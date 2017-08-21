«Локомотив» — это «похороны». 5 лучших голов 7-го тура РФПЛ

Ману Фернандеш и Алексей Миранчук постарались на славу, но не только они забивали красиво в прошедшем туре.

Седьмой тур российской Премьер-Лиги порадовал болельщиков настоящим обилием голов. Причём мало того что основная их часть пришлась всего на два матча и на три команды, на них же и пришлись почти все красивые мячи. Кроме одного.

(«Спартак» — «Локомотив» 3:4, 92-я минута – 3:4)

Матч, который подарил всё: отрыв «Спартака», камбэк «Локо», отрыв «Локо» и почти камбэк «Спартака». Этот круговорот не обошёлся без красивых мячей. На последних минутах игры Квинси Промес нашёл в себе силы вот для такого сольного прохода и прекрасного гола, подарившего шансы на спасение красно-белым. Однако отыграться не получилось.

4. Алексей Миранчук

(«Спартак» — «Локомотив» 3:4, 68-я минута – 2:2)

Гол Алексея Миранчука поднял на ноги всю Москву! Комбинация «Локомотива» была хороша во всех отношениях: от длинных точных передач из глубины до хладнокровного завершения полузащитника сборной России.

(«Ахмат» — «Арсенал» 1:2, 76-я минута – 1:2)

Из Грозного прилетел косплей на Робина ван Перси. Лука Джорджевич открылся под подачу Хагуша с правого фланга, знатно подстроился и головой пробил под перекладину с линии штрафной. Лучший гол Тулы в нынешнем сезоне.

2. Гёкдениз Карадениз

(«Рубин» — «Анжи» 6:0, 15-я минута – 2:0)

Ветеран «Рубина» ещё хочет и может забивать! И не простые мячи, а вот такие красивейшие «парашюты», которые по силам только настоящим мастерам. Гёкдениз Карадениз показал уровень.

(«Спартак» — «Локомотив» 3:4, 91-я минута – 2:4)

Что такое похороны в новом сезоне? Это пушечный выстрел Мануэла Фернандеша в концовке игры со «Спартаком». Умелый дриблинг, решительность и мощь дали нам в совокупности самый красивый гол тура!