Гончаренко: мы должны объяснить Оланаре, как вступать в борьбу

Сначала представителей СМИ попросили задавать вопросы нападающему. Показалось, что Фёдор немного нервничал, а потому ответ на первый вопрос был максимально корректным.



– Весной вы забивали за ЦСКА. Сейчас вам приходится сложнее?

– Я сейчас выкладываюсь в каждой игре на сто процентов. Так было и весной. Если продолжу в том же духе, то голы придут. Вот Васин и Щенников сказали, что забьют, и забили. Надеюсь, что и у меня получится.

– В «Локомотиве» Фарфана зовут Форлан, а вы теперь как зовёте Щенникова после его голов?

– У него нет прозвища. А забитыми мячами он доволен. Это были важные голы для команды.



– Чего ждёте от ответной игры после встречи в Швейцарии?

– Тяжёлая получилась игра. Футболисты «Янг Бойз» очень хороши в контратаках. Нам было сложно, потому что мы нечасто играем на искусственном поле. Тем не менее мы добились нужного результата. Надеемся, и в этой игре удержим преимущество.



– Понятно, что Лига чемпионов – другой уровень по сравнению с РФПЛ. В чём именно?

– Лучший турнир, лучшие команды. Здесь хочется показать, на что ты способен.



– ЦСКА вообще есть чего бояться после победы в первом матче?

– Мы находимся в оптимальном состоянии, восстановились после игры с «Уралом» и настроены выигрывать.

Головин: в «Спартаке» мне сказали то же самое, что и Кокорину Александр Головин – о победах ЦСКА над «Янг Бойз» и «Спартаком», интересе к себе «Боруссии» и «Арсенала», трансферах «Зенита» и ЧМ-2018.

После этого Чалов ушёл в раздевалку, а на вопросы отвечал уже Гончаренко. Забавно, что уже в первом же ответе тренер опроверг слова нападающего. По словам белорусского специалиста, ЦСКА не нужно удерживать преимущество.



– ЦСКА очень много оборонялся против «Янг Бойз». Этот матч был самым сложным для вас?

– Да, нам пришлось много поработать с обороне. В Лиге чемпионов собраны команды с психологией победителя. Команды умеют и любят играть в позиционном нападении. Много прессингуют на половине поля соперника. Мы довольны результатом, которого добились в Швейцарии, но мы не намерены его сохранять. Нам надо забыть тот результат и улучшать нашу атаку.

– Как относитесь к критике, мол, ЦСКА действовал скромно против команды из более слабого чемпионата?

– Ваша работа – оценивать, анализировать, прикидывать, критиковать. У нас другая задача. Быть максимально подготовленными к матчам. Нам часто мешают слова после жеребьёвки, мол, мы сильнее соперника. Сейчас вообще тяжело говорить, кто слабее или сильнее в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

«Акинфеев был очень хорош!» Что говорили после матча ЦСКА — «Янг Бойз» Трагикомичная развязка матча в Берне — глазами главных тренеров «Янг Бойз» и ЦСКА.

– Дзагоев перестал отдавать передачи на Оланаре после того, как он его сбил. Это связанные события?

– Если бы мы больше владели мячом, то этот вопрос не стоял бы.



– Почему Оланаре при таких габаритах проигрывает столько единоборств?

– Да, соглашусь. Он неправильно в них вступал. Наша задача объяснить ему, чтобы он начинал борьбу правильно.

– У «Янг Бойз» получил травму Оаро. Это изменит расстановку швейцарцев?

– У соперника хорошо поставлена игра. Оаро является одним из лидеров команды, но структурно там мало что изменится. Вероятно, соперник сыграет как в Киеве, с одним нападающим, или возможен выход второго нападающего под 18-м номером. Он тоже хорошего уровня.



– Говорят, на просмотре в ЦСКА есть Ростиашвили.

– Нету...



– Мы говорим о встрече ЦСКА с «Янг Бойз», – ответил за тренера директор по связям с общественностью Сергей Аксёнов.

– Завтрашний матч может гарантировать ЦСКА приличные деньги за участие в группе Лиге чемпионов. Можно сказать, что от результата зависит усиление состава «армейцев», которые весьма экономно тратятся?

– Любые средства любому клубу идут только в плюс. Мы ищем футболистов не на скамейку, а для основного состава или молодых перспективных игроков. Для резерва у нас есть наши воспитанники.