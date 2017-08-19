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Мануэл Фернандеш
Текст: Григорий Телингатер
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Фернандеш: отрабатываю такие удары — со странной траекторией

Главный герой дерби рассказал об удалении Самедова, эмоциях Геркуса в раздевалке и победном голе с дальней дистанции.
19 августа 2017, суббота. 21:15 Футбол
Гоголь-моголь. Что сделал из «Спартака» «Локомотив»
Сценарий московского дерби писал человек с очень богатой фантазией.

– Сумасшедший матч! Какие ощущения?
– Было очень тяжко. Минут 25 мы выглядели неплохо, но первыми пропустили. Уходили на перерыв при счёте 0:2, но вытащили игру.

– Гол плюс две передачи — такое впервые в футболке «Локо»?
– (Задумывается.) Нет. В прошлом году сделал то же самое в матче с «Оренбургом». Но здесь иначе. Мы смогли отыграться дома у одной из лучших команд чемпионата.

– Проигрывая в два мяча, думали: «Теперь хотя бы вничью сыграть»?
– Честно говоря, при 0:2 не был уверен в нашей победе. Были сомнения, что достигнем нужного результата. А вот когда случилось удаление…

– Главный момент матча?
– Ключевой, безусловно. Нам стало намного проще играть. Соперник опустил линии и сделал ставку на контратаки. У нас есть футболисты, которые могли разбалансировать построения «Спартака». Это позволило нам забить четыре мяча на «Открытие Арене».

– Могли бы описать ваш победный гол?
– Мы убежали в контратаку. Мне отдали мяч, я сместился в центр и пробил.

– Видели, что Селихов открыл ближний угол?
– Нет, просто пробил максимально сильно в створ. Получилась странная траектория — и мяч зашёл в ворота.

– Били издали, потому что в «Спартаке» сейчас играет второй вратарь?
– Нет-нет. Он обладает нужными качествами. Не имело значения, какой из голкиперов играл у «Спартака».

– Такие «выстрелы» специально тренируете?
– Да, на занятиях бью сильно. При таких ударах мяч может и не попасть в створ, но, если летит в цель, вратарям тяжело.

– По ходу матча была слышна поддержка со стороны болельщиков «Локо»? Могли разобрать знакомые скандирования?
– Нет. Я вообще песен не слышал – ни наших, ни спартаковских. Был весь в игре.

– При 4:3 было страшно на последних минутах?
– Никакого страха. Мы знали, как нужно играть. Действовали компактно.

– После матча президент «Локо» заглянул в раздевалку.
– Да, поздравил с победой. Этот матч многое значит. Тем более после поражения дома от «Тосно» важно было взять три очка.

– Вы сделали коллективное фото в раздевалке — традиция, раньше свойственная только спартаковцам.
– Дело не том, кому это было свойственно раньше. Просто тяжёлый матч, после которого мы остались очень довольны. Такое же фото мы сделали после победы на стадионе ЦСКА.

– Что будете делать после невероятного матча, в котором забили победный гол, — проведёте время с родными?
– Семья сейчас в Португалии. Я приеду домой и буду отдыхать. Результат не имеет значения. В любом случае, нужно уже думать об «Урале».

Каррера: на результат повлияло удаление Самедова
Каррера – об удалении Самедова и внимании болельщиков, Сёмин – об эмоциях после феерического камбэка «Локомотива» в дерби со «Спартаком».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Локомотив ФК Спартак Мануэл Фернандеш
Новости. Футбол
19 августа 2017, суббота
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