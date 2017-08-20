Ещё один от Кокорина. «Зенит» тяжело побеждает в Перми

Гаджиев атакует «Зенит» зенитовцами

«Мы играли не лучшим образом – это правда», – Роберто Манчини ещё мягко прокомментировал выступление лидера чемпионата России в среду против «Утрехта». Это было второе поражение «Зенита» при итальянском главном тренере. После первой осечки, которая случилась в той же Лиге Европы – уступили «Бней Иегуда», петербургская команда отвела душу на «Спартаке», разгромив принципиального соперника со счётом 5:1.

Теперь же сине-бело-голубых ждал «Амкар». Вроде бы, идеальная ситуация, чтобы подретушировать неудачный кадр из большой сезонной фотосессии. Всё-таки пермяки ни разу не победили в шести турах и занимали 16-е место. Однако последний матч в Краснодаре показал, что «Амкар» на пути к выздоровлению. Команда Гаджи Гаджиева наконец-то забила первый гол в чемпионате усилиями Михаила Гащенкова и отняла в гостях очки у одного из фаворитов РФПЛ.

Пощёчина от «Утрехта». Как лидер РФПЛ проиграл в Нидерландах В первом матче плей-офф Лиги Европы лидер РФПЛ — «Зенит» — проиграл «Утрехту», не сумев забить ни одного гола на чужом поле.

«Зенит» отправился в Пермь без четырёх футболистов основной обоймы – Александра Анюкова, Юрия Жиркова, Олега Шатова и Артёма Дзюбы. Если защитник с нападающим сейчас редкие гости стартового состава, то отсутствие из-за повреждений Жиркова и Шатова нанесло удар по левому флангу полузащиты петербуржцев. По сути, единственным вариантом решения проблемы был выход на этой позиции Дмитрия Полоза. В остальном Манчини выпустил всех сильнейших на сегодняшний день, оставив в запасе лишь аргентинского новичка Матиаса Краневиттера, который пока находится не в оптимальном состоянии. Гаджиев в свою очередь бросил в бой целую группу экс-зенитовцев – Брайна Идову, Павла Комолова, Александра Рязанцева и Алексея Гасилина, учтя их особую мотивацию. Если бы не травма Роланда Гиголаева, то и он бы наверняка сыграл.

Смольников встаёт грудью

«Амкар» – сила!» – с понятной долей иронии кричал кто-то из болельщиков хозяев в начале матча. Но красно-чёрные действительно с самого начала игры стали доказывать, что у них совсем не слабая команда. Пермяки выглядели единым целым и в любой момент были готовы напугать «Зенит» стремительным контрвыпадом. Так, в дебюте встречи мяч дважды забрасывался за спину Браниславу Ивановичу, которого игрок «Амкара» опережал в скорости, однако серба подстраховывал партнёр по центру оборону Эмануэль Маммана. Хороший отрезок выдали хозяева в середине первого тайма, когда три раза в течение пяти минут зарабатывали угловые у ворот Андрея Лунёва. Если бы «Амкар» успешнее разыгрывал стандарты, зачастую превращающиеся в основное оружие менее сильных команд в противостояниях с фаворитами, то вполне мог повести в счёте. На исходе получаса получил травму и попросил замену Гасилин.

Воспитаннику «Зенита» было, конечно же, обидно заканчивать игру столь рано, но уже без него пермяки создали лучший момент до перерыва. Мы уже привыкли, что Маммана излишне рискует с подкатами у своих ворот – на сей раз это привело к проигранной им борьбе в собственной штрафной Сергею Балановичу. Сине-бело-голубым просто повезло, что Александар Милькович, нанося удар из убойной позиции, попал Смольникову мячом в грудь.

Манчини недоволен

Манчини разочарованно качал головой на скамейке и регулярно что-то кричал своим игрокам. Пять защитников «Амкара» и новоиспечённый «опорник» Николай Зайцев закрыли все дороги для зенитовских атак – всюду висел «кирпич». «Зенит» имел минимум пространства впереди, так что гости, как правило, могли надеяться только на дальние удары да стандартные положения. Этого было мало. Реально опасных моментов у ворот Артура Нигматуллина не возникало. Команде Манчини недоставало быстрых комбинаций, которые запутали бы защитников «Амкара». До перерыва запомнилась разве что трёхходовка Кузяев – Смольников – Дриусси, завершившаяся неточным ударом аргентинца. Кроссы в исполнении Доменико Кришито находили защитников пермяков, но не форвардов сине-бело-голубых. Кроме того, такие матчи свидетельствуют, что «Зениту» не хватает сильных дриблёров в группе атаки – некому обострять за счёт обыгрыша один в один. Впрочем, хорошо известно о намерении петербургского клуба усилить фланги до закрытия летнего трансферного окна.

Шестой гол Кокорина

Пока Эмильяно Ригони и Маттео Политано не доехали до Петербурга, Манчини должен придумывать, как вскрывать насыщенную оборону противника с теми, кто есть. Из игроков группы атаки на скамейке находился только Андрей Панюков, но на молодого российского форварда итальянский тренер пока вряд ли рассчитывает в полной мере.

Манчини в перерыве поменял местами Кокорина с Полозом, сделав из Александра в большей степени свободного художника, и заставил зенитовцев прибавить в движении и агрессии возле чужой штрафной. Перестановки оправдали себя по истечении часа матча. Комбинация гостей с участием Ерохина и Полоза разрезала защитную линию пермяков по центру: Дмитрий вторым касанием передал мяч Кокорину, и Александр забил уже шестой гол в чемпионате. Браво, голеадор!

«Зенит» достаточно уверенно довёл до победы игру, финал которой проходил под проливным дождём. Заставил «Амкар» побегать за мячом. Хотя Бодул упустил замечательный шанс – петербуржцев выручил Лунёв. Манчини вместе с запасными отправлял на поле свои традиционные записки, адресованные Леандро Паредесу. Новый лидер сине-бело-голубых доносил до команды, какие изменения делает Мистер. Благодаря успеху в Перми сине-бело-голубые оторвались от ЦСКА на шесть очков, а от «Спартака» – на 11. Тем не менее «Зенит» должен прибавлять, чтобы быть успешным в Европе. По-настоящему команда Манчини реабилитируется за поражение в Нидерландах, только если одолеет «Утрехт» в четверг по сумме двух матчей.