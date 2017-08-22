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Что пишут и говорят в Аргентине о «Зените» и РФПЛ
Текст: Олег Лысенко
Фото: РИА Новости

«Маммана миа!» Что пишут в Аргентине о «Зените» и РФПЛ

В ожидании пятого аргентинца в «Зените» листаем тамошнюю прессу. Что пишут на родине Марадоны и Месси о Дриусси, Паредесе, Маммане, Ригони.
22 августа 2017, вторник. 13:05 Футбол

Мыльная опера с Эмилиано Ригони в главной роли, за которой с интересом следили по разные стороны Атлантики, подошла к концу. К огорчению его бывшего тренера и радости нового.

Наверное, не сильно погрешу против истины, предположив, что до недавних пор среднестатистический аргентинец имел смутное представление о городе над вольной Невой и российском футболе. В результате агрессивной – не моё определение, Сергея Фурсенко – трансферной кампании «Зенит» не только солидно укрепил состав, но и резко повысил собственную популярность в одной из крупнейших стран Латинской Америки и одной из самых футбольных – на планете.

Пять реальных и потенциальных компаньонов Лео Месси по «альбиселесте» в одном месте – мимо такого нетривиального сюжета аргентинские СМИ не могли пройти мимо. А специализированные издания вроде и вовсе скрупулёзно фиксируют каждое мало-мальски значимое действие соотечественников на российских полях.

Что же говорят и пишут об аргентинцах «Зенита» на родине? Давайте полюбопытствуем.

Эмилиано Ригони

Сложнее всего питерским купцам было «укатать» «Индепендьенте». О напряжённости переговоров лучше всего скажет продолжительность – 18 дней от начала до конца. Всё это время 24-летний полузащитник находился в режиме напряжённого ожидания, что не могло не отразиться на его моральном состоянии.

«Я пытался сохранять спокойствие, — признался землякам-репортёрам Ригони перед отбытием в Россию, — но первые недели были трудными. Пару дней у меня был сильный стресс, поскольку впервые оказался в такой ситуации. К счастью, теперь это позади, и я могу наконец-то немного расслабиться и подумать о будущем».

Отчасти несговорчивость продавца можно объяснить нюансами предыдущего перехода Ригони – из «Белграно» в «Индепендьенте». По его условиям, первый сохранил за собой 50% прав на футболиста. Тем не менее выручку с нового трансфера Эмилиано клубы разделят не поровну. По утверждению Clarin, общая сума сделки составит $ 12 млн, из которых около «пятёрки» отойдёт первому взрослому клубу Ригони.

Согласно информации Ole, новость стала «тяжёлым ударом» для тренера «Индепендьенте». Ариэль Олан рассчитывал на Ригони во вторничном матче Южноамериканского кубка КОМНЕБОЛ против «Атлетико Тукуман». Другое дело, много ли проку было бы «красным дьяволам» от психологически истощённого, мысленно находящегося далеко-далеко от Авельянеды исполнителя? Вопрос риторический.

В своём видеообращении к теперь уже бывшим компаньонам Ригони заверил, что все они навсегда останутся в его сердце, и с лёгкой душой устремился навстречу новому приключению.

Леандро Паредес

Из пятёрки питерских аргентинцев Паредес быстрее всех освоился в России – ему и внимания дома уделяют чуть больше остальных. Красавец-гол полузащитника в ворота «Терека» Ole образно назвала «аргентинской бомбой». Отдельной заметки удостоились записки Роберто Манчини своим игрокам на поле пермской «Звезды». Что характерно, обе адресовались как раз таки Паредесу, что лишний раз подтверждает широту игровых полномочий Леандро в обновлённом «Зените». По версии аргентинских коллег, со скамейки Паредесу поступило распоряжение подняться на несколько метров выше, что он дисциплинированно и сделал.

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Себастьян Дриусси

«Толстяк приносит удачу» — озаглавила текст о победе «Зенита» над «Бней Иегуда» всё та же Ole. Понимаю, что с манёвренным, резким Дриусси прозвище El Gordo не слишком вяжется, но, во-первых, его Себастьян приобрёл ещё в детские годы, когда был несколько упитанным мальчиком, а во-вторых, он не обижается.

Аргентинские СМИ особенно отметили, что трансфер 21-летнего нападающего стал крупнейшим для местной Примеры этим летом. «Зенит» отстегнул «Ривер Плейт» за его жемчужинку € 15 млн. Ну и блистательный голевой почин – дуплет по «Рубину» в первом же полном матче – осветили должным образом: текст, фото, видео – всё, как мы любим.

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Эмануэль Маммана

«Эмануэль Маммана в 2018 году будет в России, — констатировал в конце июля обозреватель Ole. – На мундиале ли? Пока неизвестно, но защитник уже куплен «Зенитом». За 16 миллионов евро». Помимо высокой трансферной стоимости двух самых дорогих новобранцев «Зенита» в 2017 году объединяет кое-что ещё – оба находятся в поле зрения главного тренера первой сборной Аргентины. Мамману Хорхе Сампаоли протестировал в двух июньских спаррингах (при его участии «альбиселесте» минимально обыграла Бразилию в Мельбурне – 1:0), Паредеса позвал на ближайшие отборочные матчи ЧМ-2018 с Уругваем и Венесуэлой. Вполне возможно, что Петербург ещё увидит их и в новом «оформлении» – следующим летом.

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Помимо личности главного тренера и достойного контракта свою роль в выборе Мамманы сыграли приятельские отношения с Дриусси – они примерно одновременно перекочевали из молодёжного состава «Ривер Плейт» во взрослый. Ну и было бы странно, если бы никто не обыграл в контексте свежеиспечённого «зенитчика» название бессмертного хита квартета ABBA. «Маммана миа!» — озаглавила материал о трансфере Мамманы в «Зенит» всё та же Ole. Допускаю, что не она одна.

Матиас Краневиттер

Краневиттер среди «русских» аргентинцев располагает самым внушительным стажем выступлений за сборную страны – 8 матчей. Неустроенность в «Атлетико» поставила перспективы полузащитника в ней под сомнение. С тренером «альбиселесте» Матиас познакомился во время аренды в «Севилье», но он и сам отдаёт себе отчёт, что без стабильной игровой практики о чемпионате мира нечего и мечтать. «По блату» Сампаоли в команду никого не возьмёт. В «Зените» Краневиттер рассчитывает войти в игровой тонус и восстановить уверенность в собственных силах, подорванную в Испании.

«Я провёл качественную межсезонку в «Атлетико» и не собирался уходить, — рассказал игрок. – Но приближается мундиаль, а я хочу играть. Мне нужно почувствовать себя важным для команды – тогда я на многое способен». В Петербурге у него объективно будет больше возможностей для самореализации, нежели в Мадриде.

Эстефания Сбаффи

Это ещё кто такая, спросите вы. В масштабе мирового футбола – почти никто. Но в лучах славы молодых, знаменитых земляков сеньорита Стефания, ассистент юриста из Ла-Платы, немножечко погрелась. Миловидная брюнетка 22 лет от роду с обезоруживающей непосредственностью обратилась к официальному «твиттеру» питерского клуба: «Дорогой ФК «Зенит», я аргентинка, и у меня есть футболка «Зенита». Не купите ли вы меня тоже?». Послание не осталось без ответа. «Как свободного агента – возможно», — обнадёжил девушку представитель клуба. Аргентинские СМИ с удовольствием процитировали эту милую переписку. Лишний плюсик имиджу клуба.

К «армейскому» клубу России девушка с таким пикантным предложением ещё, кажется, не обращалась. Хотя майка ЦСКА в её гардеробе, как выяснилось, тоже имеется.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит Леандро Паредес Матиас Краневиттер Себастьян Дриусси Эмануэль Маммана
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