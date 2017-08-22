200 голов Руни, списки Черчесова и Бушманова. Обзор дня

Достижение Уэйна Руни, четвёртое поражение «Ахмата» в РФПЛ, составы первой и молодёжной сборных России – в обзоре новостей дня.

Руни стал вторым футболистом, забившим 200 голов в АПЛ

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни стал вторым футболистом, забившим 200 голов в АПЛ. Юбилейным для 31-летнего футболиста стал мяч, забитый в ворота «Манчестер Сити» в выездном матче второго тура АПЛ.

На 35-й минуте у «ирисок» прошла прострельная передача с правого фланга в середину штрафной, а Руни переправил мяч в сетку ворот «горожан». Теперь форвард по количеству голов в АПЛ отстаёт только от легендарного Алана Ширера (260).

Видео гола доступно в «Твиттере».

Тульский «Арсенал» нанёс «Ахмату» четвёртое поражение в РФПЛ подряд

Тульский «Арсенал» выиграл у «Ахмата» в матче седьмого тура РФПЛ. Встреча проходила в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу «канониров». «Ахмат» проиграл четвёртый матч в турнире подряд.

На исходе получаса игры прострел Александру Бурчану с правого фланга не дошёл до партнёров, но Апти Ахъядов срезал мяч в центр штрафной, где его подобрал и направил в угол Сергей Ткачёв. В середине второго тайма Бернард Бериша ворвался в чужую штрафную с правого фланга и упал на газон после контакта с защитником, но Лео с пенальти не попал в ворота.

На 75-й минуте Заур Садаев после подачи Раванелли в воздухе переиграл троих соперников и точно пробил в ближний нижний угол. Минуту спустя Анри Хагуш выполнил передачу с правого фланга на Луку Джорджевича, который в касание головой пробил в правую от себя «девятку» почти с линии штрафной.

«Арсенал» (7 очков) занимает 13-е место в таблице РФПЛ, «Ахмат» (9 баллов) идёт восьмым.

Черчесов назвал окончательный состав сборной РФ на предстоящий сбор в Новогорске

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым назвал состав команды для участия в учебно-тренировочном сборе, который пройдёт в Новогорске (28 августа – 3 сентября), и контрольной игре с «Динамо» (3 сентября). Всего в списке значатся 23 футболиста, сообщает пресс-служба РФС.



Из расширенного состава в окончательный не попали Александр Селихов («Спартак»), Руслан Камболов («Рубин»), Вячеслав Подберёзкин («Краснодар»), Денис Черышев («Вильярреал») и Максим Канунников («Рубин»).

Вратари: Андрей Лунёв («Зенит» Санкт-Петербург), Андрей Синицын («Краснодар»).



Защитники: Владимир Гранат, Эльмир Набиуллин (оба — «Рубин» Казань), Вячеслав Караваев («Спарта» Чехия), Илья Кутепов («Спартак» Москва), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Марио Фернандес (ЦСКА Москва), Евгений Чернов, Виталий Шахов (оба — «Тосно»).



Полузащитники: Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все — «Локомотив» Москва), Далер Кузяев («Зенит» Санкт-Петербург), Магомед Митришев («Ахмат» Грозный), Павел Могилевец («Ростов»), Магомед Оздоев («Рубин» Казань), Константин Рауш («Кёльн» Германия), Дмитрий Стоцкий («Уфа»).



Нападающие: Антон Заболотный («Тосно»), Владимир Ильин («Урал» Екатеринбург), Кирилл Панченко («Динамо» Москва).

Бушманов назвал состав молодёжной сборной РФ на матчи с Арменией и Гибралтаром

Тренерский штаб молодёжной сборной России во главе с Евгением Бушмановым назвал окончательный состав команды на отборочные матчи чемпионата Европы—2019 U21 c Арменией и Гибралтаром.

Молодёжная сборная России стартует в европейской квалификации игрой с Арменией, которая состоится 31 августа на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Свой второй поединок в рамках континентального отбора россияне проведут с Гибралтаром, эта игра пройдёт 5 сентября на центральном стадионе «Арсенал» в Туле. Время начала обеих встреч – в 19:00 мск.

Как сообщает пресс-служба РФС, в итоговый список вошли 23 футболиста.

Вратари: Игорь Лещук («Динамо» Москва), Антон Митрюшкин («Сьон» Швейцария), Игорь Обухов («Тюмень»).

Защитники: Дмитрий Баринов («Локомотив» Москва), Александр Довбня («Этникос» Кипр), Александр Лихачев, Николай Рассказов (оба — «Спартак-2» Москва), Томас Рукас («Зенит-2» Санкт-Петербург), Никита Чернов («Урал» Екатеринбург), Павел Шакуро («Тюмень»), Денис Якуба («Кубань» Краснодар).

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Рубин» Казань), Зелимхан Бакаев («Спартак-2» Москва), Аяз Гулиев («Анжи» Махачкала), Илья Жигулёв («Краснодар»), Александр Зуев («Ростов» Ростов-на-Дону), Олег Ланин («Крылья Советов» Самара), Иван Обляков («Уфа»), Даниил Фомин («Олимпиец» Нижний Новгород).

Нападающие: Иван Игнатьев («Краснодар»), Георгий Мелкадзе («Тосно» Ленинградская область), Фёдор Чалов (ЦСКА Москва).

Российская команда соберётся вместе 28 августа в отеле «Холидей Инн Сокольники», где начнёт подготовку к отборочной кампании. В преддверии игры с Арменией тренироваться сборная будет на стадионе «РЖД Арена».

Основной форвард «Янг Бойз» пропустит ответный матч с ЦСКА из-за травмы

Нападающий швейцарского клуба «Янг Бойз» Гийом Оаро не примет участия в ответной встрече плей-офф Лиги чемпионов с московским ЦСКА из-за травмы бедра. Форвард не полетит с командой в Москву, а останется в Берне, чтобы проходить лечение, сообщает официальный сайт «Янг Бойз».

Ответный матч между ЦСКА и «Янг Бойз» состоится 23 августа в Москве. Первая встреча, которая проходила в Швейцарии 15 августа, завершилась победой «армейцев» со счётом 1:0 благодаря голу Нуху Касима в свои ворота на первой компенсированной минуте второго тайма.

«Валенсия» объявила о переходе Кондогбиа из «Интера»

«Валенсия» объявила о переходе полузащитника Жоффрея Кондогбиа из «Интера». Испанский клуб представил новичка при помощи короткого видеоролика. Кондогбиа перешёл в «Валенсию» на правах аренды, которая рассчитана на один сезон, информирует пресс-служба «летучих мышей». При этом у «Валенсии» есть опция выкупа трансфера.

В минувшем сезоне 24-летний Кондогбиа принял участие в 24 матчах чемпионата Италии (20 — с первых минут), отметившись 1 голом и 2 результативными передачами.

Видео доступно на официальной странице ФК «Валенсия» в социальной сети «Твиттер».

«Динамо» объявило об аренде сенегальского полузащитника Тиама

Московское «Динамо» объявило о достижении договорённости венгерским клубом МТК об аренде сенегальского полузащитника Хали Яне Тиама. Соглашение между клубами предполагает годичный срок аренды с возможностью выкупа бело-голубыми прав на хавбека.



«Тиам станет третьим футболистом из Сенегала в истории нашего клуба. Прежде эту страну представляли в динамовской команде защитник Паскаль Менди (60 матчей и 1 гол) и нападающий Пап Тиав (6 матчей – 1 гол)», — говорится на официальном сайте столичного клуба.