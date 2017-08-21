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Антонио Конте
Текст: Кирилл Хаит
Фото: Reuters

Конте выигрывает и смеётся. Главные события выходных

Весь европейский футбол — в одном тексте.
21 августа 2017, понедельник. 08:30 Футбол

И не только футбол. В минувшие выходные на европейских аренах было на что посмотреть, но случилось кое-что и за пределами поля. Начнём с самого неожиданного заявления.

«Бавария» против ослабления «Боруссии»?

Хорошая шутка, не так ли? Но президент «Баварии» Ули Хёнесс не шутит. «Если за поведением (Усмана Дембеле) стоит «Барселона», то у меня больше нет к этому клубу никакого уважения. Провоцировать игрока разорвать контракт – это низко. Но если «Боруссия» действительно получит за него 130 млн евро, то останется в выигрыше. Он не стоит этих денег. Такая сумма за него – за гранью добра и зла».

Ладно, притворимся, что мы забыли мастер-класс по выведению лидеров «Боруссии» всеми способами (включая бесплатный), который в последние годы демонстрирует «Бавария». С чем из сказанного Хёнессом нельзя согласиться? Разве он не прав во всём? А «Боруссии» лучше решать проблему Дембеле поскорее – чтобы успеть найти замену.

Что касается футбола, «Бавария» больше мучилась с погодой, чем с «Байером». Матч прерывали из-за дождя. Комфортный счёт, хотя моментов у гостей было слишком много. «Боруссия» не заметила отсутствия Дембеле и подавила «Вольфсбург» в каталонском стиле: 72% владения мячом, игра от полузащиты, много моментов. И феноменальный гол Марка Бартры. Этот гол он посвятил жертвам теракта в Барселоне.

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«Манчестер Юнайтед» не хватает трудностей

У всех свои проблемы. Какие сейчас проблемы у «МЮ», знает Жозе Моуринью. И рассказывает: «Матчи проходят слишком легко, и команда постоянно оказывается в простых условиях. «Сейчас всё складывается в нашу пользу, но так будет не всегда. Чего я хочу? Для пользы команды хочу, чтобы команда проигрывала. Хочу увидеть, как мы реагируем эмоционально».

Постарайтесь вспомнить, когда в последний раз тренер говорил: «Хочу, чтобы моя команда проигрывала»? Даже не надо в последний. Когда вообще такое было? Вау. Мастер мотивации 80-го уровня. Ничего, может, в следующей игре с «Лестером» повезёт?

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В главных ролях – Антонио Конте, Пеп Гвардиола, Жозе Моуринью, Юрген Клопп и даже «новый Юрген Клопп».

Антонио Конте: лол

Аббревиатура лол, как известно, основана на английском выражении, которое в переводе означает «громко смеяться». А Антонио Конте – боец, мотиватор и тактик, в словарном запасе которого большую часть места занимают синонимы слова «работать». Где связь? На видео. Просто посмотрите. Конте задают вопрос: «Диего Коста назвал несправедливым, что в «Челси» с ним обращаются как с преступником. Вас это задевает?». И тренер «Челси» начинает хихикать, а потом хохотать. Вместе с журналистами. Так что это была хорошая попытка, Диего, но нет. Правда, смех у Конте получился немного нервным. Он явно хочет сказать больше, чем может себе позволить.

У Конте есть другие причины для веселья

После матча с «Тоттенхэмом» у Конте появились более футбольные причины для веселья. На поле «Уэмбли» «Челси» вышел без Сеска Фабрегаса и Гари Кэхилла. И, естественно, без травмированного Эдена Азара. Синие владели мячом 30% времени. Нанесли два удара в створ. Забили два гола (три). Победа и фантастическая эффективность. Можно долго спорить о том, что «Тоттенхэм» заслуживал большего, но именно такой «Челси» год назад выцарапывал первые победы в начале пути.

Посмотреть это видео на «Чемпионате»

Шесть номинальных защитников, контратаки, Конте скачет на бровке… Такой «Челси» мы помним. Не нужно быть сильнее соперника, чтобы побеждать. Кажется, машина прошлого сезона завелась. Хотя Майкл Огден из ESPN считает, что всё намного проще: «Уэмбли» — проклятое место для «Тоттенхэма». Тоже правда.

Этот матч нужно посмотреть, если вы почему-то не смотрели.

Рафаэлю Бенитесу нужно больше трансферов

Но рынок не позволяет. «Чтобы кого-то купить, мы сначала должны кого-то продать», — признал испанец. На самом деле, по стоимости состава «Ньюкасл» держится в середине таблицы. Но это Бенитес, это его стиль. Пока ему не везёт: в первом туре «сороки» держались против «Тоттенхэма» до удаления Джонджо Шелви, во втором попали на безумный «Хаддерсфилд». Команда Дэвида Вагнера дёшево и сердито усилилась под АПЛ и сделала ставку на функциональную готовность на старте сезона. Хозяева выглядели свежее. Хотя, если бы Айосе Перес и Хоселу реализовали свои моменты, то этот абзац выглядел бы совсем по-другому.

Миланские клубы в порядке: насладитесь моментом

Прошло уже слишком много лет с тех пор, как это было в последний раз. «Интер» и «Милан», которые спокойно, без лишней суеты, громят соперников и делят с «Ювентусом» первую строчку в таблице. Признайтесь, вы по такому соскучились?

Я, кстати, не призываю делать какие-то выводы. Первый тур – вообще не повод смотреть в турнирную таблицу в обычной ситуации. Но сейчас ностальгия заставила сделать исключение. В конце концов, год назад «Интер» был не в порядке уже к старту сезона. И всё шло печально начиная с первого тура. Два года назад «Милан» начал с трёх очков в трёх турах. Поэтому не будем загадывать, а насладимся моментом. Первое место в Серии А делят «Милан», «Интер» и «Ювентус». Заскриньте и сохраните фото в избранное.

Матч «Интер» — «Фиорентина» нужно смотреть. Моментов там хватило бы на счёт 7:4.

Система видеоповторов: что вообще происходит?

В матче «Интера» с «Фиорентиной» арбитр Паоло Тальявенто попросил видеоассистентов разобрать эпизод с падением Джованни Симеоне. Получилось странно. Проверка эпизода затянулся на полторы минуты. Всё это время режиссёры трансляции настойчиво показывали крупным планом Тальявенто. Дело даже не в том, что это скучно. Но не показывать повторы падения телезрителям? Это как вообще? Кажется, как будто было опасение показать спорный момент с такого ракурса, с которого окончательное решение арбитра вызовет вопросы. И только после того как Тальявенто развёл руками – никакого пенальти – мы увидели пару повторов. Надо дорабатывать.

Неймар поиграл в пинг-понг

Настучал два гола и две голевые передачи. Но знаете, что было круче всего в этом матче? Просто так «ПСЖ» играть с «Тулузой» было неинтересно. А вот после удаления Марко Верратти они разорвали гостей. 2:1 в равных составах, 4:0, когда «ПСЖ» остался в меньшинстве. Только Марко Верратти что-то нервничает. Интересно почему.
Стоит ли смотреть? Весь матч не нужно. Посмотрите с 65-й минуты. Или можно ограничиться этим голом.

Примера: шоу начинается

«Барселона» стартовала первой. Скажем честно: группа атаки Месси – Алькасер – Деулофеу – не та, от которой замирает сердце. Магии от неё не ждёшь. Да и без Иньесты. Поэтому голы получились скорее трудовыми, чем творческими. Ничего, это только начало сезона, некоторая тяжесть лидеров не должны быть поводом для беспокойства. Спокойная победа на минимальной скорости с минимальным расходом сил. Всё хорошо.

А вот то, что Лео Месси и Андрес Иньеста так и не продлили свои контракты, – это повод для беспокойства. Хотя с обоими в клубе уже вроде бы обо всём договорились. Сам Иньеста подкупающе честен: «Ещё три года назад я бы не мог себе такое представить. Но сейчас я думаю о своём будущем». Ладно Неймар, но Иньеста? Страшно представить, на что способны каталонские «кулес» за Иньесту. Хосепу Бартомеу лучше подумать, что он делает не так.

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«Реал» очень старался не переработать, но всё равно разгромил «Депортиво». Это было лениво. И «Депортиво» тоже имел пару шансов. А «Реал» мог забить голов семь. В концовке матча арбитр Гонсалес Гонсалес попытался внести разнообразие в ход матча. Он назначил в ворота «Реала» пенальти и удалил Серхио Рамоса. Рамос действительно покинул поле, а вот пенальти Кейлор Навас отбил.

В общем, всё понятно: начало сезона – не то время, когда испанские суперклубы должны восхищать игрой. Это будет к весне, а пока главное – не терять очки. Потеря Суареса, Неймара и Роналду не мешает им обыгрывать актёров вторых ролей.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Бавария Интер Манчестер Сити ФК Барселона ФК Милан ФК Реал Мадрид Челси Антонио Конте Жозе Моуринью
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