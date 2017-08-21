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Александр Кокорин
Текст: Полина Куимова
Фото: fc-zenit.ru

Вопрос дня. Вы в шоке от Кокорина?

Александр Кокорин забивает чуть ли не в каждом матче за «Зенит». Вы удивлены?
21 августа 2017, понедельник. 13:21 Футбол

Пять матчей кряду. Александр Кокорин продолжает удивлять всех вокруг, забивая и забивая чуть ли не в каждой игре. Вы в шоке? Скрывать не будем – мы удивлены. Что произошло с форвардом, буквально провалившим прошлый сезон, предполагают специалисты и читатели.

Роберто Манчини, главный тренер «Зенита»:
— То, что он делает, и то, что он может сделать (потому что я уверен, что это только начало и его потенциал ещё не раскрыт), — это результат его усердного труда на тренировках. С первого дня на сборах он относится серьёзно к каждой тренировке и показывает своё мастерство. У него очень профессиональное отношение к тому, чем он занимается.

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Проблемы в игре Александра Кокорина ещё есть, но результата от его действий больше, чем когда-либо в «Зените».

Сергей Фурсенко, президент «Зенита»:
— Главная особенность Кокорина — его футбольный талант, который надо ценить. Его потенциал колоссален. Если он реализует всё, что есть, он будет не только лучшим футболистом России, он будет лучшим футболистом Европы.

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Андрей Лунёв, вратарь «Зенита»:
— Возможно, раньше «голевого бума» не было, потому что Сашу пытались поймать на каких-то нефутбольных вещах. Допускаю, что это как-то сказывалось психологически. Сейчас на Кокорина ничего не давит, его поставили на любимую позицию — и пожалуйста, вот результат.

Валерий Стафёров, первый тренер Кокорина:
— Саша — очень талантливый человек. Вы же помните, как он начинал играть в «Динамо», будучи ещё совсем юным. Потом на него пошло давление, он не по годам стал ключевым игроком чемпионата, и на него начался большой спрос. Люди с него много требовали, хотя он был ещё очень молод. Сейчас, думаю, на него сильно повлиял невызов в сборную.

Роман Широков, бывший полузащитник «Зенита»:
— В игре Саши ничего особо не изменилось. Возможно, сказывается позиция, на которой он теперь выступает, — она ему больше подходит. Он выполняет тот же объём работы, что и раньше, просто сейчас появилось больше игровой конкретики в виде голов. Мы получили Кокорина, которого давно ждали.

Александр Кержаков, бывший нападающий «Зенита»:
— В лице нынешнего Кокорина мы видим того, кого так долго ждали. На мой взгляд, он просто стал больше играть вперёд. Может быть, тренер нашёл ему место. Посмотрите, какой объём работы он выполняет, и эта работа правильная.

Валерий Рейнгольд, бывший нападающий «Спартака»:
— Кокорин взялся за голову, детство ушло. Видимо, переосмыслил свои жизненные позиции, а играть он умел и умеет. Саша стал более дисциплинированным, стал искать свободные зоны, больше двигается. Процентов на сто прибавил и теперь делает свою работу честно и профессионально.

Что думает Кокорин?

— Сейчас я больше нацелен на ворота, играю на любимой позиции — не то что свободного художника, а по всему полю и больше времени в нападении. Это моя любимая позиция, где у меня всю жизнь получалось. Думаю, для меня изменилось только это.

Наше мнение

Олег Лысенко, обозреватель «Чемпионата»:
— Сегодня принято хвалить Кокорина и бить себя кулаком в грудь: я-де всегда знал и верил, что Александра прорвёт. Всё равно никто не станет поднимать архивы и сверять сказанное тогда и сейчас. Как ни велик соблазн держаться в тренде, признаюсь честно: после унылого прошлого сезона не ожидал от нападающего такого всплеска. Тем сильнее удивление от его летних свершений. Результативность Кокорина – пока самый приятный, пожалуй, сюрприз нового чемпионата. Надеюсь, ему хватит запала на весь сезон – пора бы уже взять «лучшего бомбардира». Пример Смолова должен и наверняка вдохновляет Александра.

Мнение читателей

Irwb:
— То, что он самый талантливый российский форвард нынешнего поколения, было и так понятно. Особенно если посмотреть его игры в «молодёжке». Другое дело, что он валял дурака, а сейчас взялся за ум. Скорее всего, на это повлиял не один фактор, а целый ряд: и рождение ребёнка, и конкуренция, и сам Манчини.

god13:
— Кокорин талантлив, это факт. И сейчас конкуренция заставляет его тренироваться и играть на максимуме сил и усердия. И согласен с Манчини: то, что он показывает сейчас, это далеко не его предел. Он может играть намного лучше!

Smo:
— Что с Кокориным? Ответ прост: Манчини не Луческу. При Мирче Кокорин знал, что, как бы он ни сыграл, выйдет на поле. Выходя по блату, он потерял стимул выкладываться на тренировках и в играх. Манчини же дал сразу понять, что выпускать просто так не будет. Вот перезагрузка и пошла.

Doktor:
— Манчини — Иисус Христос, мёртвого Кокорина воскресил.

dimacska87:
— Может, всё-таки допинг?

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол ФК Зенит Александр Кокорин Роберто Манчини Вопрос дня
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