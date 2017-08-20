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Антонио Конте
Текст: Сергей Титов
Фото: Reuters

Два тренера-чемпиона АПЛ были уволены. Конте может стать следующим

Время учиться на ошибках Моуринью и Раньери.
20 августа 2017, воскресенье. 13:30 Футбол

Лига, где вертятся самые большие деньги в футбольном мире, не верит даже слезам победителей. Два тренера-триумфатора АПЛ, Жозе Моуринью и Клаудио Раньери, были уволены по ходу следующего после чемпионства сезона. С предыдущими тренерами стряслась похожая история: Роберто Манчини продержался ещё год, Мануэль Пеллегрини ждал вместе с руководством «Манчестер Сити», когда освободится Хосеп Гвардиола.

Проклятье? Нет, здесь не нужно искать конспирологических теорий. В английской Премьер-лиге слишком высока конкуренция, чтобы добывать второе подряд золото той же командой, не меняясь и составом, и тактически. Сценарий Моуринью и Раньери схож: соперники находят тактическое противоядие, новые трансферы оказываются пустыми, основной состав не понимает, что с ним происходит, внутри команды разжигаются конфликты… Антонио Конте, выигравший АПЛ с «Челси», начал по заветам предыдущих тренеров-чемпионов – проиграл «Бёрнли» дома 2:3. Графа точно ждёт сложный сезон.

Тактика

Один из главных тактических трендов АПЛ последних лет – золото забирает команда с сильнейшим опорником лиги в лучшей форме. Это правда, но на следующий сезон магия разрушения чемпиона теряется. На этом погорели и Моуринью, и Раньери, пусть в центре поля была и не единственная тактическая проблема их команд.

«Челси» образца осени-2015/16 делали слабее Неманья Матич и Бано Иванович. Защитник, уже перешедший в «Зенит», плохо справлялся с фланговой нагрузкой, много проигрывал один в один и открывал свою зону, а соперники делали особый акцент на взломе именно зоны Ивановича. Беда на фланге стала очевидна с первого же тура нового сезона, когда Бранислава навозил Джефферсон Монтеро. Матич же стал значительно чаще терять позицию, уходить на фланг и открывать пустой центр, количество тактических ошибок возросло в разы. Пользуясь скоростью мысли Матича и скоростью бега Ивановича на уровне пенсионеров, некоторые соперники делали комбо и били по двум слабым местам «Челси», как «Эвертон» Мартинеса: сначала Матич теряет позицию, а центр поля даёт комфортно принять мяч Нейсмиту.

Затем Иванович смещается в центр и дарит громадную зону под открывание Гэллоуэя.

Стиль игры «Лестера» строился на динамике Н’Голо Канте и Дэнни Дринкуотера – вдвоём они блокировали весь центр поля, вынуждали уводить игру на фланги под бесконечные подачи, удобные для Моргана и Хута. «Подачи из чемпионского сезона – хлеб и вода для них, они благодаря тактике раскрывали свои сильные стороны», – говорил о защитниках «Лестера» Джейми Каррагер. Но когда ушёл Канте, видоизменилась и игра обороны: Моргану с Хутом пришлось чаще выдёргиваться из глубины, страхуя центр. Неповоротливые и медленные, они погорели на такой «страховке» не раз.

Ещё одной тактической проблемой стал новый подбор нападающих. Синдзи Окадзаки опускался очень глубоко, дисциплинированно играл по опорным хавбекам, обеспечивал интенсивность прессинга и был готов рвануть вперёд при первой возможности. Клаудио Раньери поставил на других форвардов, но лишь испортил кашу: Ислам Слимани оказался слишком грузным и не готовым к работе без мяча, а Ахмед Муса усвоил лишь одну задачу Окадзаки: «Беги, Муса!»

Типичная ошибка защиты «Лестера»: Морган выдёргивается за нападающим, следует пас назад и заброс в оголённую зону

Типичная ошибка защиты «Лестера»: Морган выдёргивается за нападающим, следует пас назад и заброс в оголённую зону

Даже «Челси» Антонио Конте, заразивший вирусом чумной 3-4-3 всю Европу, имеет тактические проблемы, пусть и не связанные с центром поля. Фланговая асимметрия прошлогоднего «Челси» была очевидна: фланг Азара и Маркоса Алонсо безоглядно атаковал, фланг Педро и Мозеса больше защищался, а помогал им маленький Аспиликуэта. План по взлому защиты «Челси», воплощённый «Тоттенхэмом» в январском дерби, был основан на качествах игроков обороны: «шпоры» пользовались недостаточно плотной игрой Азара и Алонсо, подавали на дальнюю штангу, а Аспиликуэта проигрывал в воздухе Деле Алли.

Конте сделал выводы перед новым сезоном – «Челси» купил Антонио Рюдигера, чтобы выпускать против типично британских команд с бесконечными навесами на позицию правого центрального защитника. С «Бёрнли» синие сыграли именно так, Аспиликуэта же передвинулся правым латералем. Однако недисциплинированности Маркоса Алонсо и слабой подстраховки испанца Конте пока не исправил: даже после удаления Кэхилла Виллиан оставался справа, где и так порядок с работой без мяча, а не ушёл помогать Алонсо налево. Из этого и родился первый гол «Бёрнли» в стартовом матче сезона.

Трансферы

Антонио Конте лучше своих съеденных коллег-чемпионов понимает, что даже после чемпионства усиление состава необходимо. Жозе Моуринью нужно было усилить потенциально проблемные позиции – ему купили резервного вратаря, резервного защитника, резервного форварда и Педро, в тот момент игрока не к месту. Клаудио Раньери озаботился заменой Н’Голо Канте, но жестоко промахнулся с Нампалисом Менди, поздно нашёл Вилфрида Ндиди и не усилил самую тяжёлую линию – защитную. «Челси» и «Лестер» допустили одну и ту же ошибку: они посчитали свою основу слишком сильной и решили усилить глубину состава, а не сам состав. Как и в случае с тактикой, они не акцентировали внимание на дальнейшем прогрессе, что необходимо команде-чемпиону.

Человек, ушедший из чемпионского «Ювентуса» после несогласованных трансферов, вряд ли может такое допустить, но пока трансферная кампания «Челси» тоже кажется скомканной. Антонио Рюдигер – игрок под ротацию и конкретные матчи, где тактика соперника ограничивается «бей-беги». Тьемуа Бакайоко – прямая замена Неманье Матичу (и судя по первым впечатлениям, замена опрометчивая).

Но Конте не продлил бы контракт, если бы под него «Челси» не провернул хоть один точечный трансфер. Альваро Мората – тот, кто может спасти Графа от проклятья чемпионов. Второй игрок прошлогоднего «Реала» по принесённым голами очкам, третий по количеству ударов из штрафной, Мората не вписывался в концепцию Мадрида, пока там Криштиану и Бензема. Но для Конте Альваро – идеальный нападающий в плане движения, помощи без мяча. Единственное, что может помешать Морате – психология и статус в старых командах: никогда ранее в карьере испанец не был бетонно основным нападающим.

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Войны с игроками

Жозе Моуринью испортил всё в первом туре постчемпионского сезона: не стал защищать Азара, накричал на Еву Карнейро, отстранил врача «Челси» от основной команды, напоролся на непонимание игроков… Догадки британских СМИ – Сеск Фабрегас, Диего Коста и Эден Азар были главными, кто желал отставки Моуринью и настраивал команду против португальца.

Бунт в «Лестере» вспыхнул ещё в межсезонье, а дальше просто сильнее разгорался. Клаудио Раньери был верен, что должен видоизменить команду, а игроки «Лестера» верили в старый рецепт успеха и язвительно реагировали на всё происходящее.

Ушёл психолог Кен Уэй, сказаны не те слова на пресс-конференции, ограничено общение с Крейгом Шекспиром, за час до матча выбрана непривычная тактика 3-4-3 – любое решение Раньери вызывало у игроков раздражение. Совет из Шмейхеля, Моргана, Олбрайтона и Варди четырежды ходил на ковёр к руководству «Лестера», выпрашивая отставку Раньери, и перед матчем Лиги чемпионов в Севилье Вишай Шривадданапрабха (признайтесь, уже забыли эту фамилию) собрал команду в отеле и спросил: хотите ли вы отставки Раньери? Игроки ответили, что хотят, после ЛЧ Клаудио был уволен, а пост «Лестера» в «Инстаграме» оценил Синдзи Окадзаки – один из игроков, чувствовавших себя обманутым.

Конфликтный Конте рискует пойти по пути уволенных коллег – атмосфера внутри «Челси», как пишут английские журналисты, вот-вот превратится в пороховую бочку (или уже). Отстранение Диего Косты от состава обязательно расколет команду на два лагеря, кто-то вступится за форварда: Азар и Фабрегас, например, почему нет. Но микроконфликты уже заметны. Миши Батшуайи, которому Конте всё ещё не даёт шанса, попадает в камеру, смеясь над промахом Мораты во время финала Суперкубка Англии. Против «Бёрнли» команда становится неоправданно психованной и хватает две красные карточки. Даже Сесар Аспиликуэта – ледяная глыба нынешнего «Челси» – заводился и психовал. Такое не может случиться просто так.

Сегодня «Челси» сыграет с «Тоттенхэмом» – ещё одной командой, задетой тактико-конспирологической теорией. Переезд с «Уайт Харт Лейн» на «Уэмбли» скажется не только на атмосфере матчей «Тоттенхэма», но и на комбинационной игре: поле «Уэмбли» шире поля на старом стадионе, а специально сузить поляну запретила FA. Так «Тоттенхэм» лишается преимущества в комбинационной игре. Даже интересно, что в итоге перевесит – проблемы с новым полем или с чемпионским статусом.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Челси Антонио Конте
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