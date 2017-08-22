«Хоп, давай-давай!» Почему «Зенит» стал флагманом по посещаемости

Уже первые матчи чемпионата показали, что зрительский интерес к российскому футболу растёт. Если в прошлом сезоне средняя посещаемость матчей была 11 415 человек, то по итогам 7 туров в этом составила 13 601, то есть выросла почти на 20 процентов. В свете предстоящего чемпионата мира тенденция внушает оптимизм, если бы не одно но…



У нас принято считать, что большинство российских болельщиков – глорихантеры, предпочитающие ходить только на матчи с громкой вывеской и только на игры топ-клубов. А низкую посещаемость стадионов обычно связывают с неубедительными результатами и невыразительным футболом. Однако даже беглого взгляда на статистику нынешнего сезона достаточно, чтобы понять: подобные оправдания притянуты за уши, а зритель ходит или не ходит на стадион совсем по другим причинам.

Особенно в этом смысле показательно поведение столичных болельщиков. В 4-м туре, например, три проходивших в Москве матча («Динамо» — «Амкар», «Локомотив» — «СКА-Хабаровск» и ЦСКА – «Рубин») на стадионах посмотрели в общей сложности 24 750 человек – всего на 6 тысяч больше, чем собрала домашняя игра «Краснодара» с «Уралом» (18 677). Сравнивать с российским вариантом «эль класико» — «Зенит» — «Спартак» (53 359) всё равно что бить столичные клубы ниже пояса. Даже посещаемость столичного дерби ЦСКА – «Спартак» (24 000) вызывает удивление и ни в какое сравнение не идёт с игрой петербургского разлива в том же 6-м туре, собравшей 45 470 зрителей.

В 4-м туре три проходивших в Москве матча на стадионах посмотрели в общей сложности 24 750 человек – всего на 6 тысяч больше, чем собрала домашняя игра «Краснодара» с «Уралом».

Объяснять низкую посещаемость домашних игр результатами команды отчасти позволительно разве что «Динамо»: клуб переживает не лучшие времена, прошлый сезон провёл в ФНЛ и в этом пока только ищет себя, к тому же играет не на своём стадионе.



Но как быть с другими? Почему на «Зенит» ходят? И только ли по причине наличия в городе клуба-монополиста в плане зрительского интереса?

146%: как «Зенит» обошёл «Спартак» по посещаемости Кто собирает аншлаги в РФПЛ и как изменилась посещаемость за 10 лет.

Наверное, всё-таки не только по этой причине, пусть она и существенна. Опыт Петербурга показателен и как пример довольно успешной работы с потенциальными болельщиками. За те самые 20 процентов повышения средней посещаемости матчей РФПЛ в начале нынешнего сезона нужно благодарить «Зенит». Статистика говорит сама за себя: 99 183 тысячи – аудитория матчей первого тура РФПЛ («Зенит» играет на выезде), а уже во втором туре она подскакивает до 118 670 («Зенит» играет дома). Далее тенденция сохраняется – 98 590 и 96 150 зрителей собирают игры третьего и пятого туров («Зенит» проводит игры в гостях), 118 676 и 127 091 посещают матчи четвёртого и шестого туров соответственно (у «Зенита» домашние матчи). Из 748.тысяч болельщиков, побывавших на 48 играх первых 7 туров РФПЛ, пятая часть (137 113) смотрела три игры «Зенита» на стадионе «Санкт-Петербург», то есть в среднем 45 тысяч 700 человек на матче. Причем больше 45 тысяч собирается на стадионе вне зависимости от уровня соперника «Зенита». Накануне игры со «Спартаком» на матче с малоизвестным в России израильским клубом «Бней Иегуда» в квалификационном раунде Лиги Европы в будний день было зафиксировано около 48 тысяч зрителей.

Это европейская традиция – использовать в дни матчей стадион с максимальной загрузкой, чтобы болельщик провёл здесь не пару часов, пока идёт игра, а как минимум часа четыре.

Это европейская традиция – использовать в дни матчей стадион с максимальной загрузкой, чтобы болельщик провёл здесь не пару часов, пока идет игра, а как минимум часа четыре.

Как ни странно, в петербургском клубе поначалу даже не были готовы к такому ажиотажу. Чтобы попасть на первый домашний матч с «Рубином» (38 284), болельщикам пришлось преодолеть немало трудностей – начиная от огромных очередей за билетами и на вход на арену и заканчивая совершенно не продуманной транспортной логистикой, отчего организованные городом и клубом автобусные чартеры подолгу простаивали в пробках.

Надо отдать должное клубу, работу над ошибками там провели быстро и качественно. Подкорректировали билетную программу, уже к третьей домашней игре (с «Ахматом») запустили ряд околофутбольных развлечений для болельщиков, которые в силу всё той же транспортной труднодоступности арены вынуждены приходить на стадион как минимум за час-полтора до начала игры. Впрочем, это европейская традиция – использовать в дни матчей стадион с максимальной загрузкой, чтобы болельщик провёл здесь не пару часов, пока идёт игра, а как минимум часа четыре – развлекаясь в своё удовольствие и на пользу клубному бюджету. «Зенит» в этом смысле, пожалуй, один из немногих клубов, прививающих традиции работы с болельщиками западного образца.

Интерес петербуржцев к новому стадиону, конечно, прогнозировался. Раздуваемые в прессе в последние годы скандалы вокруг его строительства, сделавшие арену именем нарицательным, произвели обратный эффект – всем захотелось лично посмотреть на результат строительства. Уже первые матчи показали, что ходить на «Санкт-Петербург» становится в Северной столице модным. И со временем к тем, кто ни разу не побывал на домашнем матче «Зенита», возможно, будут относиться так же, как к человеку, ни разу не бывавшему в «Эрмитаже» или Летнем саду, — в лучшем случае с недоумением. Прав был новый президент клуба Сергей Фурсенко, который всем сомневавшимся в том, что «Санкт-Петербург» удастся заполнять хотя бы наполовину, отвечал: у нас любят футбол, живут им, и недостатка в болельщиках у «Зенита» не будет.

На матчи «Зенита» становится всё труднее купить билеты, так что впору вспоминать подзабытое уже словечко «достать».

Футбол на новом стадионе Петербурга уже становится частью культурной жизни города, привлекающей внимание не только представителей фанатской субкультуры, но становящийся популярным видом семейного отдыха. На матчи «Зенита» становится всё труднее купить билеты, так что впору вспоминать подзабытое уже словечко «достать». Так, на игру с «Утрехтом» в Лиге Европы поступившие в свободную продажу билеты разлетелись за два дня, и очень может быть, что в четверг их счастливые обладатели уже у станции метро будут слышать подзабытой и более характерный для модных театральных премьер вопрос: «Нет ли лишнего билетика?».