«Давай какую-то гадость про «Реал» скажем!» Как вернулись Уткин и Примера

Чемпионат Испании теперь можно смотреть во «ВКонтакте». И да, там жжёт Василий Уткин.

Старт после теракта. Когда Испании не до футбола Новый сезон в Испании традиционно пройдёт под знаком противоборства Мадрида и Барселоны, но фаворит в нём поменялся.

Чемпионат Испании вернулся в Россию! Теперь матчи Примеры можно смотреть в социальной сети «ВКонтакте» (на канале «Сила ТВ», принадлежащем компании «Телеспорт») под аккомпанемент Василия Уткина. В воскресенье вечером популярный комментатор отработал на играх 1-го тура «Барселона» – «Бетис» (2:0) и «Депортиво» – «Реал» (0:3). Его фирменные шутки украсили футбол, правда, вторая трансляция была парной, поэтому время для острот уменьшилось. Вот подборка самых ярких перлов от Уткина.

«Барселона» – «Бетис»

«У Месси как будто седина в бороде. Но если так, в ребре должен быть бес. Но на самом деле седина мне просто померещилась».

«Ракитич, вы ушли с маршрута атаки».

«Удар Лео Месси с левой ноги. Чуть левее левой от него штанги».

«С мячом Нарваес. У него такая фамилия, как будто он нарывается. И имя Хуан – как будто ругательство в глотке застряло».

«Ах, какое лицо у тренера «Барселоны». С таким лицом стоять на носу испанского галеона и везти золото испанского короля».

«Оборона «Бетиса» — распяленная в разные стороны, как мёртвая лошадь в стихотворении Бодлера».

«Роберто пасует на Месси. Такие передачи на Месси в последний раз проходили, когда Месси ходил в детский сад. Игра головой – не его конёк».

«Если хотя бы по одному вопросу в перерыве задаст каждый зритель этой трансляции, мне придётся остаться в студии на пару суток».

«Дембеле – ребёнок по сравнению с Коутиньо. Коутиньо – телёнок по сравнению с Неймаром».

«Посмотрите пока, что происходит за моей спиной на поле «Барселоны». Там ничего не происходит. Ну вот вы на «ничего» и посмотрите».

«Зачем защитнику номер Бекхэма, хоть убей меня, не понимаю».

«Второй номер в сборной Германии престижнее, чем первый. Потому что первый не оспаривается, а второй разыгрывается среди нескольких вратарей».

«Барса» не должна играть как все. «Барса» должна играть как никто».

«Удар Месси — снова штанга! Месси словно ощупывает «Камп Ноу».

«Деулофеу – борец за справедливость на поле. А справедливо, когда Деулофеу не владеет мячом, а быстро с ним расстаётся. Видите какой пас. Слабенький, для «Эвертона».

«Курят синьоры, курят синьорины. И даже мне, некурящему человеку, иногда хочется закурить».

«Пас в штрафную – можно попытаться развернуться! Пытаться можно, развернуться не даёт Маскерано».

«Ритуальная пляска «Барселоны» вокруг «Бетиса», который исполняет роль ритуального столба».

«Чаще всего рядом с Леоном оказывается Маскерано. Мне кажется, он ему сегодня ночью приснится».

«Это что, Месси меняют? Нет, Деулофеу меняют. Слава богу».

«Семеду и Видаль на одном фланге. У Семеду 2-й номер, у Видаля – 22-й. А в сумме они напоминают, за сколько у «Барселоны» спёрли Неймара».

«Две штанги и перекладина у Месси! Ну он же не вратарь, чтобы целовать ворота».

«Денис Суарес выходит. Может, у болельщиков «Барселоны» возникнет дополнительный комфорт от того, что Суарес какой-никакой, а всё-таки на поле?»

«Извините, я не узнал Луку Диня. А кто из нас без недостатков?»

«Ну что? Гол престижа? Или перекатывание мяча престижа? Я даже не знаю».

«Месси идёт на самое скопление игроков. «Иду на грозу» – был такой фильм когда-то».

«Подкат… Это снова Манди. Какие, я бы сказал, у него телескопические ноги».

«Есть, наверное, специальная очередь, чтобы после окончания матча подойти к Месси и раздеть его».

5 причин, почему «Реал» сейчас – это «Барселона» Как главные команды в Испании поменялись местами.

«Депортиво» – «Реал»

«Почему нет Роналду – об этом все знают. Даже те, кто не знает, всё равно знают. Теперь мы увидим Роналду в виде такого земного футболиста – в режиме ротации».

«Я знаю, что точно случится, когда вернётся Роналду. Бэйл по-прежнему будет причёсываться хуже всех на свете».

«Иско на данный момент – самый дорогой футболист планеты. Если кому-то вздумается его купить. Цена 700 млн означает: идите все… туда. Учитывая, что назначена пока не существующая цена, ещё и слова такого не придумано, куда надо идти».

«Зряче отдавал. Это было настолько зряче, что все разглядели. Можно было уже давать объявление в газете: будет подача».

«Реал»-то понимает прекрасно, что его сейчас кольнули булавочкой в уязвимое место. В мягкий бочок».

«Есть люди, которые верят людям, которые говорят, что хотели взять Марсело в ЦСКА. И эти люди правы».

«Реал» начинает задумываться о том, как ничего не забыть в раздевалке по пути домой».

«Надеюсь, что идиотское правило финансового фэйр-плей наконец-то отменят. Потому что «ПСЖ» буквально надругался над ним в этом сезоне».

«Какой же Марсело резкий! Казалось бы, перед ним два защитника. А дальше происходит то, что в нашем информационном пространстве называется «вжух – и гол!».

«Нарушение правил. Нет? Ну, судье видней. Он, в конце концов, Гонсалес Гонсалес. У него четыре глаза, как и два имени».

«С плеча в душу зарядил Серхио Рамос».

«Перефразируя слова Сергея Шнурова, могу сказать, что нас ждёт осень в стиле Иско».

«Реал» не купил де Хеа, но таких вратарей, как де Хеа, в мире не де хеа (с ударением на последний слог. – Прим. «Чемпионата»)».

«Чего-то у нас какой-то комплиментарный получается репортаж. Давай какую-нибудь гадость про «Реал» скажем!».

«Ну справа же бежал человек! Ну голос же есть?! Или ушей, может быть, нет?».

«Можно было административное преследование начинать за то, что Карвахалю не давали жизни».

«Так на дискотеке мальчик с девочкой танцуют в третьем классе, как опекают защитники «Депортиво»… В этом положении, когда к сопернику так спиной, даже в любви ничего не светит».

«Если бы такая комбинация прошла в чемпионате Франции и мы бы сказали «четыре чёрненьких чумазеньких чертёнка чертили чёрными чернилами чертёж», нас бы посадили. Где-нибудь в штате Айдахо».

«Мне кажется, что Марсело – это самое потрясающее альтер-эго Алексея Венедиктова».

«Этот парень Дринкуотер, чья фамилия на украинский язык переводится «не пей водка», гол «Севилье» забил».

«Заметьте, как гуманно матч «Депортиво» – «Реал» провожает нас ко сну».

«Ни Рамоса, ни Роналду, ещё и Вальехо травмирован. Начо с Вараном будут играть… Начос – это блюдо, а Варан в некотором смысле может считаться дичью».

«Вообще, судьи в Испании в последнее время «красавцы». Гризманна удалили в первый раз в карьере, потом эта дисквалификация Роналду. Будет сидеть, я сказал! Ожидаю, что в ближайшие три тура Лео Месси приговорят к насильственному бритью».