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Артём Дзюба
Текст: Данила Игнатов
Фото: fc-zenit.ru

Дзюба и ещё 10 футболистов РФПЛ, которым пора в аренду

Угадайте, сколько игроков «Зенита» в этом списке.
21 августа 2017, понедельник. 19:30 Футбол

Артём Дзюба, «Зенит»

После прихода нового тренера Артём Дзюба перестал быть лидером «Зенита». Пока Себастьян Дриусси спасает команду от поражения от «Рубина», а Александр Кокорин приближается к рекордам тёзки Кержакова, нападающий не попадает в заявку на выездную игру с «Амкаром». По словам Манчини, Дзюба не полетел в Пермь из-за травмы, однако СМИ отправляют форварда в «Локомотив» и «Краснодар». Очевидно, что Роберто Манчини не рассматривает его как игрока основы, а значит вариант с арендой оптимален.

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Кристиан Нобоа, «Зенит»

Агрессивная трансферная кампания «Зенита» породила в команде серьёзную конкуренцию, которую не всегда выигрывают даже новички. Кристиан Нобоа мог бы играть в основе, если бы имел российский паспорт, но его позицию закрыли Паредес, Ерохин, Кузяев и Краневиттер. Теперь слухи отправляют эквадорца к его бывшему тренеру Бердыеву, которому как раз не хватает центральных полузащитников в «Рубине».

Юрий Лодыгин, «Зенит»

Даже на летних сборах «Зенита» в Австрии до конца не было понятно, кого Манчини и его тренер вратарей Массимо Баттара видят первым номером команды. При этом Юрием Лодыгиным активно интересовался греческий ПАОК, а сам вратарь заявил: «Сначала нужно выяснить, в каком статусе меня видят в «Зените».

В итоге Лодыгин проиграл конкуренцию Андрею Лунёву и сыграл только в матче против «Бней Иегуда» на «Крестовском». Сам Юрий действительно скучает по Греции, своей второй родине. Если вратарь хочет попасть на чемпионат мира, самое время уйти в аренду.

Иван Новосельцев, «Зенит»

Покупка бывшего защитника «Ростова» «Зенитом» — инициатива бывшего тренера Мирчи Луческу. Но, как ни странно, при румыне Новосельцев сел на скамейку, затем получил травму и с декабря на поле не выходил. Маммана, Иванович, Нету — сейчас у Ивана серьёзные конкуренты. Как и Дзюбу, СМИ отправляют защитника в «Локомотив», который ищет усиление на время травмы капитана Ведрана Чорлуки.

Йоан Молло, «Зенит»

Француз из «Крыльев Советов» Манчини тоже не понравился. Сейчас Йоан Молло играет в «Зените-2», где повздорил с болельщиками и показал им жест Эффенберга. Тем не менее он заявил, что до зимы не будет искать новый клуб и просто счастлив, что выступает в Петербурге.

Дельвин Ндинга, «Локомотив»

В мае прошлого года «Локомотив» выкупил права на конголезского опорника, и с этого момента Ндинга играет только в дубле. По словам президента «Локо» Ильи Геркуса, у футболиста есть предложения от европейских клубов. «Галатасарай», «Сивасспор» и «Кан» интересуются игроком, который у Сёмина, похоже, играть точно не будет.

Борис Ротенберг, «Локомотив»

Перешедший летом в «Локо» Борис Ротенберг-младший сыграл в этом сезоне всего одну минуту против «СКА-Хабаровск». Агент защитника Дмитрий Селюк рассказал «Чемпионату», что его клиентом интересуются «Рубин», «Ростов» и клуб из Австрии, так что вариант с его арендой вполне вероятен.

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Карлос Самбрано, «Рубин»

На пресс-конференции после разгрома «Анжи» главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев анонсировал трансфер Жонатаса в «Ганновер» и сообщил, что клуб будет расчищать зарплатную ведомость. Первыми на выход наверняка отправятся два испаноязычных защитника, которых брал ещё Хави Грасия — перуанец Карлос Самбрано и испанец Серхио Санчес. Первый в этом сезоне ни разу не вышел на поле.

Серхио Санчес, «Рубин»

Испанский центрбэк тоже не убедил Бердыева: вышел в основе на матч с Тулой, привёз гол и был заменён в перерыве. При наличии Граната, Кудряшова, Сигурдссона, Камболова и Бурлака ему вряд ли найдётся место в старте. До «Рубина» Санчес играл в Греции, «Малаге» и «Севилье» — возможно, один из этих клубов захочет вернуть его обратно.

Павел Погребняк, «Динамо»

Павел Погребняк редко проходил в состав «Динамо» даже в ФНЛ, а в этом сезоне — с возвращением в команду Ионова и трансфером Вандерсона — его шансы на попадание в старт стали практически равны нулю. Московский клуб «Велес» из второго дивизиона на YouTube-стримах собирает деньги на трансфер нападающего. Кстати, сам Погребняк даже посетил матч «Велеса» 11 августа с владимирским «Торпедо», пропустив при этом игру «Динамо».

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Денис Давыдов, «Спартак»

Даже когда «Спартак» в этом сезоне испытывал проблемы с нападающими, Массимо Каррера предпочитал молодому форварду Лоренсо Мельгарехо. Агент Давыдова Иван Бакулин месяц назад рассказывал «Чемпионату», что интерес к его клиенту есть, к тому же сам футболист хочет иметь игровую практику, а не сидеть на скамейке.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Артём Дзюба Делвин Ндинга Денис Давыдов Иван Новосельцев Йоан Молло Карлос Самбрано Кристиан Нобоа Павел Погребняк Роман Ротенберг Серхио Санчес Юрий Лодыгин
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