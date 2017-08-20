Кого подписал «Зенит»? Футболисты в соцсетях

Громкий трансфер «Зенита», победа «Локомотива» в дерби и праздник у Шуниных – в обзоре соцсетей футболистов.

Пожалуй, главное событие уходящей недели – московское дерби между «Спартаком» и «Локомотивом», в котором «железнодорожники» одержали победу со счётом 4:3. После матча автор первого гола в ворота красно-белых Дмитрий Баринов показал, что творилось в раздевалке.

После наиважнейшей для «Локомотива» победы выложил фотографию и Соломон Кверквелия. «Дочка угадала счёт 3:4», — написал защитник.

Однако такого результата могло и не быть, если бы не тщательная подготовка к игре. То, как она проходила, можно посмотреть на фотографии полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова, где он запечатлел себя вместе с Владиславом Игнатьевым и Мануэлом Фернандешем.

Многие сейчас пытаются разобраться в причинах неудач «Спартака». Одна из них – травма полузащитника Романа Зобнина. Недавно он приступил к работе с мячом, а пока поддерживает свою команду вместе с женой Раминой с трибун.

Поддержка важна каждому. Вот и Марина, жена полузащитника «Краснодара» Романа Шишкина, всегда готова поддержать супруга, даже если он не выходил на поле.

Вместе с семьёй время предпочитает проводить и другой спартаковец — защитник Сальваторе Боккетти. Он выложил фотографию с женой Катериной и детьми на Красной площади. Впрочем, лучшего места для летних прогулок в Москве и не придумать.

А вот в Санкт-Петербурге после открытия нового стадиона ещё большую популярность приобрёл Крестовский остров. Доказательством тому – фотография четы Жирковых.

После победного матча над «Црвеной Звездой» в рамках первой встречи раунда плей-офф Лиги Европы у игроков «Краснодара» появилось чуть больше свободного времени. Его Павел Мамаев также решил посвятить семье.

У вратаря «Динамо» Антона Шунина на этой неделе был особый повод для семейного фото – его сыну Артемию исполнилось 5 лет.

Нападающий «Казанки» Дмитрий Сычёв даже в свой выходной решил не расслабляться. В течение восстановительного периода после травмы он набирает физическую форму не только на поле, но и в воде, занимаясь сёрфингом.

Наблюдая за сражениями в РФПЛ, многие могли пропустить триумфальную победу сборной России над сборной Бразилии на Универсиаде в Тайване. На последней добавленной минуте парни в меньшинстве доказали, что Россия – футбольная страна. И, конечно, выложили фотографию из раздевалки.

Пока весь мир следил за трансфером Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ», главную покупку лета совершил «Зенит». И нет, на этот раз петербуржцы подписали не аргентинца. В своём «инстаграме» они объявили о переходе экс-ведущего Первого канала Андрея Малахова. Пока, правда, не ясно, на какой позиции его видит Роберто Манчини.