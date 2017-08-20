«Вижу, как Гончаренко кидается в Оланаре бутсой, манишками, Чаловым»

Свежая порция юмора от читателей «Чемпионата» — про удивительную победу ЦСКА и многое другое.

Агент: «Спартак» готов отдать за Нойштедтера € 3 млн, «Фенербахче» хочет € 8 млн



tatarinovdmitry:

— Паспорт — 7 млн. + Роман — 1 млн.

Будогосский: Лунёв был бы настоящий джентльмен, если бы взял и ушёл с поля



Znaikanet:

— Лунёв: Будогосский был бы настоящим джентльменом, если бы ушёл после прошлого сезона.

Защитник «Янг Бойз»: видел Марио Фернандеса только на фотографиях



poz9sy:

— То есть игру соперника в «Янг Бойз» разбирают по фото?

Скрипченко: из «Анжи» мне позвонили два дня назад в полночь



leobloom:

— Сперва звонили Карпину, но у него стоял на беззвучном.

Панов: «Зенит» уважаю, но «Спартак» — это как любимая женщина



zpiter:

— Народная женщина!

«Боруссия» Д даёт «Барселоне» две недели для завершения трансфера Дембеле



shemp5:

— Я бы ещё ухо Дембеле в коробочке по почте в Каталонию отправил, чтобы думали быстрее.

Фарфан: Сёмин называет меня Форланом, партнёры по «Локомотиву» смеются



zizuizpitera:

— Сёмин: Не понимаю, почему все Форлана называют Фарфаном?



konditer87:

— Сёмин: Фарфан называет меня Симеоне, партнёры по «Локомотиву» смеются.

Источник: Алексис Санчес прилетел в Париж для переговоров с «ПСЖ»



amadan:

— Арабы вообще в курсе, что на поле одновременно могут находиться только 11 игроков?

Месси убеждал Неймара не уходить в «ПСЖ», обещая помочь выиграть «Золотой мяч»



mrserg:

— «Что ты хочешь? „Золотой мяч“? Я тебе дам, у меня их куча».



brodequin:

— «Что ты хочешь? „Золотой мяч“? Я помогу тебе выиграть мне „Золотой мяч“.

Автогол на 91-й минуте принёс ЦСКА победу в первом матче с «Янг Бойз»



andrei33:

— У мужика просто ставка горела)))

Гончаренко: Оланаре должен был больше помогать, располагаться ближе к полузащите



jinno:

— Так и вижу, как в раздевалке Гончаренко кидался в него бутсой, манишками, кулером, Чаловым…

В Италии сообщили, что «Спартак» может предложить € 18-20 млн за Ньянга



manhetten35:

Предложат 18, попросят 20, переговоры свернут.

«Сухарь» Акинфеева, фанаты за решёткой и торговый центр внутри стадиона. Фото



irwb:

— Галицкий, прочитав заголовок, открыл внутри стадиона «Магнит».

Футболисты «Янг Бойз» поддержали игрока, забившего автогол в матче с ЦСКА



svolochenok:

— Нуху, я.

«Арарат» предложил Григоряну трёхлетний контракт



nigmatullin:

— «Арарат» — единственный в России клуб, который через три года может смело над эмблемой рисовать три звезды.

«Матч ТВ» продолжает переговоры по трансляциям Ла Лиги



jora-pyantsev:

— Видимо, переговорщики со стороны «Матч ТВ» по Ла Лиге, и со стороны «Спартака» по Луану — одни и те же люди.



darkfaper:

— В результате «Спартак» купит права на Ла Лигу, а «Матч ТВ» — Луана.