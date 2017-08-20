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Александр Кокорин
Текст: Данила Игнатов
Фото: Александр Кузьмин, «Чемпионат»

Кокорин забил в пяти матчах РФПЛ подряд. Но это не рекорд «Зенита»

До рекорда голеадору осталось три матча.
20 августа 2017, воскресенье. 22:30 Футбол

Александр Кокорин

Когда: сезон-2017/18
Кому забивал: «Тосно» (г) — 1:0, «Спартак» (д) — 5:1, «Урал» (г) — 1:1, «Ахмат» (д) — 4:0, «Амкар» (г) — 1:0

С приходом в «Зенит» Роберто Манчини попадавший в неприятные истории, от лишения прав до усатого «месседжа», Александр Кокорин наконец стал реализовывать свой сумасшедший потенциал. В нынешнем сезоне РФПЛ нападающий не забивал только «Рубину» — тогда с Рыжиковым справился аргентинец Дриусси. Кокорин забивает уже в пятом матче подряд: именно он принёс победы над «Тосно» и «Амкаром», начал разгромы «Спартака» и «Ахмата» и спас команду от поражения в Екатеринбурге. Кажется, Кучук уже знает, кого в первую очередь стоит бояться в следующем матче. Если нападающий сможет забить и «Ростову», то обгонит трёх бомбардиров из истории «Зенита» и на шаг приблизится к рекорду.

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Артём Дзюба

Когда: сезон-2015/16
Кому забивал: «Амкар» (д) — 1:1, «Спартак» (г) — 2:2, «Ростов» (д) — 3:0, «Кубань» (г) — 2:2, Анжи (д) — 5:1 (дубль)

Пока в нынешнем «Зените» солирует Александр Кокорин, его партнёр Артём Дзюба вообще не полетел на матч с «Амкаром». До Манчини нападающий считался основным и у Виллаш-Боаша, и у Мирчи Луческу. При португальце в позапрошлом сезоне Дзюбе отыграл все матчи чемпионата, забил 15 голов и выдал пятиматчевую серию, но «Зенит» даже не попал в Лигу чемпионов, проиграв ЦСКА и «Ростову».

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Халк

Когда: сезон-2013/14
Кому забивал: «Ростов» (г) – 4:0, «Крылья Советов» (г) — 4:1 (дубль), «Спартак» (д) — 4:2, «Томь» (г) — 3:0, ЦСКА (д) — 2:0

Когда в середине сезона Халк выдал сумасшедшую серию из пяти голевых матчей, почти в одиночку обыграв «Спартак» и ЦСКА, в чемпионстве «Зенита» почти никто не сомневался. В сезоне-2013/14 бразилец забил 17 голов, однако петербургской команде это снова не помогло — «технарь» с «Динамо» и золотая пушка Тошича в матче с «Локо» похоронили шансы команды Спаллетти на очередное чемпионство.

Андрей Аршавин

Когда: сезон-2007
Кому забивал: «Химки» (г) — 2:2, «Спартак Нальчик» (д) — 4:3, Москва (г) —2:1,«Ростов» (д) — 2:0, «Спартак» (г) — 1:3

Сравнить Кокорина сейчас можно и с легендарным Андреем Аршавиным в лучшей форме — у Манчини он играет на той же позиции и даже мог уехать в лондонский «Арсенал». В золотом для «Зенита» 2007 году Аршавину тоже удалась подобная серия. В статистике остался даже гол Андрея в ворота «Москвы», хотя впоследствии КДК засчитал команде Слуцкого техническое поражение 0:3 за участие незаявленного футболиста Романа Губника.

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Александр Кержаков

Когда: сезон-2002
Кому забивал: «Динамо» (г) — 2:0, «Сокол» (д) — 2:0, «Торпедо-ЗИЛ» (г) — 2:1 (дубль), «Алания» (д) — 2:1, «Спартак» (г) — 3:4 (дубль), «Сатурн» (д) — 1:2, «Уралан» (г) – 3:3 (хет-трик)

Абсолютный рекорд «Зенита» принадлежит только-только закончившему карьеру Александру Кержакову. В первом розыгрыше РФПЛ, когда «Зенит» совсем не был похож на российский топ-клуб, 20-летнему бомбардиру удалась невероятная серия из семи голевых матчей, в которых он забил 11 мячей. Победа над «Торпедо-ЗИЛ», дубль в ворота «Спартака» и спасение от «Уралана» на последних минутах — этот отрезок Кержаков наверняка помнит до сих пор.

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Чтобы догнать тёзку, Кокорину нужно забить ещё как минимум два гола — «Ростову» на «Крестовском» и бывшим одноклубникам из «Динамо» в Москве. До рекорда ещё один матч — домашний, с «Уфой». Впрочем, получится ли у Александра установить его, не так важно, новый тренер «Зенита» уже сделал из нападающего совсем другого человека.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Зенит Александр Кокорин
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