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Шесть худших стартов чемпионов России в истории
Текст: Олег Лысенко
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

«Спартак» портачит. Худшие старты чемпионов России

Так неудачно, как «Спартак», защиту чемпионского титула в России начинал лишь один клуб.
20 августа 2017, воскресенье. 19:00 Футбол
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Один раз – случайность, два – совпадение, три – закономерность. Следуя этой неказистой логике, можно констатировать наличие у «Спартака» системных проблем. Давешнее поражение от «Локомотива» явилось как раз таки третьим для чемпионов России. За неполные пол-лета красно-белые уступили обоим главным конкурентам по прошлому сезону, а вдобавок ещё и обладателю Кубка. 8 очков в 7 турах – показатель не просто скромный – неприличный для лучшей команды страны. В истории отечественной лиги лишь один чемпион начинал следующий после восхождения сезон более скверно. Вспомним все плюс-минус схожие случаи.

1998. «Спартак» – 11 очков

В 1990-х «Спартак» не испытывал столь жёсткой конкуренции на отечественных полях, как сейчас, и мог себе позволить раскачку на старте. Чемпионат-1998 – сезон, напомню, ещё целиком умещался в один календарный год – москвичи начали с поражения от «Зенита» в гостях, а через пару туров удвоили количество «баранок», проиграв во Владикавказе. По итогам семи игровых дней чемпион занимал непривычно низкое для себя пятое место – и ничего, догнал и перегнал конкурентов. После 16-го тура он лидерства уже никому не уступал.

2005. «Локомотив» – 11 очков

Столичный «паровоз» проехал стартовый отрезок сезона-2005 без поражений. Вот только ничьих наплодил многовато – пять в семи турах. Повод вспомнить и погоревать о «необязательных» потерях возник у красно-зелёных, как водится, по окончании чемпионата. Мало того, что «Локо» не защитил титул, так он и второй пропуск в Лигу чемпионов напоследок упустил. Его у земляков буквально выдрал из рук «Спартак», опередив соседей по дополнительным параметрам.

2004. ЦСКА – 10 очков

Излишне миролюбиво начал соревновательную кампанию ЦСКА образца 2004 года. Четыре тура кряду «армейцы» делили очки с противниками, в том числе в абсолютно выигрышных ситуациях. Апофеозом серии явился домашний матч с «Зенитом», в котором красно-синие исхитрились упустить победу, ведя в счёте 2:0 и 3:1 (закончили 3:3). Лишь в пятом туре ЦСКА наконец-то вкинул копилку полновесную «трёшку», но в глобальном масштабе это Артуру Жорже не помогло. Уже в июле колоритный португальский Мистер сдал дела Валерию Газзаеву. Набранных после перезагрузки 76% очков команде хватило лишь на серебро. Золото ушло к «Локомотиву».

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2008. «Зенит» – 7 очков (в 6 матчах)

Чемпионат девятилетней давности был поистине уникальным. РФПЛ создала «Зениту» режим наибольшего благоприятствования ради международных свершений, и петербуржцы блистательно этим воспользовались, в течение нескольких месяцы выиграв обе свои европейские чаши. За март-апрель сине-бело-голубые провели всего полдюжины «внутренних» матчей, а в мае и вовсе играли только в Кубке УЕФА (седьмой тур, допустим, для них состоялся в августе, восьмой – после девятого). Осознанный упор на континентальный трофей привёл к проседанию результатов в РФПЛ. Одержав за всю весну лишь одну победу и набрав 38,9% очков, «Зенит» дал слишком большую фору противникам. Отыграть её парням Дика Адвоката не удалось. В чемпионате России обладатель кубка и Суперкубка УЕФА довольствовался только пятой позицией, в числе прочих пропустив вперёд себя скромный «Амкар». После пары европейских тримуфов и бронзы сборной болельщики великодушно простили своим любимцам неудачу в чемпионате.

2017/18. «Спартак» – 8 очков

Это уже похоже на примету времени: если «Спартак» пропускает, то не выигрывает. В новом сезоне она сработала уже четырежды – во всех трёх дерби («Динамо», ЦСКА, «Локомотив») и в Петербурге. Куража, огня прошлогоднего красно-белым явственно не хватает, а с потухшими глазами перевороты не совершаются – даже в отдельно взятые 90 минут. Год назад «Спартак» за семь туров потерял всего пару пунктов, теперь – на 13 больше. Если так будет продолжаться и дальше, москвичи ещё в этом году рискуют лишиться шансов на титул.

2003. «Локомотив» – 7 очков

Хуже современного «Спартака» у нас стартовал лишь один чемпион – 2002 года. Но у того незабываемого «Локомотива», сёминской, опять-таки, сборки, была уважительная причина стартовой заминки. В феврале-марте «железнодорожники» в большей степени были сконцентрированы на втором групповом этапе Лиги чемпионов, чем на РФПЛ, что и вылилось в четыре поражения в семи турах (и пять в восьми). Во втором круге «Локо» наладил методичный отбор очков, но финишировал только четвёртым – слишком много было потеряно на старте. А тройку призёров составили ЦСКА, «Зенит» и «Рубин».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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