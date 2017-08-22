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Килиан Мбаппе
Текст: Кирилл Хаит
Фото: Reuters

Теперь «ПСЖ» хочет Мбаппе. Зачем им ещё один форвард?

Мы действительно хотим это понять.
22 августа 2017, вторник. 14:35 Футбол

Возможно, когда-нибудь психологи на примере одного французского футбольного клуба выведут новую форму аддикции. То есть зависимости, обусловленной не физическими потребностями организма, а исключительно ментальной. Могу предложить им подходящее название: «псжизм». Псжизм – навязчивая потребность покупать новых форвардов в количестве от двух за год.

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Сегодня стартует чемпионат Франции, и есть достаточно поводов следить за Лигой 1 – больше, чем один только Неймар.

Два года назад норму выполнить не удалось: в группу атаки был приобретён лишь Анхель Ди Мария за смешные 63 млн евро. Это нанесло клубу такую эмоциональную травму, что следующим летом «ПСЖ» психанул и взял сразу четверых летом и ещё добавил Гонсалу Гуэдеша зимой. Что делать с таким количеством новых атакующих игроков, в клубе так и не поняли. Хесе в январе сплавили с глаз долой в «Лас-Пальмас». Бен Арфа потерялся где-то на базе «Камп де лож» и не попадал даже в заявку. Ло Чельсо вернули в «Росарио» в аренду, потом забрали из аренды, но он провёл всего несколько матчей – и те на позиции центрального полузащитника. Гонсалу Гуэдеш сыграл 140 минут в чемпионате Франции. И только Юлиан Дракслер выходил на поле постоянно. Чтобы сейчас услышать от Унаи Эмери, что он не видит его в составе в новом сезоне. Э – эффективность.

На данный момент клуб сумел избавиться только от одного из тех, кто не входит в планы Эмери. Хесе отправился в аренду в Англию. В группе атаки столько людей, что они не помещаются даже не в старт – в заявку. Даже не считая воспитанников, которые пока тренируются с основой (их тоже ещё не пристроили). Ждёт не дождётся возвращения в «Ниццу» Бен Арфа, ждёт больше игровой практики Моура, ждёт новостей Дракслер, ждёт дождика в четверг Гуэдеш. Основная тройка выглядит очевидной: Неймар, Кавани и Ди Мария. Даже с учётом дублёров по позиции, как минимум два-три футболиста явно лишние. Чем в этот момент занимается менеджмент «ПСЖ»? Правильно, ищет новых форвардов.

Мбаппе: Неймар, подвинься!

Охота на Килиана Мбаппе в разгаре. В «Монако» не отрицают переговоров и активно ищут ему замену. Значит, в «ПСЖ» по меньшей мере видят, где его можно использовать. Поищем и мы.

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Хотя в статистике Whoscored и Transfermarkt Мбаппе обозначен как центрфорвард, в своём звёздном прошлом сезоне вовсе не играл классического первого нападающего. Француз был идеален в связке с Фалькао. Он начинал сезон вторым форвардом: держался поближе к Фалькао и ловил скидки, играл на добивании. И… был не слишком эффективен. К началу декабря забил три гола, отдал три голевые передачи. Это уже хорошо для 18-летнего юниора, но потом Жардим изменил его роль на поле, и Мбаппе преобразился.

С начала зимы он больше не старался играть рядом с Фалькао, наоборот: начинал движение из зоны на левом фланге, чтобы иметь возможность разогнаться. В позиционных атаках Фалькао выполнял важнейшую роль, постоянно стягивая защитников и увеличивая для Мбаппе коридор между правым центральным и крайним защитником. А в контратаках Мбаппе часто стартовал со свободной левой бровки, смещаясь к центру в последний момент. Никого не напоминает?

Да, это напоминает Неймара. Тот тоже может оказаться где угодно в любой момент игры, но начинать атаку предпочитает на левом фланге, чтобы лучше использовать пространство между защитниками. Интересно, Эмери усадит Неймара в запас? Извините. Может, поменяет его позицию? Нет, тоже вряд ли. Так где будет играть Мбаппе?

Куда же его девать?

В «Монако» он и во втором круге иногда играл в центре нападения. Это случалось в случаях, когда не было Фалькао: тогда в паре с Валером Жерменом Мбаппе был номером один. А ещё в матчах против фаворитов, тогда 4-4-2 Жардима превращались скорее в 4-4-1-1, команда отдавала мяч, и француз оказывался у Фалькао за спиной, перемещаясь по всему фронту атаки. Так он играл против «Манчестер Сити», например. Подчеркнём: даже в этих матчах Килиан не был распасовщиком. Не «десяткой» в 4-2-3-1, а таким как бы Гризманном в 4-4-2 «Атлетико». В «ПСЖ» центр нападения занят. Эдинсон Кавани не для того пережил эпоху Златана Ибрагимовича, чтобы сейчас терять место на поле. Или в «ПСЖ» просто троллят уругвайца и хотят Мбаппе, чтобы сделать Эдинсона невротиком?

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Последний вариант – увести француза на правый фланг атаки. В системе координат Эмери Ди Мария, скажем так, наименее неприкасаемый. А на бумаге тройка нападения Неймар – Кавани – Мбаппе выглядит волшебно. Но правый фланг – чуть ли не единственная позиция в зоне атаки, где Мбаппе практически не играл. И звездой он уж точно стал не здесь. Правой ногой он забивает чаще, чем левой и головой вместе.

А теперь самый последний вариант: подменять всех троих, быть первым запасным. Это может показаться самым логичным вариантом с точки зрения организации игры (оставим за скобками логику приобретения футболиста за сотни миллионов, чтоб держать его в запасе). Но этот вариант опровергает сам Мбаппе. «Я сам выберу, где будут играть в новом сезоне. Есть много предложений, но главное для меня – постоянно выходить на поле. Мне нужно играть». Килиан сказал это, комментируя интерес «Реала». Во Франции писали, что он хотел от мадридцев гарантии места на поле – и не получил. Неужели в Париже эту гарантию дают? Тогда повторяю вопрос: куда его девать?

Запасной вариант

Мбаппе – не единственная цель «ПСЖ». Неделю назад в Париж прилетал Алексис Санчес. Это, разумеется, не значит, что он перейдёт. Но у чилийца остался год по контракту с «Арсеналом», и он не собирается его продлевать. А заявления Арсена Венгера о том, что он будет бороться за игрока и что «у Санчеса есть действующий контракт, значит он игрок «Арсенала», и это не обсуждается» — ну, решайте сами, насколько весомы эти ритуальные слова. Во Франции Санчеса называют запасным вариантом, в случае если трансфер Мбаппе всё-таки сорвётся. По крайней мере, с местом на поле для чилийца всё понятнее. Да, в последний год он в основном играл у Венгера на позиции левого крайнего (слушайте, у «ПСЖ» действительно какая-то нездоровая фиксация на позиции Неймара) или второго форварда, но в целом за карьеру Санчес чаще всего играл справа. И, что важнее, чаще забивал. Анхеля Ди Марию в клубе явно хотят видеть рядом с Лукасом Моурой и Юлианом Дракслером – вне основы. Кстати, неплохая группа атаки получается. Кому-то повезёт.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ПСЖ ФК Монако Анхель Ди Мария Килиан Мбаппе Неймар Трансферы
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