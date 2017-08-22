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Юрий Сёмин
Текст: Алёна Сахарова
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Фанаты верят в Карреру, а он проигрывает — в мгновениях 7-го тура РФПЛ

Падение Самедова, эмоции Сёмина и Кутепова, фанатские перформансы — дерби «Спартак» — «Локомотив» вышло жарким и крутым.
22 августа 2017, вторник. 10:45 Футбол

Битва тура

Потрясающий матч провели «Спартак» и «Локомотив» — проигрывая по ходу матча 0:2, красно-зелёные сумели вырвать победу со счётом 4:3.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
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Ману Фернандеш и Алексей Миранчук постарались на славу, но не только они забивали красиво в прошедшем туре.

Перформансы тура

Болельщики «Спартака» подготовили два масштабных баннера – один был посвящён фанатам «Локо», а другой выражал поддержку главному тренеру команды Массимо Каррере.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

После победы в дерби болельщики «Локомотива» сравнили перформанс красно-белых со своим баннером на финале Кубка России.

Симуляция тура

Один из главных эпизодов матча, который кардинально повлиял на развитие событий, – удаление полузащитника «Спартака» Александра Самедова после картинного падения в штрафной «Локо».

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
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Эмоции тура

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин во время матча.

Юрий Сёмин

Юрий Сёмин

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Илья Кутепов реагирует на игру своей команды.

Илья Кутепов

Илья Кутепов

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Футболка тура

Новичок «Локомотива» Мацей Рыбусь уже нашёл признание со стороны болельщиков.

Разгром тура

«Рубин» забил шесть голов «Анжи» после отставки Александра Григоряна. Лучшим игроком матча стал полузащитник «Рубина» Гёкдениз Карадениз, который сделал три голевые передачи, забил сам и стал лучшим бомбардиром клуба в РФПЛ, имея на счету 38 голов.

Фото: РИА Новости
Символическая сборная 7-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева
Не удивительно, что в ней так много игроков «Локомотива» и «Рубина».

Борьба тура

Игровой эпизод с участием Себастьян Хольмена и Сильвестра Игбуна в матче «Динамо» — «Уфа».

Вопрос тура

Болельщики «Амкара» задались философским вопросом из знаменитого российского фильма «Брат».

Вера тура

Болельщики «Ростова» верят, что обновлённая команда продолжит традиции клуба.

Установка тура

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов подсказывает полузащитнику «Ростова» Александру Зуеву, как лучше играть против его команды.

Игорь Шалимов

Игорь Шалимов

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Группа поддержки тура

Акробатика от группы поддержки в Перми.

Фото: Александр Кузьмин, «Чемпионат»

Любовь тура

Болельщики «Спартака» на матче против «Локомотива».

Болельщик «Амкара» сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной в перерыве матча с «Зенитом».

Фото: Александр Кузьмин, «Чемпионат»

Стиль тура

Футболка фаната «Амкара» продолжает вышеупомянутую тему.

Фото: Александр Кузьмин, «Чемпионат»

Дети тура

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Локомотив ФК Спартак Юрий Сёмин Болельщики — Футбол Мгновения тура Фото
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