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Мануэл Фернандеш
Текст: Галина Козлова
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат

Шеф Мануэл. MVP 7-го тура РФПЛ

Португальский хавбек «Локо» провёл мастер-класс по «приготовлению барбекю» на «Открытие Арене» и заслужил признание зрителей.
22 августа 2017, вторник. 21:00 Футбол

Завершаем подведение итогов 7-го тура российской Премьер-Лиги традиционным материалом о лучших футболистах уик-энда по мнению экспертов, журналистов и читателей. Центральный матч тура «Спартак» — «Локомотив» получился богатым на эмоции и голы. Одним из творцов волевой победы «железнодорожников» стал португальский хавбек Мануэл Фернандеш. Ману поучаствовал в двух голевых атаках во втором тайме как ассистент, а в самой концовке ещё и сам отметился забитым мячом.

В проекте MVP РФПЛ за Фернандеша проголосовали семь членов постоянного жюри «Чемпионата». В обоих опросах – во «ВКонтакте» и на сайте проекта – читатели поставили португальца на первое место, наделив в сумме 6 баллами и обеспечив ему звание лучшего игрока недели. Поздравляем!

Символическая сборная 7-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева
Не удивительно, что в ней так много игроков «Локомотива» и «Рубина».

На втором месте расположились сразу два футболиста. Ещё один герой дерби – на сей раз по другую сторону баррикад — Квинси Промес набрал 9 баллов. Столько же у полузащитника «Рубина» Гёкдениза Карадениза, ставшего одним из авторов разгромной победы над «Анжи» (6:0). Но если Караденизу, снискавшему уважение жюри, читатели добавили лишь одно очко в копилку к семи, то спартаковец воспользовался народной любовью и добрал ещё 4 очка к своим пяти.

Виртуальную бронзу разделили между собой надёжный в южном дерби с «Ростовом» голкипер «Краснодара» Андрей Синицын и полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук, красиво сравнявший счёт в важнейшем дерби.

Августовский зачёт премии MVP РФПЛ близится к логическому финалу. Остался всего один тур, прежде чем станет известно имя самого ценного футболиста месяца. Пока же в зачёте лидирует зенитовец Александр Кокорин, который вот уже пять матчей подряд радует петербургских болельщиков завидной результативностью.

Вопрос дня. Вы в шоке от Кокорина?
Александр Кокорин забивает чуть ли не в каждом матче за «Зенит». Вы удивлены?

Специалисты

Руслан Нигматуллин, бывший вратарь «Локомотива» и «Спартака»: Миранчук, Карадениз, Синицын

Андрей Пятницкий, экс-полузащитник «Спартака»: Синицын, Промес, Карадениз

Валерий Газзаев, бывший главный тренер сборной России: Фернандеш, Кокорин, Промес

Алексей Сафонов, футбольный агент: Миранчук, Кокорин, Карадениз

РФПЛ:

Жонатас, Фернандеш, Промес

Журналисты

Нобель Арустамян, радио «Спорт FM»: Фернандеш, Промес, Карадениз

Константин Генич, «Матч ТВ»: Карадениз, Фернандеш, Синицын

Дмитрий Окунев, «Газета.Ru»: Фернандеш, Карадениз, Синицын

Алексей Лебедев, «Московский Комсомолец»: Жонатас, Синицын, Габулов

Михаил Тяпков, «Чемпионат»: Фернандеш, Карадениз, Миранчук

Станислав Рынкевич, «Спорт Mail.Ru»: Жонатас, Миранчук, Промес

Индира Шестакова, отдел «Спорт», газета «Метро»: Фернандеш, Карадениз, Миранчук

Читатели

Мануэл Фернандеш («Локомотив») – 689 – 3 дополнительных балла.

Квинси Промес («Спартак») – 246 – 2.

Гёкдениз Карадениз («Рубин») – 188 – 1.

«ВКонтакте»

Мануэл Фернандеш («Локомотив») – 8008 (52,8%) – 3 дополнительных балла.

Квинси Промес («Спартак») – 2490 (16,4%) – 2.

Александр Кокорин («Зенит») – 1750 (11,5%) – 1.

Итоги 7-го тура РФПЛ:

Мануэл Фернандеш («Локомотив») – 13;

Гёкдениз Карадениз («Рубин») – 9;

Квинси Промес («Спартак») – 9;

Алексей Миранчук («Локомотив») – 5;

Андрей Синицын («Краснодар») – 5;

Жонатас («Рубин») – 3;

Александр Кокорин («Зенит») – 3;

Владимир Габулов («Арсенал») – 1.

Лучшие игроки августа в сезоне-2017/18

Игрок4-й тур5-й тур6-й тур7-й турИтог
Александр Кокорин («Зенит»)16713339
Тимофей Калачёв («Ростов»)41418
Александр Головин (ЦСКА)1717
Жонатас («Рубин»)11314
Мануэл Фернандеш («Локомотив»)1313
Алексей Миранчук («Локомотив»)7512
Соломон Кверквелия («Локомотив»)1212
Иван Игнатьев («Краснодар»)1111
Квинси Промес («Спартак»)1910
Гёкдениз Карадениз («Рубин»)99
Далер Кузяев («Зенит»)77
Ярослав Годзюр («Урал»)77
Андрей Синицын («Краснодар»)55
Кирилл Панченко («Динамо»)44
Доменико Кришито («Зенит»)33
Георгий Джикия («Спартак»)22
Зе Луиш («Спартак»)22
Владимир Габулов («Арсенал»)11
Исмаэл («Ахмат»)11
Леандро Паредес («Зенит»)11
Марио Пашалич («Спартак»)11
Мирослав Маркович («СКА-Хабаровск»)11
Павел Аликин («Уфа»)11
Хорен Байрамян («Ростов»)11
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 4
Теги
Гёкдениз Карадениз Квинси Промес Мануэл Фернандеш MVP РФПЛ РФПЛ
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