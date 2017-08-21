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«Локомотив»-2003 выиграл футбольный турнир UTLCCUP
Текст: Андрей Панков
Фото: fclm.ru

Ради этого стоит играть в футбол. Молодёжка «Локомотива» выиграла UTLCCUP

Команда игроков «Локомотива» 2003 года рождения одержала победу в международном турнире.
21 августа 2017, понедельник. 20:30 Футбол

Илья Геркус прямо сейчас наверняка один из самых счастливых людей на планете. В субботу «Локомотив» обыграл «Спартак» в сумасшедшем матче, а сегодня команда 2003 года рождения выиграла первый международный турнир UTLC CUP, который проходил с 18 по 21 августа на «Сапсан арене» в Черкизово. Помимо «Локомотива» в турнире принимали участие молодёжные составы португальской «Бенфики», немецкого «Гамбурга», белорусского «Витебска» казахстанской «Астаны» и китайского «Ханчжоу Гринтауна». Организатором турнира выступила Объединённая транспортно-логистическая компания (АО «ОТЛК»).

Главный матч турнира был сыгран в воскресенье. «Локомотив» и «Бенфика»подошли к этому противостоянию со стопроцентным результатом, набрав по девять очков в трёх играх. Игра с громкой вывеской, проходящая в день летнего фестиваля Локо Лэнд собрала огромное количество любителей футбола — на трибунах присутствовало около 1000 человек! Юные «железнодорожники» обыграли португальских сверстников в очень интересном и эмоциональном матче со счётом 4:3. После этой победы подопечные Сергея Гришина вышли на первое чистое место со 100% результатом в четырёх играх. Чтобы гарантировать себе трофей бравым парням из «Локомотива» было достаточно не проиграть соперникам из Китая в последний день турнира в понедельник.

Фото: fclm.ru

Финальный игровой день открывался матчем «Витебска» и «Астаны», в котором команда из Казахстана одержала уверенную победу со счётом 2:0 и набрала свои первые очки на турнире. И после этого матча пришёл час красно-зелёных. В матче против «Ханчжоу Гринтауна» «Локомотив» котировался явным фаворитом, но тренерский штаб команды серьёзно настраивал подопечных не расслабляться. И лёгкой прогулки не получилось. Сверстники из Китая были очень серьёзно настроены на последний матч турнира.

Отдельно стоит отметить тренера команды из поднебесной. Он прожил эту игру вместе со своей командой, ни разу не выключался из игры, а в пылу игры обращался к главному судье на китайском языке, чем вызывал промедления с заменами в составе своей команды. В середине первого тайма прямую красную карточку за опасную игру получил капитан «Локомотива» Кирилл Ивашкин. Второй тайм прошёл очень нервно, с обоюдными атаками, чем заставлял серьёзно нервничать родителей игроков, пришедших поддержать своих детей. Но в итоге матч так и закончился без голов и принёс «Локомотиву» желанный трофей. Закрывал же турнир матч за почётное второе место между «Бенфикой» и «Гамбургом». В нём португальская команда, у которой на трибунах был даже свой фанат из России, достаточно легко справилась со своим соперником со счётом 3:1.

Фото: fclm.ru

А потом было награждение, во время которого организаторы благодарили участников и приглашали всех на турнир через год. Фотографы спорили за лучшую позицию для съемки. Футболисты других команд благодарили Россию за радушный приём. А парни из «Локомотива» поднимали кубок над головой под нетленную «Wearethechampions», качали тренера и просто были счастливы. Думается, это и есть настоящий, неподдельный спорт. Ведь как сказал один из игроков «железнодорожников» после награждения: «ради этого и стоит играть в футбол». Сложно с ним не согласиться.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
21 августа 2017, понедельник
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