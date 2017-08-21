10 вещей, которые нужно знать о 7-м туре РФПЛ

Вы ждали этот текст, и вот он. Всё, что могли случайно не заметить или заметили, но хотите вспомнить, – в одном тексте.

1. «Тосно»: судьба и Довбня

Две перекладины, гол из офсайда, 12-1 по ударам: гости, которые предыдущий матч играли в Казани, приехали в Санкт-Петербург отбиваться. И неплохо справились. Второй раз за три матча сыграли на ноль, третий раз в сезоне не проиграли. Впервые не проиграли на выезде. Наверное, после этого игрокам СКА нужно что-то подарить Александру Довбне. Он дважды спас и доигрывал с небольшим повреждением. Ну и на фоне общего невезения «Тосно» выделялся Антон Заболотный. Он был в одной перекладине от гола тура.

Тест. Потоп, «Спартак» и вратарь-забивала. Это «Тосно» или СКА? Как хорошо вы знаете русский артхаус?

2. ЦСКА создаёт, но кто будет забивать?

Все нападающие ЦСКА вместе взятые в семи турах чемпионата забили меньше, чем полузащитники, и столько же, сколько защитники. А Георгий Щенников с двумя голами по-прежнему держится в числе лучших бомбардиров команды. И остаётся лушим по количеству минут в среднем на гол. В отличие от «Краснодара» здесь нет форварда, который вот-вот восстановится от травмы, так что отсутствие солидного партнёра для Витиньо напрягает. А Виктора Гончаренко наверняка напрягает ещё и то, что в отсутствие голов трудно оценить грамотно выстроенную игру ЦСКА в атаке.

3. «Форлан» не забивает, но «Локо» всё равно феерит

Олег Романцев называет работу Юрия Сёмина в «Локомотиве» «героической». Действительно, тренер преодолевает многое: отсутствие форварда, неподходящие фамилии футболистов. Фарфан превратился в Форлана, но не стал от этого больше забивать. К счастью, команда Сёмина сильна не именами. Постоянный прессинг помогает провоцировать ошибки, а угрозу воротам может представлять кто угодно: хоть Мануэл Фернандеш, хоть Дмитрий Баринов. Отличная тренерская работа. И сверхусилие команды, которая справляется без ключевых элементов защиты и атаки. Тут, кстати, придётся немного устаревшее слово «бьётся». «Локо» бьётся».

Гоголь-моголь. Что сделал из «Спартака» «Локомотив» Сценарий московского дерби писал человек с очень богатой фантазией.

И оцените ещё раз удар Ману Фернандеша.

4. «Спартак» ужасен: футбольные и нефутбольные причины

«Спартак» опять проиграл большой матч. Опять проиграл на последних минутах. Опять ошибался вратарь. Опять кто-то подвёл всю команду и удалился. У «Спартака» хватает футбольных причин для поражений, но ведь есть и нефутбольные. Психологические? Мои коллеги с «Чемпионата» сканируют «Спартак» на материальном и нематериальном уровнях. От игры в защите до разобщённости коллектива. Осмотрите рентгены по ссылкам ниже.

У «Спартака» слабые защитники. Но это не главная проблема Не было никогда — и вот опять: в «Спартаке» нефутбольные вещи побеждают футбольные.

Семья без головы. Кто решит проблемы «Спартака» Почему поражение от «Локо» — показательное. Реплика Дмитрия Егорова.

5. Ложка мёда для Массимо Карреры

Болельщики с командой. Болельщики с тренером. Поддержка во время серии поражений – редкость в нашем футболе, и сейчас «Спартак» может насладиться этой редкостью. Правда, лучше не затягивать. Гол Квинси Промеса подтверждает: если что-то и осталось у красно-белых с прошлого сезона, так это заряженность на борьбу. Осталось её выиграть хотя бы раз.

Фанаты «Спартака» каррерят, пугают и целуются. Как болели в столичном дерби Яркие перформансы, семь голов и роковое удаление – в фотообзоре дерби, в котором «Локомотив» добился победы над «Спартаком».

6. «Рубин» остался без Жонатаса: серьёзно, но не смертельно

Зачем нужен Карлос Самбрано, когда есть Владимир Гранат? Курбан Бердыев предсказуем: в любой ситуации строит узнаваемую конструкцию с железобетонным каркасом. Работает везде. «Рубин» пока пропускает чуть больше гола за игру – недопустимо по меркам Бердыева, но здорово, учитывая, что стройка в самом разгаре. Этот тренер никогда не отличался скоростью работы, и тем больше впечатляет промежуточный результат.

Уход Жонатаса, который был очень хорош, выглядит серьёзной проблемой. Но если есть способ решить её максимально безболезненно, то это именно система, которую всегда и везде ставит Бердыев. У него могут заслужить вызов в сборную Бухаров и Канунников, а значит, и у Лестьенна скоро будет шанс заиграть. Хотя потом его тоже продадут при смутных обстоятельствах. Знаем мы эту систему…

7. Гёкдениз Карадениз в порядке

Наша традиционная рубрика «Кто в порядке», и сегодня в ней главный на поле у «Рубина». Карадениз был лучшим в матче с «Уралом» и сделал три голевые передачи, но в историю вошёл по другой причине. Гол стал для него 38-м в РФПЛ. Он опередил Домингеса (Бухарова ещё раньше) и стал лучшим бомбардиром клуба РФПЛ в истории. И сделал это красиво. Этот гол вы точно будете пересматривать. Как вы думаете, сколько он ещё забьёт?

8. «Зенит» побеждает, Манчини недоволен

Он постоянно выговаривал игрокам по ходу первого тайма, а по ходу второго передавал записки Леандро Паредесу. На смятом клочке бумаги на фото – указания по перестроению группы атаки. Чуть ниже – реакция аргентинца.

Поводом для недовольства по первому тайму могло быть слабое продвижение мяча в опасную зону. «Зенит» мог делать с мячом что угодно, но не приближаясь к воротам «Амкара». В 30 метрах от Нигматуллина гостей встречал заслон из бывших зенитовцев. Нет, не «автобус», что-то попрочнее. Поэтому и ударов было мало. Самый опасный момент в тайме имел «Амкар». Эмануэль Маммана не в первый раз принял нелогичное, рискованное решение, и Сергей Баланович бил в пустой угол ворот.

Во втором тайме гости задвигались, начали чаще бить. Но по-прежнему без моментов. Выручил Кокорин, который умно отцепился от Зайцева. После очередной победы разговоры о проблемах с организацией атакующей игры прекратятся, потому что они будут неуместны. Но прекратятся ли проблемы с организацией атакующей игры?

Ещё один от Кокорина. «Зенит» тяжело побеждает в Перми После поражения в Утрехте «Зенит» провёл тяжёлый матч в Перми и победил «Амкар» благодаря очередному голу Александра Кокорина.

9. Ондржей Ванек в ударе, травма некстати

Не Игбун и не Фатаи, а именно чех забил во втором матче подряд, и теперь у него больше забитых голов, чем у двух номинальных форвардов вместе взятых. После красивого мяча «Ростову» он взялся за «Динамо». Как некстати эта травма! Правда, в «Уфе» говорят, что, вроде бы, всё обошлось. А «Динамо» как минимум на гол точно наиграло. Ещё бы Кирилл Панченко забивал хотя бы в каждом втором своём моменте…

«Чемпионский» график. «Динамо» догоняет «Спартак» по очкам Но главное в матче середняков – не это: Сергей Семак продолжает доказывать, что из него получается очень интересный тренер.

10. Верните Кононова в «Краснодар»

Кажется, им плохо друг без друга. «Краснодару» не откажешь в идейности, но она компенсируется беззубостью в атаке. Перепас в центре поля – и брак, как только мяч оказывается ближе к штрафной. Чуть ли не лучший момент гостей в Ростове случился после контратаки, а по своим воротам «быки» дали пробить 18 раз. Ничья, которой может быть доволен скорее Шалимов, чем Кучук.

Тем временем у Кононова в «Ахмате» тоже не идёт. Первый тайм сложился так, что трибуны начали посвистывать ещё до пропущенного гола. Ну а после мяча Ткачёва они уже могли не стесняться. Выход Бернарда Бериши во втором тайме очень оживил игру, интересно, почему он в запасе. До 70-й минуты грозненцы раскачивались, потом заработали и не забили пенальти, затолкали всё-таки ответный гол через три минуты и пропустили в следующей же атаке. Как попал Лука Джорджевич! Оцените.

Судья Москалёв щедро добавил время, но его не хватило. «Ахмат» проиграл четвёртый матч подряд. А ведь Кононов решил уйти из «Краснодара», когда всё было намного лучше.