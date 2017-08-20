10 молодых игроков, о которых вы узнаете в этом сезоне

Ещё год назад практически никто не знал о Мбаппе и Дембеле, за которых сейчас предлагают за 100 млн. На подходе новые герои.

5 причин, почему «Реал» сейчас – это «Барселона» Как главные команды в Испании поменялись местами.

Дани Себальос, «Реал»

Полузащитник, 21 год

«Реал» продолжает показывать, как надо работать на трансферном рынке. После крутых трансферов Касемиро и Асенсио мадридцы выписали этим летом Дани Себальоса из «Бетиса» и Тео Эрнандеса из «Атлетико». Первый должен будет разнообразить игру в атаке и помочь болельщикам забыть о Хамесе Родригесе (вообще, Себальос – редкий универсал, который может сыграть и в полузащите, и на фланге), второй уже как следует повозил «Барселону» в последнем «класико», несмотря на то что ему всего 19 лет.

Лоренцо Пеллегрини, «Рома»

Полузащитник, 21 год

«Рома» спокойно рассталась с Леандро Паредесом, но не особо об этом жалеет. За куда более скромную сумму римляне вернули из «Сассуоло» своего воспитанника Лоренцо Пеллегрини. И вернули его в статусе одной из главных молодых звёзд Италии. Прекрасное видение поля, техника, культура паса и нереальный талант, помноженный на желание прогрессировать. Вполне вероятно, в центре поля «Ромы» Раджа Найнгголан перестанет быть единственной яркой звездой.

Алессандро Мурджа, «Лацио»

Полузащитник, 21 год

Ещё один интересный игрок из Серии А, на которого стоит обратить внимание. В академии «Лацио» Мурджа прекрасно взаимодействовал с Джозефом Минала (тем самым парнем, который в свои 17 выглядел на 50). Сейчас Минала старается закрепиться в «Салернитане» из Серии В, в то время как Мурджа после дебюта в прошлом сезоне в этом должен выйти на ведущие роли в составе «орлов». Тем более после ухода в «Милан» Лукаса Бильи. Талант позволяет.

Карлес Аленья, «Барселона»

Полузащитник, 19 лет

Академия «Барселоны» уже давненько не поставляла кадры, которые могут вырасти в футболистов экстра-класса. Карлес Аленья – одна из тех редких жемчужинок, которая может засверкать на «Камп Ноу». Ещё в прошлом сезоне Луис Энрике активно подводил техничного и смелого хавбека к основной группе, но пробиться в состав Карлесу так и не удалось. Сейчас, когда команда переживает кризис, он может хоть как-то скрасить сезон болельщикам «блауграны».

Трент Александер-Арнольд, «Ливерпуль»

Защитник, 18 лет

Правый защитник, который ворвался в состав «Ливерпуля» и пока позволяет забыть об отсутствии в обойме Натаниэля Клайна. В игре с «Хоффенхаймом» Александер-Арнольд великолепно исполнил штрафной… а на последней минуте зачем то активно махал рукой, вместо того чтобы накрыть удар Ута. В общем, ему ещё есть чему учиться. Но в теории это будущий защитник для сборной Англии.

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Эдмилсон Фернандеш, «Вест Хэм»

Полузащитник, 21 год

У Швейцарии парадоксальным образом подросло новое поколение талантов. Один из них – Эдмилсон Фернандеш (двоюродный брат Желсона Фернандеша), который в этом сезоне должен взять бразды правления игрой «Вест Хэма» в свои руки. Длинные ноги и высокий рост не мешают ему здорово играть на ограниченном пространстве. После ухода Димитри Пайета Фернандеш – самый креативный игрок в составе «молотойбойцев». И в этом вы убедитесь по ходу этого сезона.

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Максимилиан Филипп, «Боруссия» Д

Полузащитник, 23 года

Человек, который поможет «Боруссии» забыть о постоянно находящемся в лазарете Марко Ройсе. Хотя сам Филипп считает, что по стилю игры они отличаются. Чаще всего во «Фрайбурге» Максимилиан занимал место правого полузащитника, но, по собственному признанию, больше любит играть под нападающим или ближе к центру поля. Филипп, этим летом ставший победителем молодёжного Евро в составе сборной, обладает классной техникой и поставленным ударом, за счёт чего не раз оставлял в дураках оппонентов в прошлом сезоне.

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Янн Карамо, «Кан»

Нападающий, 19 лет

Лига 1 отняла у Эредивизии звание главной лиги талантов в Европе. Очередной молодой бриллиант из этого чемпионата, который грозится повторить путь Килиана Мбаппе (да, его уже называют «новым Мбаппе», несмотря на то что он старше «старого Мбаппе» на год). Однако это не умаляет заслуг Карамо – его игра на фланге за «Кан» впечатлила многих скаутов, и теперь за ним выстроилась очередь из солидных команд. Вероятнее всего, в своём нынешнем клубе Янн надолго не задержится.

Стив Мунье, «Хаддерсфилд»

Нападающий, 22 года

Стив Мунье уже начал оправдывать вложения «Хаддерсфилда» (английский клуб заплатил за него «Монпелье» 13 млн евро, самую крупную сумму в своей истории). В первом же туре АПЛ он отгрузил «двушку» «Кристал Пэлас». Мощный и одновременно техничный форвард из Бенина ещё наведёт шороху в Англии и заставит британских толстосумов как следует раскошелиться.

Аллан Сен-Максимен, «Ницца»

Нападающий, 20 лет

«Монако» напродавал игроков более чем на 150 млн евро (это ещё не ушёл Мбаппе) и вряд ли жалеет о выгодных продажах Силвы, Менди и Бакайоко. Однако трансфер Аллана Сен-Максимена в «Ниццу» (всего за 10 млн) ещё может аукнуться боссам монегасков. Моторный и невероятно техничный крайний нападающий провёл великолепный прошлый сезон в «Бастии», став лидером Лиги 1 по количеству попыток пойти в обводку. Теперь Сен-Максимен будет доказывать свою крутость рядом с Марио Балотелли.