«Есть такая известная птица – баклан»

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В статье использованы материалы «Наш футбол», официального сайта «Локомотива», официального сайта тульского «Арсенала», официального сайта «Амкара», «Спорт день за днём», «8-16», «Футбола России», «Спорт-экспресса».
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Лидеры по ярким цитатам этого сезона:
Александр Григорян, главный тренер «Анжи» – 3
Александр Кокорин, нападающий «Зенита» – 3
Андрей Червиченко, бывший президент «Спартака» – 3
Валерий Рейнгольд, ветеран «Спартака» – 3
Владислав Радимов, бывший полузащитник «Зенита» – 2.