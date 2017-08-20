«Динамо» догоняет «Спартак» по очкам

Сергей Семак уже залезал с «Уфой» в еврокубковую зону. Прошлой весной, после кучных сухих побед, когда даже футболисты удивлялись, насколько часто им удаётся побеждать 1:0. Но именно тогда был подходящий случай, чтобы поговорить про любимый нашими болельщиками «тренерский багаж». Та «Уфа» была командой Виктора Гончаренко, косметически обновлённой и заодно подговорившей удачу – тащил пенальти Беленов, мазали соперники. В громадных порциях прощал уфимцев «Краснодар». Семак пытался добавлять «Уфе» свои нотки, но команда отказывалась жечь под его рейв. Она делала всё, что делала и раньше.

Теперь «Уфа» от подъёма в еврокубковую зону остановилась в трёх минутах, одном сейве Антона Шунина при 1:1 и одном удивительном промахе Ивана Пауревича. И теперь едкие фразы о багаже стоит забыть. Если бы «Уфа» не отступала от правил и норм Гончаренко – прямо сейчас болталась бы в зоне стыковых матчей: даже в РФПЛ недопустимо стагнировать в плане тактики и развития команды, а к стратегии Гончаренко нашли бы антидот.

Но нет, это уже «Уфа» Семака. Он, как и его команда, выглядит стильно, традиционно интеллигентен – даже судьям «пихал» интеллигентно, – спокойно отвечает журналистам, глядя в глаза и не ожидая подвоха в следующем вопросе. Он понимает рецепт успеха в нашем чемпионате: сложить крепкую, сыгранную защиту и прибавить к ней ряд качественных креативных игроков – Игбуна, Фатаи, Ванека в лучшей форме. В Чехии Ондржей пил, влипал в странные истории вне поля, разбивал машину вместе с товарищем по команде, а в Уфе взялся за ум и стал одним из сильнейших игроков команды (конечно, когда он в форме). Сегодня Ванек забил, а в перерыве ушёл на лавку. «Только набрал кондиции, жалко его», – сказал Семак о чехе после матча.

У «Уфы» по-прежнему есть ряд тактических проблем: под давлением она может подсесть, как сегодня во втором тайме, при начале атаки центр поля может пустовать и слабо двигаться, Беленов – нервничать под прессингом, защитники – принимать неоправданно рискованные решения. Но раскусить такую «Уфу» могут лишь немногие соперники, вроде нынешнего «Ростова», пока невероятно недооценённого. Против «Динамо» же нетрадиционные решения работают очень удачно. Игбун смещается к опорной зоне и перехватывает мяч очень низко для второго форварда, Засеев навязывает прессинг и вынуждает Шунина бездумно выносить мяч вместо выхода из обороны через короткий пас, Стоцкий навязывает флангу «Динамо» свою скорость и чувствует, где образуется свободная зона через несколько секунд, – такие вещи присущи только умной, сыгранной команде.

Гол «Уфы» – вообще европейский класс игры без мяча, плод качественно отлаженного прессинга. Вот вам скриншот для понимания, с чего всё началось.

Обычная команда рассматривает аут как способ ввести мяч в игру, качественная – как способ отобрать мяч и провести быструю атаку. Сами смотрите, что отличает обычную и качественную: «Динамо» удивительно пассивно в движении под Цаллагова, тогда как «Уфа» перекрывает все возможные варианты. Фатаи забирает Хольмена, Йокич – Ионова, по Зотову играет Пауревич, вдобавок в зону приставлен ещё один игрок – гуру работы без мяча Азамат Засеев (никакого сарказма или ложной лести, если что). Цаллагов решил, что лучше отдать мяч сопернику подальше от ворот, кинул на Бечирая (тоже перекрытого), а потом получил за спину на своём фланге. И это лишь один из моментов, где «Уфа» показала себя очень грамотной для середняка.

И особенно заметен контраст на фоне команды, которую с трудом назовёшь тренерской. «Динамо» добывает свои очки на эмоциях, на физике, на индивидуальных действиях игроков, но у команды нет осмысленного движения, из матча в матч повторяются одинаковые ошибки. Самба Сову, лучшему у бело-голубых на старте сезона, никто не расскажет, что разворачиваться под прессингом, тем более на боковой линии и в центр, – изощрённый способ футбольного самоубийства. Кирилла Панченко не хлопнут по губам и не объяснят, что выяснять отношения с соперником во время контратаки не стоит – можно выбрать более подходящее время. Ибрагима Цаллагова хвалят за дебют, хотя с его фланга пришёл гол, момент Пауревича на 90-й и ещё несколько опасных подходов.

С 87-й минуты матч мог повернуться в любую сторону – «Динамо» не получило чистейший пенальти на Александре Зотове, «Уфа» дважды простила бело-голубых и создала один по-настоящему убойный момент. Но логика подсказывала, что победу заслужила команда, у которой больше мысли, придумок и любопытных конструкций.