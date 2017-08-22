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Символическая сборная 7-го тура РФПЛ. Версия Газзаева
Текст: Валерий Газзаев
Фото: РИА Новости

Символическая сборная 7-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева

Не удивительно, что в ней так много игроков «Локомотива» и «Рубина».
22 августа 2017, вторник. 08:30 Футбол

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 7-го тура сезона-2017/18.

Вратарь

Ярослав Годзюр, «Урал»
Голкипер «Урала» Ярослав Годзюр провёл отличный матч против ЦСКА в седьмом туре РФПЛ. Благодаря его действиям вице-чемпионы страны не смогли забить в Екатеринбурге.

Защита

Игорь Смольников, «Зенит»
Одним из лучших на поле в непростом выезде «Зенита» в Пермь был правый защитник питерцев Игорь Смольников.

Андреас Гранквист, «Краснодар»
Центральный защитник «Краснодара» Андреас Гранквист всё чаще попадает в символическую сборную тура. На этот раз Гранквист попал в список благодаря удачным действиям в матче с «Ростовом».

Алексей Березуцкий, ЦСКА
Матч ЦСКА против «Урала» на выезде сложно назвать удачным с точки зрения действий в атаке – «армейцы» не смогли распечатать ворота Ярослава Годзюра. Но в обороне у подопечных Виктора Гончаренко как всегда был полный порядок. А лучшим на поле у своих ворот был ветеран ЦСКА Алексей Березуцкий.

Эльмир Набиуллин, «Рубин»
Эльмир Набиуллин в матче «Рубин» — «Анжи» играл уверенно и полезно. На счету левого защитника казанского клуба гол в ворота махачкалинцев.

Полузащита

Мануэл Фернандеш, «Локомотив»
Дерби со «Спартаком» выдалось крайне удачным для лидера «Локомотива» Мануэла Фернандеша. Полузащитник отметился голом и двумя результативными передачами.

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Ману Фернандеш и Алексей Миранчук постарались на славу, но не только они забивали красиво в прошедшем туре.

Алексей Миранчук, «Локомотив»
На счету Алексея Миранчука в матче со «Спартаком» гол и результативный пас, позволивший «железнодорожникам» обыграть чемпиона страны, проигрывая 0:2 по ходу встречи.

Гёкдениз Карадениз, «Рубин»
Карадениз в матче с «Анжи» был просто великолепен. На счету турка гол и три результативные передачи.

Квинси Промес, «Спартак»
Пусть лидер «Спартака» Квинси Промес и не помог своей команде взять хотя бы одно очко в матче с «Локомотивом», однако футболист сборной Нидерландов отметился двумя результативными передачами и голом в матче с таким грозным соперником, как «Локо».

Нападение

Жонатас, «Рубин»
Перед отъездом из Казани нападающий Жонатас успел порадовать болельщиков «Рубина» дублем в ворота «Анжи».

Александр Кокорин, «Зенит»
Уже в пятом матче подряд забивает Александр Кокорин, лучший бомбардир РФПЛ после семи туров. Очередной мяч Кокорина стал единственным в матче «Амкар» — «Зенит».

Тренер

Юрий Сёмин, «Локомотив»
Футболисты «Локомотива» продолжают своей игрой показывать, насколько важен для них главный тренер Юрий Сёмин. В седьмом туре «железнодорожники» в самом ярком матче первой части чемпионата обыграли «Спартак» со счётом 4:3, вернувшись с 0:2 после первого тайма.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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