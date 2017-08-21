Ещё одно доказательство, что «Реал» становится «Барселоной»

44 передачи за атаку: Мадрид играет в «тики-таку»

Моего коллегу Кирилла Хаита после Суперкубка Испании съели заживо, когда он назвал «Реал» «Барселоной», но ведь он таки прав. По стилю игры, клубной философии, духу командной игры «Реал» нынче гораздо больше похож на непобедимую «Барсу» прошлых лет, чем сама «Барса». Владение мячом – одна из главных причин считать безумный тезис логичным: на старте сезона Мадрид вышел на новый уровень контроля. Сначала команда Зинедина Зидана перевладела «Барселону» в обоих матчах Суперкубка, что дико для команды, отдававшей мяч каталонцам все последние годы.

А теперь – такое.

44 передачи в одной голевой атаке – это рекорд Ла Лиги с сезона-2006/07. Даже «Барселона» Гвардиолы, считавшаяся идеалом контроля мяча, никогда не забивала в таких затяжных атаках (107 секунд без потери мяча). В атаке поучаствовали все 11 игроков, от Кейлора Наваса до Карима Бензема, трижды мяч переводился с одного фланга на другой. В итоге был организован сочный выход из-под прессинга «Депортиво» – галисийцы перекрывали стандартную систему начала атаки с тремя игроками, но очень удачно подскочил четвёртый, Касемиро.

Статистика Мадрида восхищает: «сливочные» – лучшая команда стартового тура Ла Лиги по владению мячом с 62,3% («Барса», кстати, даже не вторая) и лучшая по продвижению мяча в финальную треть (231 передача, 194 точных). Каталонцы пасуют чаще, но менее остро, реже комбинируя в опасных зонах. Ну и кто здесь любит «тики-таку»?

Зидан умышленно ставит на старое

Зизу-тренер столь же уникален, как и Зизу-игрок, но гениальность Зидана удивительна. Он не придумывает свои революционные идеи, а ударно эксплуатирует все придуманные до него. Причём даже неважно, когда и кем они были придуманы – все сработают. За последние полтора года Зидан привил Мадриду много интересных идей, и многие качественно повлияли на игру «Реала» – возвращение в схему старомодного опорника, попытка перестроиться на 3-5-2, 4-4-2 с узким «ромбом» и Иско на его вершине, качественный прессинг. С «Барселоной» Зидан вытаскивает из тактического справочника 1990-х персональную опеку: прошлой зимой за каждым движением Лео Месси следил Лука Модрич, в Суперкубке – Матео Ковачич.

Теперь Зидан прививает стихию мощного владения мячом, явно подводит ближе к основе техничного Асенсио вместо электрического, но прямолинейного Бэйла. И это наталкивает на интересную мысль. Командам-чемпионам тяжело перестроиться на второй сезон, они считают, что всё хорошо, чаще всего не варьируют тактику и не обновляют основу, отказываясь менять неплохих игроков на сильных (с 10-го места РФПЛ передают привет). Чаще в таких ситуациях работают именно на трансферном рынке: Антонио Конте, выигрывавший национальный чемпионат четырежды в карьере, подтвердит, что каждое лето команду нужно делать сильнее притоком новых игроков.

Зинедин Зидан – сторонник другой стратегии. Он косметически обновляет обойму, надеется на проверенных игроков и будто открещивается от громких трансферов, но прививает «Реалу» новые идеи, помогающие не стоять на месте. И это получается очень удачно: «сливочные» сейчас даже страшнее, чем год-два назад.

Вальверде пробует идеями восполнить недостаток трансферов

Если бы Эрнесто Вальверде знал Егора Летова, он бы понял, чей лейтмотив проскакивает в каждом его слове. Тренер «Барселоны» упорно защищает руководство, убившее монополию сине-гранатовых, спокойно принимает трансфер Неймара, провалы с Дембеле и Коутиньо, соглашается на Паулиньо, потому что нужно купить хоть кого-то. Идеальный антикризисный менеджер.

Вальверде придётся очень сложно, но одну важную вещь для каждого тренера «Барселоны» он усвоил. «Месси – лучший футболист мира, и мы все хотим помочь ему. Стремимся найти игру, благодаря которой Месси будет блистать и способствовать тому, чтобы блистали его партнёры по команде», – говорил Вальверде перед матчем с «Бетисом». Луис Энрике тоже стремился выстроить игру вокруг Месси, однако, когда «Барселона» оставалась без мяча, начинала страдать, особенно в последнем сезоне Лучо: Месси, номинально привязанный к флангу, сваливался к центру, изображал прессинг, а в середине поля отваливался один из полузащитников, страховавших Месси. Необходимо было найти баланс – создать комфортные условия для Лео, когда мяч у него, и избавить от работы без мяча.

Это не точно, одного матча мало для выводов, но Вальверде начинает понимать, как найти баланс и компактность в игре «Барселоны». Во-первых, Месси был подвинут с фланга на позицию традиционной «ложной девятки». Алькасер и Деулофеу располагались по краям от Лео, а Пако при атаках дублировал на фланге Жорди Альба. Телевизионщики Ла Лиги, вклинивающие в трансляции графику с нового сезона, тоже поймали момент, где Месси играл как «ложная девятка».

Во-вторых, Вальверде пробует менять систему прессинга. Чаще других вратаря «Бетиса» атаковал не Месси, а Сержи Роберто, поднимавшийся очень высоко, а помогал ему Иван Ракитич – ещё один игрок центра поля. Месси же перекрывал зоны, куда мяч мог пойти низом после прессинга, а Алькасер и Деулофеу – фланговые позиции. На уровне «Бетиса» такая система давления работала достойно, но что будет против более статусных соперников? Хотя Вальверде обязательно продолжит экспериментировать: схема 3-5-2 в «класико» уже намекает.

Кроме «Реала» и «Барселоны»

Гризманн присоединяется к Криштиану. Нас ждёт ещё одна звёздная дисквалификация. Как пишет As, Антуан Гризманн схватил первое удаление в чемпионате Испании, сказав рефери «ты — говнюк». В судейском рапорте Хуан Мунуэра записал, что Гризманн произнёс оскорбительную фразу в его адрес – а это уже дыхание длительной дисквалификации. От 4 до 12 матчей. Скорее всего, повторится случай Криштиану Роналду и дадут 4-5 игр. Правда, за «Атлетико» без Гризманна не страшно: без Гризманна «матрасники» отыгрались с 0:2 против «Жироны» и вдесятером.

«Леганес» просит закрывать сезон. «Можем заканчивать сезон, благодарим за участие, всего доброго!» – твит официального аккаунта «Леганеса». Маленький испанский клуб сделал всё по заветам Сергея Семака и вырезал таблицу, где гордо попал на первое место, пусть и после одного сыгранного матча в сезоне. Герой – Иван Куэльяр: вратарь «Леганеса» предотвратил первый гол сезона, намертво взяв пенальти, а потом сделал «сухарь».

«Хетафе» опять будет всех бесить и не вылетит. В Примеру вернулась самая раздражающая команда страны из пригорода Мадрида. «Хетафе» бесит своей серостью, постоянными арендами подбитых лётчиков у «Реала», дикими историями вокруг руководства клуба, грубой скучной игрой – но всё равно остаётся на плаву и продолжает всех бесить: как нейтральному зрителю начать за неё переживать? В истории «Хетафе» есть идея слабых, но голодных до игры мужиков – «выстоим всем назло» – и после вылета команда не утратила свою главную идею. Опять куча собранных отовсюду игроков, в которой может оказаться даже защитник «Тамбова» Куаджа. Опять аренды у «Реала». Опять серый футбол, 40% владения мяча, дикие 60% точности передач – и достойные выездные 0:0 на старте сезона. «Хетафе» отказывается меняться.