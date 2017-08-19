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«Спартак» — «Локомотив» — 3:4. Почему проиграл «Спартак»
Текст: Дмитрий Егоров
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Семья без головы. Кто решит проблемы «Спартака»

Почему поражение от «Локо» — показательное. Реплика Дмитрия Егорова.
19 августа 2017, суббота. 21:45 Футбол

Антон Михашенок обязательно напишет, почему победа «Локо» или поражение «Спартака» — не совсем тренерские дела. Ваня Карпов и другие коллеги соберут мнения игроков. Я же просто ограничусь кратким мнением.

Знаете, что означают 4 гола от игроков «Локо» во втором тайме? Это конкретная рубка за Юрия Сёмина. Палыч, действительно, если и не близок к отставке, то под напряжением. И убрать «старого, несовременного, слабого тренера» команде не составило бы труда. Мы же не в детском саду и прекрасно понимаем, как всё делается. Ну летит команда 0:2 «Спартаку» в гостях, не забивает, не получатся — и вот он, повод для увольнения, без упрёков. Но «Локомотив» вырывает, вымучивает и показывает руководству: «Мы хотим продолжать именно с Сёминым». Это знак к укреплению, покупке форварда, средства на которого можно направить хотя бы из зарплаты виртуально нового тренера.

«Спартак» — другое эмоциональное дело. Вы помните, как команда праздновала голы в прошлом сезоне — рывки к трибуне, танцы, заготовленные номера?! Тогда было круто, а сейчас?

Сейчас просто посмотрите на реакцию после важного и трудового мяча Глушакова. Ее нет вообще. Денис отворачивается к центру поля, его отстранённо хлопает по плечу Луис Адриано.

Да, перед матчем фанаты «Спартака» вновь поддержали Массимо Карреру. Это выглядело круто, потому что положение у тренера действительно непростое, и он заслуживает особенных знаков внимания и уважения за чемпионский сезон.

Но кто в таком случае централизованно поддержит Реброва, уничтоженного в соцсетях своими же болельщиками за ничтожную ошибку при счёте 1:4? Кто впряжётся за Глушакова, которого принято винить непонятно в чём? За Комбарова, играющего неудачно, неуверенно и страдающего от критики? За Фернандо, который тоже не в себе?

И за всю-всю остальную семью?

Да, в ней проблемы. Они очевидны и обросли такими вариациями, что искать правду стало невозможно. Если перечислять неразрешенные темы, то для нормальной жизни команды получится перебор.

Каррера, гражданские недопонимания, контракты Глушакова и Комбарова, игроки купленные и некупленные, поиски виноватых, слухи вокруг, несоответствие информации, противоречия и трактовка их журналистами.

Каррера: на результат повлияло удаление Самедова
Каррера – об удалении Самедова и внимании болельщиков, Сёмин – об эмоциях после феерического камбэка «Локомотива» в дерби со «Спартаком».

Весь этот бардак в проблемной семье должна закрыть голова. Но Её нет. От Леонида Федуна и совета директоров — ни слов, ни действий. Может, пора уже проявиться и хоть что-то всем объяснить?

Гоголь-моголь. Что сделал из «Спартака» «Локомотив»
Сценарий московского дерби писал человек с очень богатой фантазией.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Локомотив ФК Спартак Леонид Федун Массимо Каррера
Новости. Футбол
19 августа 2017, суббота
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