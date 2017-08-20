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В чём проблемы «Спартака» на старте сезона
Текст: Антон Михашенок
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

У «Спартака» слабые защитники. Но это не главная проблема

Не было никогда — и вот опять: в «Спартаке» нефутбольные вещи побеждают футбольные.
20 августа 2017, воскресенье. 14:30 Футбол

Во-первых, надо сказать, что сквозь противоречивость эмоциональных оценок Дмитрия Егорова иногда пробиваются действительно ценные наблюдения. В своём тексте он обращает внимание на реакцию Дениса Глушакова после гола — мягко говоря, она очень сдержанная.

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Мне тоже этот эпизод показался ключевым во вчерашнем дерби, и вот почему. Твоя команда провела тяжелейшие полчаса, в течение которых могла пропустить два-три мяча, держалась из последних сил — и тут ты забиваешь очень важный мяч. Забиваешь не просто в ворота, а в ворота перед своей фанатской трибуной, которая моментально начинает сходить с ума. Нормальная реакция на преодоление сложностей и гол, как ответ на них, — тоже сойти с ума и побежать к трибуне, оскалив зубы, заряжая всех и заряжая себя. Вместо этого Глушаков разворачивается к центру поля — и никаких эмоций.

Является ли это месседжем руководству клуба по поводу контракта или нет, не так и важно. Важно и показательно, что на данный момент Денис Глушаков, как и некоторые другие футболисты «Спартака», даже в момент необходимого максимального единения думает в первую очередь о себе, а не о команде. Командная, а не индивидуальная мысль стала в прошлом сезоне основой чемпионского менталитета «Спартака». Именно она позволила побеждать в больших матчах и играх, где ничья была бы более правильным исходом, именно она, командная мысль, позволила натянуть золотые медали на футболистов, которые по продвинутой статистике стали только шестыми в таблице и перебрали на целых 24 очка больше, чем заслуживали.

Под прессингом минимума времени оборона «Спартака» превращается в тыкву — все недостатки индивидуального мастерства защитников становятся явными.

Сейчас этого менталитета нет, а игровые проблемы какими были, такими и остались. «Спартак» допускает непозволительно много индивидуальных ошибок в обороне. Если в прошлом сезоне они перекрывались командной игрой при потере мяча — верхняя тройка игроков прихватывала мини-прессингом начало атаки соперника, позволяя защитникам откатиться на свои позиции и играть лицом к мячу, то теперь, когда этого не стало, вскрылась важная истина. Зафиксируйте это, пожалуйста: у «Спартака» индивидуально слабые защитники для уровня чемпиона и участника Лиги чемпионов — это касается Ещенко, Комбарова, Боккетти, который был королём только в системе координат Курбана Бердыева, Кутепова и Тигиева (по Петковичу пока понятно немногое). У команды всего два игрока обороны уровня, действительно похожего на неплохой европейский, — это Таски и Джикия. Один из них, судя по всему, «Спартак» покидает.

Важно и показательно, что на данный момент Денис Глушаков, как и некоторые другие футболисты «Спартака», даже в момент необходимого максимального единения думает в первую очередь о себе, а не о команде.

Нет, это не катастрофа. Курбан Бердыев, например, упаковывал «Баварию» в Лиге чемпионов с Владимиром Гранатом, которого за несколько недель до этого возили соперники «Спартака-2» в ФНЛ. При том же Массимо Каррере в прошлом сезоне «Спартак» пропускал меньше одного мяча в среднем за игру, чего хватило для титула. Но тогда: а) команда ставила командные интересы выше индивидуальных проблем (а «игра престолов», как теперь понятно, в клубе не заканчивалась и в чемпионский год); б) не был травмирован Роман Зобнин, обеспечивавший с Глушаковым и Промесом объём действий при потере мяча и позволявший защитникам и Фернандо играть лицом к сопернику и на достаточной глубине.

А вот что получается сейчас. Здесь важно уточнить, что игра в меньшинстве особо на расклад не влияет — «Спартак» пропускал в контратаках в равных составах и от ЦСКА, и от «Зенита».

Центр легко пройден, защитники не успели вернуться на свои места и вынуждены не только концентрироваться на мяче, но и на том, чтобы успеть занять необходимые позиции. Андрей Ещенко в полупозиции между мячом, нападающим и фланговым игроком «Локо», Сальва Боккетти зачем-то бросает свою зону, хотя Сердар Таски держит нападающего в офсайде, Денис Глушаков, который видит ситуацию лучше других, не подсказывает Боккетти о том, что из-за действий итальянца образуется дыра. Ещенко позволяет пройти пасу на фланг без проблем, Боккетти продолжает прикрывать пустоту, Комбаров бросает своего оппонента и бежит в центр штрафной, а навес идёт ему за спину, где прогуливающийся Боккетти наблюдает за голом в ворота «Спартака». На описание атаки ушло гораздо больше времени, чем на саму атаку, но описать её важно, чтобы зафиксировать, сколько раз за несколько секунд защитники чемпиона приняли неверные решения.

Под прессингом минимума времени оборона «Спартака» превращается в тыкву — все недостатки индивидуального мастерства защитников становятся явными. Но то, что больше чемпиона пропустил только пребывающий в состоянии клинической смерти «Анжи», — лишь следствие. Причина же заключается в том, что нефутбольное в «Спартаке» в очередной раз побеждает футбольное — это касается отсутствия трансферов (или, как в случае с Петковичем, загадочного их проведения), это касается проблем с контрактами лидеров, внутриклубных перестановок. Негативным образом всё это в первую очередь отражается на том, что у команды и в чемпионский год получалось хуже всего. Можно ли назвать это чем-то неожиданным? По-моему, реакция Дениса Глушакова на казавшийся ключевым и переломным гол снимает все вопросы.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Локомотив ФК Спартак Денис Глушаков Массимо Каррера
Новости. Футбол
20 августа 2017, воскресенье
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