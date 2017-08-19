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Леонид Слуцкий
Текст: Антон Михашенок
Фото: Reuters

Слуцкий снова проигрывает на 90-й минуте. Почему так вышло?

Пока все смотрели на суицид «Спартака» в прямом эфире, Антон Михашенок мучился с матчем Чемпионшипа.
19 августа 2017, суббота. 22:30 Футбол

Для меня просмотр Чемпионшипа — новый опыт, никогда ранее я этого не делал (однажды сделал ставку на матч «Ньюкасла», но вытерпел около 20 минут). Ориентироваться мог только на стереотипы, большинство из которых, к моему удивлению, подтвердились. Атаки действительно начинаются длинными передачами из центрального круга к штрафной — у «Халла» Леонида Слуцкого в первых трёх турах почти половина обостряющих передач была сделана до последней трети поля. Если удалось зацепиться за мяч, он незамедлительно загоняется на фланг, откуда следует подача. И ещё одна. И угловой. И так до изнеможения.

Надо сказать, что наблюдать за этим довольно мучительно: временами кажется, что ни Слуцкий, ни Анатолий Байдачный, ни Пеп Гвардиола ничего не смогут сделать с привычным ходом дел в Чемпионшипе. Здесь не имеет большого значения имя тренера — куда важнее, насколько ты крепок и как настроен.

Англия - Чемпионшип. 4-й тур
19 августа 2017, суббота. 17:00 МСК
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
2 : 1
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
0:1 – Боуэн – 35, 1:1 – Смит – 74, 2:1 – Силла – 90+1

И с тем, и с другим у команды первого российского тренера в Англии пока большие проблемы. Физические сложности очевидны: лидер нападения Абель Эрнандес выбыл из строя надолго, отвечающий за объём в центре поля норвежец Маркус Хенриксен тоже травмировался, а вышедший вместо него на поле Кевин Стюарт был одним из самых ярких игроков на поле в первые восемь минут. А затем сломался, заставив Слуцкого в очередной раз перекраивать состав.

Проблемы с мотивацией и настроем менее заметны, но более чувствительны. Известно, у «Халла», как и некоторых других английских клубов, есть вопросы к собственным владельцам — болельщики «тигров» не переставали распевать на выезде «Где наши деньги?». Кроме того, один из лидеров команды, Сэм Клукас, отказался оставаться в команде — именно поэтому его не было даже в заявке на гостевую игру с «КПР».

Гости сразу отдали мяч, и сделали это с чистой совестью — ничего умнее традиционного стиля Чемпионшипа «КПР» придумать не мог. Бесконечная монотонная серия навесов не приводила ни к чему — ни ударов в створ, ни красивых комбинаций хозяева не показывали. «Халл» тоже, мягко говоря, не блистал, но чуть бережнее относился к мячу, и нельзя сказать, что забил из ничего. Упорный Джаррод Боуэн оказался у линии вратарской и воткнул мяч в сетку — Слуцкий продолжил расхаживать по технической зоне, отказываясь бурно реагировать на гол.

До конца тайма футбола было совсем не много. Были угловые, много угловых. Игроки «Куинз Парк Рейнджерс» с настойчивостью мазохистов пытались задавить оппонентов во вратарской — «тигры» держались. Более того, под самый перерыв Адама Диоманде, вышедший вместо Стюарта, упустил хорошую возможность удвоить счёт. На перерыв команды ушли под уже традиционный чант фанатов «Халла» про российского тренера.

Время с начала второго тайма сразу лениво покатилось к финальному свистку через остановки на ауты и — вы не поверите! — угловые. Самый удивительный факт о матче, который мне был известен (я морально готовился к погружению в мир Чемпионшипа), гласил: «Халл Сити» проводил уже 20-й матч подряд без побед на чужом поле. Таким образом, чем дальше время ползло к концу, тем ближе Слуцкий был к тому, чтобы сломать неприятную серию. Оказалось, «Халл» не случайно примерно с этим же составом не выиграл ни разу в предыдущих 19 выездных встречах.

Как, думаете, был забит ответный мяч? Конечно, после углового. Едва вышедший на поле Идрисса Силла, нападающий с, возможно, самой длинной в мировом футболе шеей, тут же заставил паниковать защитников «тигров», мяч попал в штангу, дело продолжилось угловым, и Мэтт Смит вбивал мяч с расстояния, промах с которого можно было приравнять к измене родине. «Халл» не дрогнул, Слуцкий всё ещё выглядел достаточно уверенным, хотя команде очевидно не хватало хорошего игрока в центре поля. Тот же Боуэн мог становиться главным героем матча, но не попал в створ, промахнулся Аина, а взявший на себя роль организатора игры Себастьян Ларссон пробил не слишком сильно. «Халл» забыл, что играет в гостях, перешёл на игру в три центральных защитника и был ближе к тому, чтобы забить второй мяч раньше соперника.

Но это Чемпионшип — здесь всё решают «физика» и настрой. Едва стартовало компенсированное время, как Идрисса Силла остался без прикрытия у ворот «Халла» и занёс мяч в сетку. Гвинеец на ходу сорвал майку — без майки его телескопическая шея казалась ещё длиннее. Почти такой же длинной, как традиционные английские компенсированные минуты — в этот раз их сыграли восемь. В прошлом туре «Халл» забил уже не изменивший итоговый результат мяч с пенальти на десятой добавленной минуте, сделав победным гол «Вулвз» на 90-й. В этот раз история повторилась — до ничьей «тигры» не дотерпели. Сложностей (в первую очередь околофутбольных) у «Халла» сейчас целый комплекс, но Слуцкий знал, на что соглашался.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Куинз Парк Рейнджерс Халл Сити Леонид Слуцкий
Новости. Футбол
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