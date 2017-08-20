175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
«Спартак», «Локомотив», Самедов, ЦСКА, «Манчестер Юнайтед» – в обзоре дня
Текст: «Чемпионат»
Фото: РИА «Новости»

7 мячей на «Открытие Арене», 6 – в Казани. Обзор дня

13 мячей в двух матчах чемпионата РФПЛ, победы «МЮ» и дортмундской «Боруссии», поражение команды Слуцкого – в обзоре дня.
20 августа 2017, воскресенье. 00:00 Футбол

«Спартак» проиграл «Локомотиву», ведя 2:0 после первого тайма

В матче 7-го тура российской Премьер-Лиги «Спартак» на стадионе «Открытие Арена» проиграл со счётом 3:4 «Локомотиву».

Красно-белые открыли счёт на 30-й минуте — отличился Денис Глушаков. Незадолго до конца первого тайма Луис Адриано сделал счёт 2:0. В компенсированное время подопечные Массимо Карреры остались вдесятером: Александр Самедов получил жёлтую карточку за симуляцию, но, поскольку предупреждение было вторым, покинул поле. Уже в начале второго тайма красно-зелёные один мяч отыграли — точным ударом отметился Дмитрий Баринов. На 68-й минуте «железнодорожники» сумели сравнять счёт — отличился Алексей Миранчук. На 83-й минуте команда Юрия Сёмина впервые повела в счёте — Александр Коломейцев поразил ворота Александра Селихова. В компенсированное время команды обменялись забитыми мячами — на гол Мануэла Фернандеша действующий чемпион ответил голом Квинси Промеса, что не спасло хозяев поля от поражения.

Россия - Премьер-Лига. 7-й тур
19 августа 2017, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
3 : 4
Локомотив М
Москва
1:0 – Глушаков – 30, 2:0 – Адриано – 43, 2:1 – Баринов – 48, 2:2 – Миранчук – 68, 2:3 – Коломейцев – 83, 2:4 – Фернандеш – 90+1, 3:4 – Промес – 90+2
Удаления: Самедов, 45+1 – нет

Самедов: из-за меня «Спартак» проиграл, приношу всем извинения

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов принёс извинения за удаление в концовке первого тайма матча с «Локомотивом» (3:4) в седьмом туре российской Премьер-Лиги. Самедов получил вторую жёлтую карточку за симуляцию при счёте 2:0 в пользу красно-белых.

«Хотел бы извиниться перед болельщиками, тренерским штабом и командой. Из-за меня команда проиграла, приношу всем извинения. Симулировал ли я? Получил красную карточку», — передаёт слова Самедова корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.

«Урал» и ЦСКА сыграли вничью в Екатеринбурге

В матче 7-го тура российской Премьер-Лиги на стадионе «СКБ-Банк Арена — Уралмаш» встречались местный «Урал» и московский ЦСКА.

Завершился матч вничью со счётом 0:0. В концовке «армейцы» могли забить, но хозяев от гола спас голкипер Ярослав Годзюр.

Россия - Премьер-Лига. 7-й тур
19 августа 2017, суббота. 15:00 МСК
Урал
Екатеринбург
0 : 0
ЦСКА
Москва

«Анжи» в первом матче после ухода Григоряна проиграл «Рубину» со счётом 0:6

«Рубин» разгромил «Анжи» в матче 7-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев. Махачкалинцы проводили первый матч под руководством Вадима Скрипченко, который сменил на посту главного тренера Александра Григоряна.

В дебюте игры мяч после заброса отскочил к Жонатасу, который метров с 15 расстрелял дальний угол. На 15-й минуте казанцы накрыли соперника прессингом возле чужой штрафной, мяч отскочил к Гёкденизу Караденизу, который тут же сориентировался и аккуратным «черпаком» послал снаряд за шиворот вратарю. На 31-й минуте Карадениз мягко забросил мяч в штрафную за спины защитникам, а Жонатас с лёта пробил под перекладину.

В середине второго тайма хозяева быстро разыграли угловой, Эльмир Набиуллин с фланга навесил во вратарскую, мяч вылетел из гущи игроков, ударился о газон и влетел в дальний угол. На 85-й минуте Максим Лестьенн с правого края вошёл в штрафную, сместился к центру, сделал скидку на Янна М'Вила, и тот метров с двадцати пробил впритирку со штангой. Минуту спустя Карадениз сделал длинный перевод в свободную зону на Лестьенна, тот дошёл до штрафной, обыграл защитника и беспрепятственно расстрелял нижний угол ворот.

Россия - Премьер-Лига. 7-й тур
19 августа 2017, суббота. 20:00 МСК
Рубин
Казань
6 : 0
Анжи
Махачкала
1:0 – Жонатас – 4, 2:0 – Карадениз – 15, 3:0 – Жонатас – 31, 4:0 – Набиуллин – 62, 5:0 – М'Вила – 85, 6:0 – Лестьенн – 86

Бердыев: «Рубин» потеряет многих игроков, Жонатас завтра улетает в новый клуб

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев после победы над «Анжи» в матче 7-го тура РФПЛ сообщил, что нападающий Жонатас покинет клуб из-за финансовой ситуации казанцев. Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.

«В целом неплохо провели первые 20-30 минут. Слава богу, забили.

Жонатас? К сожалению, наше финансовое положение вы знаете… Уже завтра он улетает на медобследование в новый клуб. Думаю, мы потеряем многих игроков, к сожалению", – цитирует тренера сайт «Рубина».

«Манчестер Юнайтед» в гостях разгромил «Суонси» со счётом 4:0

В матче 2-го тура английской Премьер-лиги сезона-2017/18 «Манчестер Юнайтед» в гостях со счётом 4:0 разгромил «Суонси Сити».

В конце первого тайма Эрик Бейи вывел манкунианцев вперёд, на 80-й минуте отличился Ромелу Лукаку, а две минуты спустя голом отметился Поль Погба. Окончательный результат на 84-й минуте установил вышедший на замену во втором тайме Антони Марсьяль. Две голевые передачи сделал армянский полузащитник Генрих Мхитарян.

«Манчестер Юнайтед» одержал вторую победу на старте сезона и пока не пропускает. «Суонси», начавший сезон с ничьей, потерпел первое поражение.

Англия - Премьер-лига. 2-й тур
19 августа 2017, суббота. 14:30 МСК
Суонси Сити
Суонси
0 : 4
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 – Бейи – 45, 0:2 – Лукаку – 80, 0:3 – Погба – 82, 0:4 – Марсьяль – 84

«Арсенал» проиграл «Сток Сити», Хесе забил в дебютном матче в АПЛ

«Арсенал» потерпел поражение от «Сток Сити» в матче второго тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Сток-он-Тренте на стадионе «Бет365 — Британниа» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол на 47-й минуте забил арендованный «гончарами» у «ПСЖ» Хесе Родригес, который отличился в дебютном матче в Премьер-лиге. Саидо Бераино выполнил передачу внутрь штрафной на испанца, и тот первым же касанием пробил с левой в дальний угол — Чех не сумел выручить лондонскую команду.

В третьем туре «Сток Сити» 27 августа встретится с «Вест Бромвич Альбион», а «Арсенал» в этот же день сыграет с «Ливерпулем».

Англия - Премьер-лига. 2-й тур
19 августа 2017, суббота. 19:30 МСК
Сток Сити
Сток-он-Трент
1 : 0
Арсенал
Лондон
1:0 – Хесе – 47

«Боруссия» Д стартовала в Бундеслиге с разгромной победы над «Вольфсбургом»

В матче 1-го тура немецкой Бундеслиги нового сезона дортмундская «Боруссия» в гостях со счётом 3:0 разгромила «Вольфсбург». На 22-й минуте Кристиан Пулишич открыл счёт, пять минут спустя отличился Марк Бартра, а на 60-й минуте окончательный результат установил Пьер-Эмерик Обамейянг.

Что касается остальных матчей стартового тура, то «Хоффенхайм» дома в концовке добыл победу над «Вердером» (1:0), «Ганновер» на выезде с минимальным счётом выиграл у «Майнца», «Герта» в Берлине была сильнее вернувшегося в высший дивизион «Штутгарта» (2:0), а «Гамбург» на своём поле победил «Аугсбург» (1:0).

Германия - Бундеслига. 1-й тур
19 августа 2017, суббота. 16:30 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
0 : 3
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 – Пулишич – 22, 0:2 – Бартра – 27, 0:3 – Обамейянг – 60

«Халл Сити» Слуцкого проиграл «Куинз Парк Рейнджерс», пропустив на 91-й минуте

«Халл Сити», руководимый российским специалистом Леонидом Слуцким, потерпел поражение от «Куинз Парк Рейнджерс» в матче четвёртого тура Чемпионшипа. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Лофтус Роуд» и закончилась со счётом 2:1.

На 35-й минуте нападающий «тигров» Джаррод Боуэн вывел команду вперёд, однако на 74-й минуте форвард хозяев Мэтт Смит сравнял счёт, а на 91-й минуте «обручи» вырвали победу благодаря голу Идриссы Силлы.

Англия - Чемпионшип. 4-й тур
19 августа 2017, суббота. 17:00 МСК
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
2 : 1
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
0:1 – Боуэн – 35, 1:1 – Смит – 74, 2:1 – Силла – 90+1
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Обзор главных событий дня
Новости. Футбол
20 августа 2017, воскресенье
01:57 Гризманн был удалён с поля за откровенное оскорбление арбитра
01:36 Полузащитник «Ниццы» Вальтер сыграл c «Генгамом» с ценником на экипировке
01:19 «Севилья» и «Эспаньол» сыграли вничью, Банега получил красную карточку
00:59 Коломейцев: Тарасов помог мне надеть щитки, так что забивал с его помощью
00:55 Скрипченко в дебютном матче повторил худший результат «Анжи» в РФПЛ
00:54 «Индепендьенте» согласился продать Ригони в «Зенит» за € 10,5 млн
00:45 Хусаинов: фол Алексея Миранчука на Глушакове – это прямая красная карточка
00:45 Вальверде: «Барселону» многому научили два поражения от «Реала» в Суперкубке
00:30 Цорк: если требования «Боруссии» по Дембеле будут удовлетворены, мы отпустим его
00:29 Дзагоев: главное, чтобы сборная вернула любовь фанатов, которая была в 2008 году
00:24 «Лас-Пальмас» заинтересован в переходе Сонга из «Рубина»
00:20 ЦСКА просматривает 26-летнего грузинского нападающего
00:10 Рыбусь: думаете, Сёмин — типичный тренер старой школы? Ничего подобного
19 августа 2017, суббота
23:54 А. Давыдов: что-то у Аленичева не получается, но не всегда в этом виноват он
23:45 Паулиньо не поможет «Барселоне» в игре с «Бетисом» из-за бюрократических проблем
23:43 Клуб Дьякова добился первой победы в Турции, «Галатасарай» возглавил чемпионат
23:39 «Наполи» стартовал в Серии А с выездной победы над «Вероной»
23:27 Конте: мне не приставляют пистолета к виску и не говорят – побеждай или уходи
23:21 Сигурдссон: в первые дни в Казани я получил травму, но сейчас всё в порядке
23:09 «Атлетико» в меньшинстве отыгрался с 0:2 и вырвал ничью в матче с «Жироной»
23:02 Аскасибар, которым интересовался «Зенит», перейдёт в «Штутгарт» за $ 8,5 млн
22:56 Гризманн в 253-м матче впервые удалён с поля в Примере
22:52 «Ницца» одержала первую победу в чемпионате Франции в дебютном матче Снейдера
22:50 Мацуев: есть обеспокоенность за «Спартак» в канун Лиги чемпионов
22:47 «Рубин» — «Анжи» — 6:0. Видеообзор самой крупной победы казанцев в РФПЛ
22:43 Арустамян: Жонатас переходит из «Рубина» в «Ганновер» примерно за € 9 млн
22:39 «Зенит» сделал «Индепендьенте» улучшенное предложение о трансфере Ригони
22:37 Д. Баринов: «Зенит» неплохо начал, но пускай следит за «Локомотивом»
22:32 Меркулов: согласен с мнением, что «Урал» заслуживал победы в матче с ЦСКА
22:30 Скрипченко извинился перед болельщиками «Анжи» за 0:6 в матче с «Рубином»
22:27 Тошич: я не веду переговоров с «Партизаном» и не вернусь туда
22:19 Бердыев: «Рубин» потеряет многих игроков. Жонатас завтра улетает в новый клуб
22:15 Гладилин: болельщикам «Спартака» необходимо поговорить с командой
22:13 Бубнов: Карреру не нужно трогать. Ну как можно без усиления?!
22:11 «Янг Бойз» перед ответным матчем с ЦСКА сыграл вничью с «Цюрихом»
22:09 Победа над «Анжи» стала самой крупной для «Рубина» в российской Премьер-Лиге
22:05 Гол Вагнера Лав не спас «Аланьяспор» от поражения в матче с «Бурсаспором»
21:59 Бердыев — о матче «Рубина» с «Анжи»: иногда крупная победа может быть во вред
21:57 Рахимов: не понимаю, почему у «Спартака» нет усиления
21:55 Скрипченко — после 0:6 в игре с «Рубином»: неприятно, болезненно и очень стыдно
21:55 Гол в концовке принёс «Факелу» победу над «Балтикой»
21:50 «Анжи» в первом матче после ухода Григоряна проиграл «Рубину» со счётом 0:6
21:36 Мостовой: сегодняшний «Спартак»: от ЦСКА — два, ещё где-то. Хорошо, есть Промес
21:36 Слуцкий: это очень тяжёлое время для меня и для игроков «Халл Сити»
21:27 Гол Коноплянки помог «Шальке» выиграть у «РБ Лейпциг»
Все новости RSS
Партнерский контент