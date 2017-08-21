Атас, уехал Жонатас! Похоже, у «Рубина» проблемы

19 августа «Рубин» одержал самую крупную победу в Премьер-Лиге, отгрузив полдюжины мячей на диво безропотному «Анжи», но настроение казанских болельщиков далеко от безоблачного. За плотно прикрытой клубной дверью происходит что-то неладное, и это что-то не способствует укреплению оптимизма среди поклонников команды. Последние события – спешный отъезд лучшего бомбардира клуба и сопутствовавшие ему комментарии – породили в футбольном сообществе Татарстана вполне естественную тревогу за будущее «Рубина».

С интервалом в пару дней главный тренер и ещё недавно основной нападающий буквально слово в слово, точно по бумажке, повторили одну и ту же фразу. «К сожалению, наше финансовое положение вы знаете», — заявил на послематчевой пресс-конференции Курбан Бердыев. «Очень грустно прощаться с Казанью, но вы знаете финансовое положение нашего клуба в настоящий момент», — добавил в прощальном интервью пресс-службе «Рубина» бразильский снайпер Жонатас. Вы что-нибудь понимаете? Я – с трудом.

Откуда, из каких источников мы должны были узнать о финансовом положении «Рубина», не уточняется. Но коль скоро эти признания появились на официальном ресурсе клуба в Сети, проблема действительно существует. И углубиться в неё было бы совсем нелишне – чай, не о хронически проблемной «Томи» речь идёт, об одном из самых стабильных участников РФПЛ. Разумеется, делать это должен не футболист, наёмный работник, который сегодня здесь, завтра – там, а кто-то из первых лиц клуба. Во избежание спекуляций и роста напряжённости в команде и на трибунах. На моей памяти о финансовых затруднениях в Казани заговорили впервые. Пускай даже так, загадками да полунамёками.



Мы, конечно, догадывались о неминуемой кадровой и игровой реформе в команде – слишком хлипкий тактический «багаж» оставил после себя Хави Грасия, чтобы новый тренер стал за него держаться. Да и представления о бытовой и игровой дисциплине у Курбана Бекиевича, должно быть, несколько иные, чем у испанского предшественника. Большая «чистка» напрашивалась – но трудно было представить, что она начнётся с лучшего бомбардира, человека, действительно добросовестно выполнявшего свою работу и приносившего реальную пользу команде. Жонатас Бердыеву явно пригодился бы.



Перед началом сезона из Казани доносились исключительно бодрые лозунги. Предстартовое обращение нового президента клуба к болельщикам было исполнено энтузиазма. «Рубин» прошёл через испытания, стал зрелым и мудрым, осознал, как ценно не только создавать, но и беречь созданное, получая право на место в завтрашнем мире, — отметил, в частности, Радик Шаймиев. — Группа компаний ТАИФ, долгие годы поддерживающая клуб, приняла ответственное решение взять «Рубин» под свои знамёна, на которых написано «Сила во Благо!». В родной дом вернулся тренерский штаб Курбана Бекиевича Бердыева, чьё имя неразрывно связано с историей успеха клуба».

Сын бывшего главы Татарстана, на эпоху правления которого и пришлись оба золотых восхождения «Рубина», отдельно акцентировал внимание на исключительности нынешнего чемпионата ввиду надвигающегося юбилея. Не мне одному, наверное, между строк привиделся намёк: неплохо бы, мужики, что-то выиграть по случаю 60-летия. На «полтинник», напомню, «Рубин» поздравил себя чемпионским титулом.



Одна нестыковка: если в 2008-м «Рубин» провёл капитальную подготовительную работу во имя исторического прорыва, то теперь ведёт себя на трансферном поле более чем скромно. Чемпионской его летнюю селекцию уж точно не назовёшь – четвёрка преданных Бердыеву бойцов, готовых идти за КБ в огонь и воду, плюс арендованный Сигурдссон. За всю пятёрку официально не выплачено ни евро. Уже один этот нюанс мог бы насторожить дотошного наблюдателя.

Совокупность прямых и косвенных признаков указывает на то, что в недрах клуба стартовала негласная оптимизация. Массовая оптовая закупка, совершённая прошлым менеджментом, влетела акционерам в копейку и себя не оправдала. Желание нового начальства избавиться от «неликвида» с неадекватными зарплатами – естественно и логично. Но пока «Рубин» теряет не «пассажиров» из резерва, а действительно важного игрока, без которого преуспеть в «юбилейный» сезон будет проблематично.



Если «Ганновер» действительно заплатит за Жонатаса € 9 млн, «Рубин» можно будет поздравить с первой крупной продажей со времён перехода Ансальди и Рондона в «Зенит». Для бюджета плюс – для игры минус. Даже если клуб успеет взять нового форварда в оставшиеся полторы недели регистрационного периода, на его встройку в коллективную игру понадобится время… если только это не будет кто-то из «людей Бердыева», досконально знающих его требования. Например, Бухаров или Полоз. От такой компенсации тренер явно не откажется. Вопрос в том, войдут ли в положение Курбана Бекиевича коллеги из Ростова-на-Дону и Петербурга.

Со слов Бердыева на всё той же пресс-конференции следует, что Жонатасом потери «Рубина» не ограничатся. Можно предположить, что следующими кандидатами на выход станут самые дорогостоящие и высокооплачиваемые члены команды – такие, как Рубен Рочина и Максим Лестьенн (оба стоили «Рубину» по десятку миллионов, не считая заработной платы). Есть предложения из Испании у Алекса Сонга и Саму Гарсии, тоже далеко не дешёвых в эксплуатации легионеров. Ноль игровых минут за семь туров у Самбрано – это не намёк даже, ясный сигнал: на тебя, парень, здесь больше не рассчитывает. С любым из них, по-видимому, «Рубин» без лишних сантиментов простится – в случае поступления адекватного предложения. Не будем забывать и о «финансовом фейр-плей» — его «Рубину» тоже нужно держать в уме.



Другое любопытно: как отреагирует клуб на запрос относительно реально нужных тренеру игроков? Например, по Оздоеву от «Спартака». Ответ на него исчерпывающе скажет нам о серьёзности истинных намерений «Рубина» в юбилейный сезон.