти речь, когда Александр Самедов при 2:0 в свою пользу картинно падает в борьбе и вопросительно смотрит на судью, требуя липовый пенальти? Самедов хватает справедливую красную, а «Спартак» выдаёт худший тайм в сезоне: вряд ли тот же сюжет случился бы без удаления. Даже с таким крутым «Локо», как сегодня.

«Football, bloodyhell» – главная фраза прошедшего дерби. Иррационального, абсолютно нелогичного. Там, где был лучше «Локо», забивали красно-белые. Когда «Спартак» не мог создать проблемы на свою голову – героически создал. И всё же в таком футболе нашлось место логике. В отличие от трансляции «Матч ТВ», в которой раз за разом мелькал актер в образе Гоголя, рекламируя новый отечественный фильм, но создавая лишь антирекламу.

Во-первых, «Локомотиву» по-прежнему нужен нападающий, но Юрий Сёмин нашёл Ари грамотную замену. С ростом 178 см Джефферсон Фарфан отчаянно цепляется за мяч, выигрывает верх у Сердара Таски и приносит пользу, даже не забивая. Пересмотрите момент со вторым голом – его организовали Фернандеш и Миранчук, но помог сделать гол Фарфан, сместившись в зону между Таски и Ещенко, заставив крайнего защитника метаться и организовав свободное пространство. «Железнодорожникам» важен не Ари, а нападающий типажа Ари – динамичный, боевитый, очень много летящий на мяч. Что бывает без такого форварда? 0:2 от «Тосно».

Во-вторых, центр красно-белых настолько плюшевый, что его сжала бы даже маленькая девочка. Глушаков забил, но остальную часть матча отыграл очень слабо, а из его зоны прилетел третий, решающий гол. Один неудачный подкат – и «Спартаку» пришлось защищаться вчетвером против скорости «Локомотива». Марио Пашалич проблемы не решит. Ещё раз, это важно: Пашалич – апгрейд Глушакова, а не Зобнина. Фернандо вышел на 20 минут и сделал несколько сильных перехватов, но центр поля всё равно не укрепил – он как проваливался, так и продолжил валиться.

В-третьих, «Спартаку» нужно усиление. На все возможные позиции. В центр обороны, откуда может уехать Сердар Таски, оставив громадную дыру. На фланги обороны, где дыра блестит не первый матч. Ещенко и Комбаров сегодня сделали всё, чтобы закрыть пустые зоны без мяча, а не своих игроков. В опорную зону. За такой «Спартак», дающий Ману Фернандешу ежеминутно идти в обводку ради обводки, а не самому сильному центру поля в лиге – разрывать свой, в Лиге чемпионов очень страшно. Лучше пустить туда «Локомотив», классный даже без своего ключевого нападающего.