«Есть такая известная птица – баклан»

Трансфер Малахова в «Зенит», расслабленность «Спартака», напрягающие бакланы и многое другое – в лучших цитатах 7-го тура РФПЛ.

Если у вас случились трудности с загрузкой опроса, вы можете пройти голосование по данной ссылке.



В статье использованы материалы «Наш футбол», официального сайта «Локомотива», официального сайта тульского «Арсенала», официального сайта «Амкара», «Спорт день за днём», «8-16», «Футбола России», «Спорт-экспресса».

В bwin предлагают сделать ставки на баклана в Санкт-Петербурге

Лидеры по ярким цитатам этого сезона:



Александр Григорян, главный тренер «Анжи» – 3

Александр Кокорин, нападающий «Зенита» – 3

Андрей Червиченко, бывший президент «Спартака» – 3

Валерий Рейнгольд, ветеран «Спартака» – 3

Владислав Радимов, бывший полузащитник «Зенита» – 2.