«Вижу, как Гончаренко кидается в Оланаре бутсой, манишками, Чаловым»

Агент: «Спартак» готов отдать за Нойштедтера € 3 млн, «Фенербахче» хочет € 8 млн
tatarinovdmitry:
— Паспорт — 7 млн. + Роман — 1 млн.
Будогосский: Лунёв был бы настоящий джентльмен, если бы взял и ушёл с поля
Znaikanet:
— Лунёв: Будогосский был бы настоящим джентльменом, если бы ушёл после прошлого сезона.
Защитник «Янг Бойз»: видел Марио Фернандеса только на фотографиях
poz9sy:
— То есть игру соперника в «Янг Бойз» разбирают по фото?
Скрипченко: из «Анжи» мне позвонили два дня назад в полночь
leobloom:
— Сперва звонили Карпину, но у него стоял на беззвучном.
Панов: «Зенит» уважаю, но «Спартак» — это как любимая женщина
zpiter:
— Народная женщина!
«Боруссия» Д даёт «Барселоне» две недели для завершения трансфера Дембеле
shemp5:
— Я бы ещё ухо Дембеле в коробочке по почте в Каталонию отправил, чтобы думали быстрее.
Фарфан: Сёмин называет меня Форланом, партнёры по «Локомотиву» смеются
zizuizpitera:
— Сёмин: Не понимаю, почему все Форлана называют Фарфаном?
konditer87:
— Сёмин: Фарфан называет меня Симеоне, партнёры по «Локомотиву» смеются.
Источник: Алексис Санчес прилетел в Париж для переговоров с «ПСЖ»
amadan:
— Арабы вообще в курсе, что на поле одновременно могут находиться только 11 игроков?
Месси убеждал Неймара не уходить в «ПСЖ», обещая помочь выиграть «Золотой мяч»
mrserg:
— «Что ты хочешь? „Золотой мяч“? Я тебе дам, у меня их куча».
brodequin:
— «Что ты хочешь? „Золотой мяч“? Я помогу тебе выиграть мне „Золотой мяч“.
Автогол на 91-й минуте принёс ЦСКА победу в первом матче с «Янг Бойз»
andrei33:
— У мужика просто ставка горела)))
Гончаренко: Оланаре должен был больше помогать, располагаться ближе к полузащите
jinno:
— Так и вижу, как в раздевалке Гончаренко кидался в него бутсой, манишками, кулером, Чаловым…
В Италии сообщили, что «Спартак» может предложить € 18-20 млн за Ньянга
manhetten35:
Предложат 18, попросят 20, переговоры свернут.
«Сухарь» Акинфеева, фанаты за решёткой и торговый центр внутри стадиона. Фото
irwb:
— Галицкий, прочитав заголовок, открыл внутри стадиона «Магнит».
Футболисты «Янг Бойз» поддержали игрока, забившего автогол в матче с ЦСКА
svolochenok:
— Нуху, я.
«Арарат» предложил Григоряну трёхлетний контракт
nigmatullin:
— «Арарат» — единственный в России клуб, который через три года может смело над эмблемой рисовать три звезды.
«Матч ТВ» продолжает переговоры по трансляциям Ла Лиги
jora-pyantsev:
— Видимо, переговорщики со стороны «Матч ТВ» по Ла Лиге, и со стороны «Спартака» по Луану — одни и те же люди.
darkfaper:
— В результате «Спартак» купит права на Ла Лигу, а «Матч ТВ» — Луана.