Зачем закрывать трансферное окно до старта сезона

Привычка делать всё в последний момент совершенно не зависит от масштаба дел. Кто-то откладывает на потом мытьё посуды. Кто-то заканчивает проект в ночь перед презентацией. В «Барселоне» решили, что может подождать замена Неймару…

Кое-где с этой привычкой решили бороться. Уже в следующем году в Англии летнее трансферное окно может стать намного короче. Его планируют ограничить рамками межсезонья, так что к первому туру оно будет закрыто. Эту идею поддерживают многие клубы, а из тренеров уже одобрили Жозе Моуринью и Арсен Венгер. «Я тренер, а не бизнесмен. И хотел бы, чтобы окно закрывалось до начала сезона. Я хочу знать, в каком составе начну сезон и против потери игроков в последний момент». Это слова Моуринью. Венгер сказал почти то же самое. Надо же, хоть в чём-то они заодно.

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Идея действительно кажется вполне здравой. Но, глядя на работу известных клубов этим летом — не только в Англии, а по всей Европе, – можно усомниться в её реализации. Ведь до конца летнего трансферного окна в большинстве европейских лиг осталось 10 дней. Уже можно запускать сайт с тикающими часами. Такой же, как про зарплату Неймара в «ПСЖ», только на сайте Неймара у чисел больше нулей. Так вот, часы тикают, а многие клубы всё ещё не готовы к сезону. И даже не представляют, в каком составе его найдут.

«Монако»

У «Монако» сейчас две проблемы. Первая – это «ПСЖ». Состав парижан примерно в два раза дороже, чем у команды Леонарду Жардима. Так что повторить прошлогоднее чудо будет гораздо труднее. А вторая проблема – Килиан Мбаппе. За 10 дней до закрытия трансферного окна никто не знает, уйдёт он или останется. Не совсем нормальная ситуация, ведь речь идёт о втором по значимости игроке. Первый – Фалькао – забил пять голов в первых трёх турах и отправил Мбаппе в густую тень. Но это не отменяет того факта, что Жардиму пришлось перестроить игру. Сейчас «Монако» играет с одним форвардом. Очки набирать пока получается во многом только благодаря Фалькао. Для хет-трика «Дижону» ему понадобилось трижды ударить по воротам. Сохранить такую эффективность на дистанции, разумеется, невозможно. Гидо Каррильо – игрок запаса, а новичок Адама Дьякаби всё-таки не замена Мбаппе. Ни в плане позиции, ни в плане результативности. Он хорош для ротации и разгона атак с правого фланга.

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В итоге «Монако» существует в двух параллельных реальностях. В одной команда уже нашла замены всем ушедшим лидерам, увеличила обойму и потрясает смертоносной атакой. В другой – придётся за считаные дни срочно искать нового быстрого форварда, который будет сидеть в засаде, пока Фалькао отвлекает внимание защитников. Или остаться с одним Фалькао на весь сезон. Тут и о продаже Валера Жермена можно начать жалеть.

«Боруссия» Дортмунд

Забавно, но «ПСЖ» этим летом усложнил жизнь множеству команд. В том числе и «Боруссии», потому что в «Барселоне» внезапно решили, что Усман Дембеле – идеальный неймарозаменитель. Это очень спорно. Но легче от этого «Боруссии» не становится. Ведь Дембеле – француз и потому знает толк в забастовках. Он требует трансфера и не тренируется с командой, вызывая приступы гнева не только у тренера «Дортмунда» Петера Боша, но и у Йоахима Лёва.

В случае ухода Дембеле клубу есть на кого обратить внимание. Унаи Эмери на днях заявил Юлиану Дракслеру, что не видит его в составе «ПСЖ», и предложил сменить обстановку. А уж денег на покупку «Боруссии» точно хватит – по сути, шейхам вернут их же золото, только «отмытое» в респектабельных европейских грандах. Но всё упирается во время. А если «Барса» сделает подходящее предложение в последний день? Успеют ли? А пока сезон стартовал, и Бош просто вынужден обходиться без футболиста, который здоров и в отличной форме. Тут бы ещё прикрыть трансферное окно…

«Челси»

Есть две точки зрения на трансферную кампанию «Челси» этим летом. А именно: точки зрения тренера и руководства. Антонио Конте считает, что команду необходимо делать сильнее, и говорит об этом журналистам. Наверху же явно считают по-другому. Кстати, «Челси» — именно тот редкий случай, когда легко можно понять аргументы обеих стороны.

Прошлогодний чемпионский состав удалось местами укрепить, а местами обновить. Альваро Мората и Тьемуа Бакайоко в качестве замен Диего Косте и Неманье Матичу – это не идеально, но как минимум интересно. Андреас Кристенсен и Антонио Рюдигер солидно усилили защиту и количеством, и качеством.

Но прошлый сезон Конте провёл с обоймой в… 13 человек! Ровно столько отыграли в чемпионате больше 900 минут – то есть хотя бы 10 матчей. Ладно, добавим Джона Терри, Курта Зума, Оскара и Бранислава Ивановича – все они наиграли от 300 до 500 минут, это тоже что-то. Кстати, никого из них уже нет в команде. Кто пришёл на замену? Никто. Кто отыграет эти полторы тысячи минут вместо них? Неизвестно. А ведь матчей будет намного больше. Собственно, состав «Челси» на игру первого тура – красноречивее любых описаний. Просто прочитайте их заявку вслух. Это заявка команды, которая не готова к началу сезона и точно не готова играть в Лиге чемпионов. Давид Луис сыграл с «Тоттенхэмом» в полузащите тоже не от хорошей жизни. В запасе у Конте из полузащитников был целый Кайл Скотт… К таким последствиям в центре привела потеря одного Сеска Фабрегаса.

«Арсенал»

Четвёртый в этом списке – в знак уважения к Арсену Венгеру и надежды на то, что в этом сезоне клуб вернёт себе законное место. Хотя есть сомнения, ведь Алексис Санчес до сих пор не знает, где встретит первое сентября. Держать в составе футболиста, который играет за тебя только потому, что ему некуда деваться – сомнительное удовольствие. А если он уйдёт – за лондонцев становится совсем тревожно.

Кстати, Венгер тоже считает, что трасферное окно могло бы сложиться лучше. «У «Арсенала» слишком много футболистов. Такой командой невозможно управлять. Я ожидаю, что некоторые игроки уйдут», — заявил он сегодня утром. Тоже позиция. Вот уйдут Алекс Киран Гиббс и Лукас Перес, и всё станет совсем хорошо. Странно только, что это оставили на последнюю неделю лета.

«Ливерпуль»

По ходу лета Юрген Клопп несколько раз говорил, что «деньги не проблема». Иногда говорил немного нервно. Возможно, деньги для «Ливерпуля» действительно не проблема, но это не значит, что они есть. Усиления требовала каждая линия начиная с вратарской, но точно назвать «усилением» можно только Мохамеда Салаха. Эндрю Робертсон на левом фланге защиты? Ну, пока там снова Альберто Морено. И уже снова кажется, что поставить туда трудягу Джеймса Милнера будет наименьшим из зол. В общем, хорошо усилили состав. И все ждут, чем закончится история с Филиппе Коутиньо.

Пока «Ливерпулю» ещё может повезти: если бразилец останется, период неопределённости в первых турах будет единственной проблемой. Хорошо, если так. Но «Ливерпулю» вообще-то редко везёт. Стоит начать срочно искать замену. На всякий случай.

«Барселона»

Травма Луиса Суареса… что могло быть хуже на старте сезона, когда потерю Неймара ещё не удалось компенсировать ни тактикой, ни трансферами? Эрнесто Вальверде высказался так: «Неожиданный уход Неймара чуть-чуть изменил наши планы». Ох. Кажется, ему стоит чуть точнее подбирать слова во время интервью. Назвать уход бразильца «неожиданным» — это сильно. Сильнее только сказать, что без него планы каталонцев меняются лишь «чуть-чуть».

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Видимо, Вальверде в очередной раз прикрывает амбразуру. В смысле защищает политику клуба, пытаясь убедить всех, что всё и так неплохо. Просто у него плохо получается. И Неймар мог остаться. И его уход – не проблема. Про трансферы и Суареса вышло не лучше: «Травмы случаются. Понимаю, что поражение от главного соперника и потеря титула могут вызвать у болельщиков разочарование. Я бы хотел, чтобы трансферное окно закончилось как можно раньше. И чтобы оно соответствовало запросам клуба. Это всё, что я могу сказать». Что-что? Как это «раньше»? Вальверде сейчас не позавидуешь. Но пусть лучше «косяки» (извините, тут по-другому никак) руководства прикрывает Херард Пике.

Лишний в списке: «ПСЖ»

Парижане ещё не определились с позицией вратаря. И предлагают 100 млн евро за Яна Облака мадридскому «Атлетико», где его не смогут заменить до зимы. Ещё они ведут переговоры с «Монако» о Мбаппе. Стороны пока не могут сойтись в цене. Монегаски хотят строго 200 млн и не понимают, почему в Париже торгуются из-за такой мелочи. Ну и есть запасной вариант: Алексис Санчес. Одновременно в клубе есть переизбыток игроков группы атаки, о чём уже сказал Унаи Эмери. Будет символично, если «ПСЖ» успеет ещё кого-то приобрести, но не успеет продать… Собственно, разговоры о необходимости как-то ограничить трансферное окно не появились, если бы не «ПСЖ». Клуб, который запустил тектонический процесс, я не готов перечислять в ряду с остальными в этом списке. Это исключение, так как «ПСЖ», похоже, живёт по особым правилам.