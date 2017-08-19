Самедов: «Спартак» проиграл из-за меня, приношу всем извинения

Симонян обвинил Самедова в поражении, а полузащитник «Спартака» во всём признался.

Пока Массимо Каррера общался с командой в раздевалке и объяснялся перед журналистами на пресс-конференции, известные болельщики «Спартака» выходили с вип-трибуны «Открытия». Больше всех результатом был недоволен Никита Симонян.

— Если удаляют игрока за нарушение в борьбе, его можно простить. Но за те карточки, которые получил Самедов, прощения нет. Он подвёл команду. Все сошлись на том, что это была симуляция, — возумщённо сказал легендарный спартаковец.

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В то же время главный антигерой дерби подошёл к камерам.

— Хотел бы извиниться перед болельщиками, тренерским штабом и командой, — признался Самедов. — Из-за меня команда проиграла, приношу всем извинения.

— Симулировали, когда получали вторую жёлтую карточку? — вопрос направившемуся к выходу полузащитнику «Спартака».

— Я заработал удаление. Ещё раз извиняюсь.

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Поступок бывшего одноклубника оценил и защитник Дмитрий Баринов. Сегодня он забил первый мяч «Локо» и побежал заводить свои трибуны.

— После перерыва Сёмин подбадривал — говорил, не вешать нос, что у нас ещё 45 минут, чтобы переломить ход встречи. Сказал — забить быстрый гол, так и получилось.

— Тренер сказал, что вы перестроили игру.

— С пяти защитников на четыре, да. По установке Сёмина перешёл в центр и стал действовать ближе к атаке.

— И забили первый гол за «Локомотив». Мяч на память забрали?

— Только футболку. Повешу дома.

— Самедов сказал, что «Спартак» проиграл из-за него. Согласны?

— Не хочу комментировать.

— Но этот момент стал переломным?

— Думаю, да.

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Раз уж в день дерби все решили признаться в своих ошибках, новичок «Локомотива» Мацей Рыбусь в свой день рождения (ему исполнилось 28 лет) тоже сделал это.

— Наверное, я виноват в первом голе Глушакова, — заявил польский полузащитник. — Не знаю, победили мы из-за удаления Самедова или нет. Наверное, стало полегче.

— Своей игрой довольны?

— Конечно, нет, пока я не в лучшей форме. С каждым матчем буду набирать. Сегодня тренер заменил меня, но сказал, чтобы я не переживал по этому поводу.

После матча с корреспондентом «Чемпионата» пообщался нападающий «Локо» Ари. Бразилец продолжает восстанавливаться от травмы «крестов» и за матчем наблюдал из пресс-ложи.

— Фантастический матч! Игра бывшей команды и нынешней — особенные переживания. Обе команды смотрелись классно, в итоге мы победили заслуженно. Я был в раздевалке, тренеры сказали, что дают два выходных. В воскресенье будем жарить мясо с болельщиками, я тоже приеду.