Фернандеш: отрабатываю такие удары — со странной траекторией

Главный герой дерби рассказал об удалении Самедова, эмоциях Геркуса в раздевалке и победном голе с дальней дистанции.

Гоголь-моголь. Что сделал из «Спартака» «Локомотив» Сценарий московского дерби писал человек с очень богатой фантазией.

– Сумасшедший матч! Какие ощущения?

– Было очень тяжко. Минут 25 мы выглядели неплохо, но первыми пропустили. Уходили на перерыв при счёте 0:2, но вытащили игру.

– Гол плюс две передачи — такое впервые в футболке «Локо»?

– (Задумывается.) Нет. В прошлом году сделал то же самое в матче с «Оренбургом». Но здесь иначе. Мы смогли отыграться дома у одной из лучших команд чемпионата.

– Проигрывая в два мяча, думали: «Теперь хотя бы вничью сыграть»?

– Честно говоря, при 0:2 не был уверен в нашей победе. Были сомнения, что достигнем нужного результата. А вот когда случилось удаление…

– Главный момент матча?

– Ключевой, безусловно. Нам стало намного проще играть. Соперник опустил линии и сделал ставку на контратаки. У нас есть футболисты, которые могли разбалансировать построения «Спартака». Это позволило нам забить четыре мяча на «Открытие Арене».

– Могли бы описать ваш победный гол?

– Мы убежали в контратаку. Мне отдали мяч, я сместился в центр и пробил.

– Видели, что Селихов открыл ближний угол?

– Нет, просто пробил максимально сильно в створ. Получилась странная траектория — и мяч зашёл в ворота.

– Били издали, потому что в «Спартаке» сейчас играет второй вратарь?

– Нет-нет. Он обладает нужными качествами. Не имело значения, какой из голкиперов играл у «Спартака».

– Такие «выстрелы» специально тренируете?

– Да, на занятиях бью сильно. При таких ударах мяч может и не попасть в створ, но, если летит в цель, вратарям тяжело.

– По ходу матча была слышна поддержка со стороны болельщиков «Локо»? Могли разобрать знакомые скандирования?

– Нет. Я вообще песен не слышал – ни наших, ни спартаковских. Был весь в игре.

– При 4:3 было страшно на последних минутах?

– Никакого страха. Мы знали, как нужно играть. Действовали компактно.

– После матча президент «Локо» заглянул в раздевалку.

– Да, поздравил с победой. Этот матч многое значит. Тем более после поражения дома от «Тосно» важно было взять три очка.

– Вы сделали коллективное фото в раздевалке — традиция, раньше свойственная только спартаковцам.

– Дело не том, кому это было свойственно раньше. Просто тяжёлый матч, после которого мы остались очень довольны. Такое же фото мы сделали после победы на стадионе ЦСКА.

– Что будете делать после невероятного матча, в котором забили победный гол, — проведёте время с родными?

– Семья сейчас в Португалии. Я приеду домой и буду отдыхать. Результат не имеет значения. В любом случае, нужно уже думать об «Урале».