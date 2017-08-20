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«Янг Бойз» — ЦСКА – 0:1, Дембеле в «Барселоне» — комментарии читателей
Текст: Максим Саблин
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

«Вижу, как Гончаренко кидается в Оланаре бутсой, манишками, Чаловым»

Свежая порция юмора от читателей «Чемпионата» — про удивительную победу ЦСКА и многое другое.
20 августа 2017, воскресенье. 09:00 Футбол

Агент: «Спартак» готов отдать за Нойштедтера € 3 млн, «Фенербахче» хочет € 8 млн

tatarinovdmitry:
— Паспорт — 7 млн. + Роман — 1 млн.

Будогосский: Лунёв был бы настоящий джентльмен, если бы взял и ушёл с поля

Znaikanet:
— Лунёв: Будогосский был бы настоящим джентльменом, если бы ушёл после прошлого сезона.

Защитник «Янг Бойз»: видел Марио Фернандеса только на фотографиях

poz9sy:
— То есть игру соперника в «Янг Бойз» разбирают по фото?

Скрипченко: из «Анжи» мне позвонили два дня назад в полночь

leobloom:
— Сперва звонили Карпину, но у него стоял на беззвучном.

Панов: «Зенит» уважаю, но «Спартак» — это как любимая женщина

zpiter:
— Народная женщина!

«Боруссия» Д даёт «Барселоне» две недели для завершения трансфера Дембеле

shemp5:
— Я бы ещё ухо Дембеле в коробочке по почте в Каталонию отправил, чтобы думали быстрее.

Фарфан: Сёмин называет меня Форланом, партнёры по «Локомотиву» смеются

zizuizpitera:
— Сёмин: Не понимаю, почему все Форлана называют Фарфаном?

konditer87:
— Сёмин: Фарфан называет меня Симеоне, партнёры по «Локомотиву» смеются.

Источник: Алексис Санчес прилетел в Париж для переговоров с «ПСЖ»

amadan:
— Арабы вообще в курсе, что на поле одновременно могут находиться только 11 игроков?

Месси убеждал Неймара не уходить в «ПСЖ», обещая помочь выиграть «Золотой мяч»

mrserg:
— «Что ты хочешь? „Золотой мяч“? Я тебе дам, у меня их куча».

brodequin:
— «Что ты хочешь? „Золотой мяч“? Я помогу тебе выиграть мне „Золотой мяч“.

Автогол на 91-й минуте принёс ЦСКА победу в первом матче с «Янг Бойз»

andrei33:
— У мужика просто ставка горела)))

Гончаренко: Оланаре должен был больше помогать, располагаться ближе к полузащите

jinno:
— Так и вижу, как в раздевалке Гончаренко кидался в него бутсой, манишками, кулером, Чаловым…

В Италии сообщили, что «Спартак» может предложить € 18-20 млн за Ньянга

manhetten35:
Предложат 18, попросят 20, переговоры свернут.

«Сухарь» Акинфеева, фанаты за решёткой и торговый центр внутри стадиона. Фото

irwb:
— Галицкий, прочитав заголовок, открыл внутри стадиона «Магнит».

Футболисты «Янг Бойз» поддержали игрока, забившего автогол в матче с ЦСКА

svolochenok:
— Нуху, я.

«Арарат» предложил Григоряну трёхлетний контракт

nigmatullin:
— «Арарат» — единственный в России клуб, который через три года может смело над эмблемой рисовать три звезды.

«Матч ТВ» продолжает переговоры по трансляциям Ла Лиги

jora-pyantsev:
— Видимо, переговорщики со стороны «Матч ТВ» по Ла Лиге, и со стороны «Спартака» по Луану — одни и те же люди.

darkfaper:
— В результате «Спартак» купит права на Ла Лигу, а «Матч ТВ» — Луана.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
20 августа 2017, воскресенье
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11:28 Фекир: я просто увидел, что голкипер далеко вышел и решил ударить с центра поля
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11:13 Билич: «Вест Хэм» выбрал очень обидный способ проиграть «Саутгемптону»
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11:02 Тренер «Балтики»: проигрывать такие матчи — это что-то невероятное
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06:34 Гётце: никогда не был настолько долго вне игр, и я счастлив вернуться
06:01 СМИ: «Челси» и «Атлетико» договорились о переходе Диего Косты за € 45 млн
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