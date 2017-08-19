Каррера: на результат повлияло удаление Самедова

Каррера – об удалении Самедова и внимании болельщиков, Сёмин – об эмоциях после феерического камбэка «Локомотива» в дерби со «Спартаком».

«Спартак» разочаровал своих болельщиков в дерби с «Локомотивом»: ведя в счёте к концу первого тайма с преимуществом в два мяча, красно-белые сначала лишились Самедова, а затем растеряли все козыри и пропустили четыре – даже точный удар Промеса не спас команду от поражения. Причины столь резкого переворота в игре попытался объяснить главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на пресс-конференции.

Гоголь-моголь. Что сделал из «Спартака» «Локомотив» Сценарий московского дерби писал человек с очень богатой фантазией.

— Почему «Спартак» проигрывает принципиальные матчи?

— Вы заметили, что мы играли в меньшинстве? Это портит равновесие в футболе. Но мы смогли забить ещё. Этот матч отличался от других.

— Нет ли паники в команде?

— Паники нет, это футбол. Нужно суметь встать с колен, работать. Никакой паники не должно быть. Мы должны исправлять ошибки, которые совершаем.

— Проблемы в центре поля во время атак соперника. Нужен ли опорник?

— У нас не было больших проблем в первом тайме. «Локо» хорошо играет между линиями. Обе команды создавали опасные моменты.

— Почему не появились в старте Фернандо и Джикия?

— Джикия и Фернандо не играли, так как в тренировке были детали, которые заставили меня выпустить Пашалича, Глушакова и Боккетти.

— Как отреагировали на перформанс болельщиков?

— Мне очень приятно иметь такую поддержку. Но жаль, что не получается порадовать их. Мы работаем и играем для их радости.

— Не было ли желания заменить Ананизе по ходу игры?

— Мы думали о таком варианте, но боялись, что прижмёмся к своим воротам и нам будет сложно дать отпор. Поставили Мельгарехо, чтобы иметь возможность контратаковать.

— Селихов – основной вратарь?

— Он игрок «Спартака», как и Ребров, и Максименко. Просто в данный момент играет он.

— Вы ругали Луиса Адриано за нервы в игре с «Зенитом». Не будете ругать Самедова за симуляцию?

— Не думаю, что он сделал это специально. К сожалению, такие эпизоды меняют целую игру. Луиса Адриано я не ругал, просто просил помогать в середине поля. А в другом случае мне не понравился поступок Адриано в матче с «Зенитом». В случае с Самедовым всё было по-другому.

— Жара, неполный состав – можно сказать, матч проходил в экстремальных условиях. В таких условиях физическая подготовка команды – оптимальная?

— Физическое состояние хорошее. Всегда можно его улучшить. Мы играли весь второй тайм вдесятером, но у нас хватило сил забить гол. Думаю, физическая и ментальная сила — с нами.

— Не боитесь, что два поражения кряду психологически повлияют на игроков?

— Это не должно повлиять на нас. Это футбол, тут невозможно постоянно только побеждать. Можно, работая, предотвращать поражения, но непобедимых нет. Моральное состояние не на высоте по сравнению с прошлым сезоном, но жизнь продолжается. Надо засучить рукава и идти вперёд.

— Вы сказали о роли удаления. Оно виновато, что вы пропустили 4 мяча от соперника, чья линия нападения считается экспертами самой слабой?

— Удаление повлияло на результат. Но во всём этом есть и наша вина. Игра в меньшинстве против хорошей команды – сложное дело.

— В первом тайме вы не испытывали проблем, но опасных моментов было больше у «Локо». Не кажется, что вы проиграли Сёмину тактически?

— Не думаю. В первом тайме у нас было больше моментов. Мы выиграли в первом тайме — 2:0, а за счёт отдельных эпизодов матчи меняются.

— Сегодня часто фланги проваливались. Может, стоит усилить эту позицию?

— Играть в меньшинстве – немного другое. Когда закрываешь центр — позволяешь сопернику играть на флангах, закрываешь фланги – открываешь центр.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Через считаные секунды после ухода Карреры в зале появился Юрий Сёмин. Наставник «Локомотива» перекинулся парой шуток с журналистами, а затем резюмировал игру.

— После первого тайма мы не заслуживали 0:2. У «Спартака» не было особо моментов. Мы сами себе организовали голы и не забили свой. Во втором тайме хорошо зашли ребята – и Миранчук, и Виталик Денисов. После гола появилось хорошее настроение, и мы выиграли матч.

— У вас хорошие победы с фаворитами и гораздо хуже получаются игры с аутсайдерами. В чём причина?

— Это связано, на мой взгляд, с концентрацией на матч. Над этим работаем, много об этом говорим, но проблемы и по сей день. Работы – непочатый край.

— Пересматривали эпизод с Алексеем Миранчуком? Не было удаления?

— Я пересматривал Суперкубок, и мне казалось, что Адриано надо было удалить. Это жизнь. Посмотрите эпизод с тем же Самедовым. Он заранее сделал шажочек вперёд и упал.

— За 17-18 минут до конца вы едва не выбежали на поле.

— Это эмоции. Мы тогда проиграли единоборство.

— Что говорили игрокам в перерыве?

— Не ругались, просто сделали перестройку, подсказали: лучше играть в пас, через фланги. Простые вещи.

— Если игра в первом тайме вас устраивала, с чем связаны замены Рыбуся и Тарасова?

— Тарасов имеет микротравму ахилла, поэтому не стали дальше рисковать. Что касается Рыбуся, изменения надо было вносить на его позиции.

— Сегодня вы переиграли Карреру тактически?

— Это вам судить, вы специалисты.

— Как сыграл Фарфан в центре и не помешал бы вам Дзюба?

— Могу комментировать действия только тех игроков, которые у меня тренируются, проходили медосмотр и подписали контракт. Дзюба – игрок «Зенита». А Фарфан может играть на любой позиции, и сегодня он провёл матч очень хорошо и полезно.

— «Локо» выкупил билеты на гостевой сектор в вашем первом матче на «Открытии», а на этот раз явка неполная. В чём причина?

— Не назвал бы нашу посещаемость слабой. Может, «Спартак» дорогие билеты сделал? Ребята не дошли. Но сейчас они порадуются за трибунами стадиона.

— Как себя чувствует Баринов?

— Надеюсь, с ним всё нормально. Сегодня такая жара, даже сидеть было сложно. Но темп хороший, очень красочная игра была для болельщиков, несмотря на удушающую жару.

— Можно ли было начать матч позже?

— Не знаю, это лига решает.

— Как после такого матча будете приходить в себя?

— После победы приходить в себя не надо. Сейчас поужинаем с друзьями, посидим. После такой игры два дня выходных дадим.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

— Около вас журналисты насчитали 27-28 бутылок воды. Может, переиграли «Спартак» в эмоциях?

— В прошлом году «Спартак» по эмоциям всех переигрывал. Если мы сравнялись с ними, то всё хорошо. «Спартак» в прошлом сезоне был для нас ориентиром.

— В чём вам больше всего повезло в этом матче?

— Не сказал бы, что везло с голами – они были блестяще забиты, с хороших комбинаций. Повезло, что на поле оказались игроки, которые не сдались при двух пропущенных голах.

— После удачного старта, побед над ЦСКА и «Спартаком» «Локо» — претендент на чемпионство?

— Мы идём от игры к игре, далеко не заглядываем. Правильнее — вести подготовку к матчу с «Уралом», а дальше жизнь покажет.

— Вы почувствовали, что «Спартак» — не тот?

— Этот вопрос не ко мне.