7 мячей на «Открытие Арене», 6 – в Казани. Обзор дня

13 мячей в двух матчах чемпионата РФПЛ, победы «МЮ» и дортмундской «Боруссии», поражение команды Слуцкого – в обзоре дня.

«Спартак» проиграл «Локомотиву», ведя 2:0 после первого тайма

В матче 7-го тура российской Премьер-Лиги «Спартак» на стадионе «Открытие Арена» проиграл со счётом 3:4 «Локомотиву».

Красно-белые открыли счёт на 30-й минуте — отличился Денис Глушаков. Незадолго до конца первого тайма Луис Адриано сделал счёт 2:0. В компенсированное время подопечные Массимо Карреры остались вдесятером: Александр Самедов получил жёлтую карточку за симуляцию, но, поскольку предупреждение было вторым, покинул поле. Уже в начале второго тайма красно-зелёные один мяч отыграли — точным ударом отметился Дмитрий Баринов. На 68-й минуте «железнодорожники» сумели сравнять счёт — отличился Алексей Миранчук. На 83-й минуте команда Юрия Сёмина впервые повела в счёте — Александр Коломейцев поразил ворота Александра Селихова. В компенсированное время команды обменялись забитыми мячами — на гол Мануэла Фернандеша действующий чемпион ответил голом Квинси Промеса, что не спасло хозяев поля от поражения.

Самедов: из-за меня «Спартак» проиграл, приношу всем извинения

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов принёс извинения за удаление в концовке первого тайма матча с «Локомотивом» (3:4) в седьмом туре российской Премьер-Лиги. Самедов получил вторую жёлтую карточку за симуляцию при счёте 2:0 в пользу красно-белых.

«Хотел бы извиниться перед болельщиками, тренерским штабом и командой. Из-за меня команда проиграла, приношу всем извинения. Симулировал ли я? Получил красную карточку», — передаёт слова Самедова корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.

«Урал» и ЦСКА сыграли вничью в Екатеринбурге

В матче 7-го тура российской Премьер-Лиги на стадионе «СКБ-Банк Арена — Уралмаш» встречались местный «Урал» и московский ЦСКА.

Завершился матч вничью со счётом 0:0. В концовке «армейцы» могли забить, но хозяев от гола спас голкипер Ярослав Годзюр.

«Анжи» в первом матче после ухода Григоряна проиграл «Рубину» со счётом 0:6

«Рубин» разгромил «Анжи» в матче 7-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев. Махачкалинцы проводили первый матч под руководством Вадима Скрипченко, который сменил на посту главного тренера Александра Григоряна.

В дебюте игры мяч после заброса отскочил к Жонатасу, который метров с 15 расстрелял дальний угол. На 15-й минуте казанцы накрыли соперника прессингом возле чужой штрафной, мяч отскочил к Гёкденизу Караденизу, который тут же сориентировался и аккуратным «черпаком» послал снаряд за шиворот вратарю. На 31-й минуте Карадениз мягко забросил мяч в штрафную за спины защитникам, а Жонатас с лёта пробил под перекладину.

В середине второго тайма хозяева быстро разыграли угловой, Эльмир Набиуллин с фланга навесил во вратарскую, мяч вылетел из гущи игроков, ударился о газон и влетел в дальний угол. На 85-й минуте Максим Лестьенн с правого края вошёл в штрафную, сместился к центру, сделал скидку на Янна М'Вила, и тот метров с двадцати пробил впритирку со штангой. Минуту спустя Карадениз сделал длинный перевод в свободную зону на Лестьенна, тот дошёл до штрафной, обыграл защитника и беспрепятственно расстрелял нижний угол ворот.

Бердыев: «Рубин» потеряет многих игроков, Жонатас завтра улетает в новый клуб

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев после победы над «Анжи» в матче 7-го тура РФПЛ сообщил, что нападающий Жонатас покинет клуб из-за финансовой ситуации казанцев. Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.

«В целом неплохо провели первые 20-30 минут. Слава богу, забили.

Жонатас? К сожалению, наше финансовое положение вы знаете… Уже завтра он улетает на медобследование в новый клуб. Думаю, мы потеряем многих игроков, к сожалению", – цитирует тренера сайт «Рубина».

«Манчестер Юнайтед» в гостях разгромил «Суонси» со счётом 4:0

В матче 2-го тура английской Премьер-лиги сезона-2017/18 «Манчестер Юнайтед» в гостях со счётом 4:0 разгромил «Суонси Сити».

В конце первого тайма Эрик Бейи вывел манкунианцев вперёд, на 80-й минуте отличился Ромелу Лукаку, а две минуты спустя голом отметился Поль Погба. Окончательный результат на 84-й минуте установил вышедший на замену во втором тайме Антони Марсьяль. Две голевые передачи сделал армянский полузащитник Генрих Мхитарян.

«Манчестер Юнайтед» одержал вторую победу на старте сезона и пока не пропускает. «Суонси», начавший сезон с ничьей, потерпел первое поражение.

«Арсенал» проиграл «Сток Сити», Хесе забил в дебютном матче в АПЛ

«Арсенал» потерпел поражение от «Сток Сити» в матче второго тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Сток-он-Тренте на стадионе «Бет365 — Британниа» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол на 47-й минуте забил арендованный «гончарами» у «ПСЖ» Хесе Родригес, который отличился в дебютном матче в Премьер-лиге. Саидо Бераино выполнил передачу внутрь штрафной на испанца, и тот первым же касанием пробил с левой в дальний угол — Чех не сумел выручить лондонскую команду.

В третьем туре «Сток Сити» 27 августа встретится с «Вест Бромвич Альбион», а «Арсенал» в этот же день сыграет с «Ливерпулем».

«Боруссия» Д стартовала в Бундеслиге с разгромной победы над «Вольфсбургом»

В матче 1-го тура немецкой Бундеслиги нового сезона дортмундская «Боруссия» в гостях со счётом 3:0 разгромила «Вольфсбург». На 22-й минуте Кристиан Пулишич открыл счёт, пять минут спустя отличился Марк Бартра, а на 60-й минуте окончательный результат установил Пьер-Эмерик Обамейянг.

Что касается остальных матчей стартового тура, то «Хоффенхайм» дома в концовке добыл победу над «Вердером» (1:0), «Ганновер» на выезде с минимальным счётом выиграл у «Майнца», «Герта» в Берлине была сильнее вернувшегося в высший дивизион «Штутгарта» (2:0), а «Гамбург» на своём поле победил «Аугсбург» (1:0).

«Халл Сити» Слуцкого проиграл «Куинз Парк Рейнджерс», пропустив на 91-й минуте

«Халл Сити», руководимый российским специалистом Леонидом Слуцким, потерпел поражение от «Куинз Парк Рейнджерс» в матче четвёртого тура Чемпионшипа. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Лофтус Роуд» и закончилась со счётом 2:1.

На 35-й минуте нападающий «тигров» Джаррод Боуэн вывел команду вперёд, однако на 74-й минуте форвард хозяев Мэтт Смит сравнял счёт, а на 91-й минуте «обручи» вырвали победу благодаря голу Идриссы Силлы.