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Неймар
Текст: «Чемпионат»
Фото: Reuters

Неймар забивает за «ПСЖ», «Барса» забивает без Неймара. Обзор дня

Победы «Барселоны» и «Реала» на старте чемпионата Испании, «два плюс два» Неймара за «ПСЖ» и другое – в обзоре новостей дня.
21 августа 2017, понедельник. 01:10 Футбол

ПСЖ» разгромил «Тулузу», Неймар забил два гола и отдал два результативных паса

В матче третьего тура чемпионата Франции «ПСЖ» принимал на своём поле «Тулузу». Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Адриен Рабио, Эдинсон Кавани, Хавьер Пасторе, Лейвин Курзава, а дубль оформил Неймар, в активе которого ещё и две результативные передачи. За «Тулузу» отличился Макс-Ален Градель, а ещё один мяч провёл в собственные ворота защитник парижан Тьяго Силва.

С 69-й минуты «ПСЖ» играл вдесятером после того, как Марко Верратти получил вторую жёлтую карточку. На тот момент хозяева вели 2:1, однако, имея на одного игрока меньше, в последствии только увеличили своё преимущество в счёте.

«ПСЖ» одержал третью подряд победу и набрал девятое очко из девяти возможных. В активе «Тулузы» остаётся три балла.

Франция - Лига 1. 3-й тур
20 августа 2017, воскресенье. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж
6 : 2
Тулуза
Тулуза
0:1 – Градель – 18, 1:1 – Неймар – 31, 2:1 – Рабио – 35, 3:1 – Кавани – 75 (пен), 3:2 – Тьяго Силва – 78 (автогол), 4:2 – Пасторе – 82, 5:2 – Курзава – 84, 6:2 – Неймар – 90+2
Удаления: Верратти, 69 – нет

«Реал» разгромил «Депортиво» в первом туре чемпионата Испании

В матче первого тура чемпионата Испании «Депортиво» принимал на своём поле «Реал». Встреча проходила на стадионе «Риасор» и завершилась победой мадридской команды со счётом 3:0.

На 20-й минуте счёт открыл Гарет Бэйл, которому в эпизоде с голом ассистировал Карим Бензема. Спустя всего семь минут Карлос Касемиро после паса Марсело удвоил преимущество «сливочных». На 62-й минуте Тони Кроос забил третий мяч в ворота «Депортиво» с передачи всё того же Бэйла, оформив уверенную победу своей команды.

В матче второго тура «Депортиво» сыграет на выезде с «Леванте» (26 августа), а «Реал» примет на своём поле «Валенсию» (27 августа).

Испания - Примера. 1-й тур
20 августа 2017, воскресенье. 23:15 МСК
Депортиво
Ла-Корунья
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 – Бэйл – 20, 0:2 – Касемиро – 27, 0:3 – Кроос – 62
Удаления: нет – Рамос, 90+2

«Барселона» стартовала в чемпионате Испании с победы над «Бетисом»

«Барселона» выиграла у «Бетиса» в матче первого тура испанской Примеры. Встреча проходила в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 36-й минуте Херард Деулофеу прострелил в центр на Лионеля Месси, но мяч его не задел, а залетел под дальнюю штангу от лёгкого касания Алина Тошки. Три минуты спустя последовал прострел вдоль ворот на Серхи Роберто, и тот в касание пробил в ближний угол, поймав вратаря на противоходе.

Экс-полузащитник «Зенита» Хави Гарсия дебютировал в «Бетисе», выйдя на замену на 68-й минуте.

Во втором туре «Барселона» сыграет с «Алавесом» (26 августа), а «Бетис» встретится с «Сельтой» (25 августа).

Испания - Примера. 1-й тур
20 августа 2017, воскресенье. 21:15 МСК
Барселона
Барселона
2 : 0
Бетис
Севилья
1:0 – Тошка – 36 (автогол), 2:0 – Роберто – 39

«Зенит» в Перми обыграл «Амкар» благодаря голу Кокорина

«Зенит» одержал минимальную победу над «Амкаром» в матче седьмого тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Перми на стадионе «Звезда» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на 61-й минуте забил Александр Кокорин. Форвард сине-бело-голубых выскочил из-за спины защитника после передачи от Дмитрия Полоза и пробил мимо Артура Нигматуллина.

«Зенит» набрал 19 очков и вновь единолично возглавил турнирную таблицу Премьер-Лиги. «Амкар» (2) идёт последним.

Россия - Премьер-Лига. 7-й тур
20 августа 2017, воскресенье. 15:00 МСК
Амкар
Пермь
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 – Кокорин – 61

Гол Зотова принёс «Динамо» ничью в домашнем матче с «Уфой»

В матче 7-го тура российской Премьер-Лиги на стадионе «Арена Химки» московское «Динамо» принимало «Уфу».

Встреча завершилась вничью со счётом 1:1. «Уфа» сумела открыть счёт в самом конце первого тайма — точным ударом отметился Ондржей Ванек.

Отыграться «Динамо» смогло в концовке второго тайма — на 87-й минуте мяч в ворота Александра Беленова вколотил Александр Зотов.

В таблице российского чемпионата «Динамо» (8 очков) занимает 11-е место, а «Уфа» (10) располагается на седьмой строчке.

Россия - Премьер-Лига. 7-й тур
20 августа 2017, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
1 : 1
Уфа
Уфа
0:1 – Ванек – 45, 1:1 – Зотов – 87

«Ростов» и «Краснодар» победителя выявить не сумели

В матче 7-го тура российской Премьер-Лиги встречались «Ростов» и «Краснодар». Игра на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону завершилась нулевой ничьей.

Несмотря на обилие опасных и голевых эпизодов, ни одна из команд забить сегодня не сумела.

«Ростов» прервал серию, которая насчитывала четыре победы. Подопечные Леонида Кучука располагаются на третьей строчке в таблице российского чемпионата, отставая на два очка от «Локомотива» и на пять от «Зенита», с которым сыграют в гостях в следующем туре.

«Краснодар» под руководством Игоря Шалимова имеет в активе 12 очков и занимает пятое место.

Россия - Премьер-Лига. 7-й тур
20 августа 2017, воскресенье. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
0 : 0
Краснодар
Краснодар

«Челси» обыграл «Тоттенхэм» на «Уэмбли», забив победный гол в концовке

В матче второго тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Челси». Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 2:1.

«Челси» вышел вперёд в счёте после гола защитника Маркоса Алонсо на 24-й минуте. На 82-й минуте «шпорам» удалось сравнять после автогола форварда соперника Миши Батшуайи. Однако всё тот же Алонсо на 88-й минуте оформил дубль и принёс своей команде победу.

«Челси» одержал первую победу в новом сезоне английской Премьер-лиги, а «Тоттенхэм» потерпел первое поражение в сезоне.

Англия - Премьер-лига. 2-й тур
20 августа 2017, воскресенье. 18:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1 : 2
Челси
Лондон
0:1 – Алонсо – 24, 1:1 – Батшуайи – 82 (автогол), 1:2 – Алонсо – 88

Ригони, который близок к переходу в «Зенит», попрощался с «Индепендьенте»

Полузащитник «Индепендьенте» Эмилиано Ригони попрощался со своими партнёрами по команде и болельщиками клуба.

Аргентинский клуб опубликовал видео с прощальными словами 24-летнего хавбека в «Твиттере». Ригони объявил о своём уходе из «Индепендьенте», поблагодарил всех сотрудников клуба и пожелал им удачи.

Ранее сообщалось, что «Индепендьенте» принял предложение «Зенита» о трансфере Ригони. Сине-бело-голубые заплатят за футболиста € 10,5 млн за вычетом налогов. На следующей неделе Эмилиано отправится в Россию и подпишет с «Зенитом» контракт на четыре года.

Источник: «Манчестер Сити» готов выкупить Месси у «Барселоны» за € 300 млн

«Манчестер Сити» хочет выкупить контракт форварда Лионеля Месси у «Барселоны», утверждает Mundo Deportivo со ссылкой на издание C+ Francia. Сообщается, что «горожане» готовы выплатить сине-гранатовым всю сумму отступных в контракте Месси, которая составляет € 300 млн.

По данным источника, «Манчестер Сити» намерен воспользоваться промедлением «Барселоны» в продлении контракта с Месси. Ранее каталонцы объявили о договорённости с аргентинцем, но подпись под новым соглашением он пока так и не поставил. Сумма отступных по обновленному контракту должна возрасти до € 400 млн, и английский клуб хочет купить Месси, чтобы избежать повышения цены.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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