Шеф Мануэл. MVP 7-го тура РФПЛ

Завершаем подведение итогов 7-го тура российской Премьер-Лиги традиционным материалом о лучших футболистах уик-энда по мнению экспертов, журналистов и читателей. Центральный матч тура «Спартак» — «Локомотив» получился богатым на эмоции и голы. Одним из творцов волевой победы «железнодорожников» стал португальский хавбек Мануэл Фернандеш. Ману поучаствовал в двух голевых атаках во втором тайме как ассистент, а в самой концовке ещё и сам отметился забитым мячом.

В проекте MVP РФПЛ за Фернандеша проголосовали семь членов постоянного жюри «Чемпионата». В обоих опросах – во «ВКонтакте» и на сайте проекта – читатели поставили португальца на первое место, наделив в сумме 6 баллами и обеспечив ему звание лучшего игрока недели. Поздравляем!

Символическая сборная 7-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева Не удивительно, что в ней так много игроков «Локомотива» и «Рубина».

На втором месте расположились сразу два футболиста. Ещё один герой дерби – на сей раз по другую сторону баррикад — Квинси Промес набрал 9 баллов. Столько же у полузащитника «Рубина» Гёкдениза Карадениза, ставшего одним из авторов разгромной победы над «Анжи» (6:0). Но если Караденизу, снискавшему уважение жюри, читатели добавили лишь одно очко в копилку к семи, то спартаковец воспользовался народной любовью и добрал ещё 4 очка к своим пяти.



Виртуальную бронзу разделили между собой надёжный в южном дерби с «Ростовом» голкипер «Краснодара» Андрей Синицын и полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук, красиво сравнявший счёт в важнейшем дерби.

Августовский зачёт премии MVP РФПЛ близится к логическому финалу. Остался всего один тур, прежде чем станет известно имя самого ценного футболиста месяца. Пока же в зачёте лидирует зенитовец Александр Кокорин, который вот уже пять матчей подряд радует петербургских болельщиков завидной результативностью.

Вопрос дня. Вы в шоке от Кокорина? Александр Кокорин забивает чуть ли не в каждом матче за «Зенит». Вы удивлены?

Специалисты

Руслан Нигматуллин, бывший вратарь «Локомотива» и «Спартака»: Миранчук, Карадениз, Синицын



Андрей Пятницкий, экс-полузащитник «Спартака»: Синицын, Промес, Карадениз



Валерий Газзаев, бывший главный тренер сборной России: Фернандеш, Кокорин, Промес



Алексей Сафонов, футбольный агент: Миранчук, Кокорин, Карадениз

Жонатас, Фернандеш, Промес

Журналисты

Нобель Арустамян, радио «Спорт FM»: Фернандеш, Промес, Карадениз



Константин Генич, «Матч ТВ»: Карадениз, Фернандеш, Синицын



Дмитрий Окунев, «Газета.Ru»: Фернандеш, Карадениз, Синицын



Алексей Лебедев, «Московский Комсомолец»: Жонатас, Синицын, Габулов



Михаил Тяпков, «Чемпионат»: Фернандеш, Карадениз, Миранчук



Станислав Рынкевич, «Спорт Mail.Ru»: Жонатас, Миранчук, Промес



Индира Шестакова, отдел «Спорт», газета «Метро»: Фернандеш, Карадениз, Миранчук



Читатели



Мануэл Фернандеш («Локомотив») – 689 – 3 дополнительных балла.



Квинси Промес («Спартак») – 246 – 2.



Гёкдениз Карадениз («Рубин») – 188 – 1.



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Мануэл Фернандеш («Локомотив») – 8008 (52,8%) – 3 дополнительных балла.



Квинси Промес («Спартак») – 2490 (16,4%) – 2.



Александр Кокорин («Зенит») – 1750 (11,5%) – 1.

Итоги 7-го тура РФПЛ:

Мануэл Фернандеш («Локомотив») – 13;



Гёкдениз Карадениз («Рубин») – 9;



Квинси Промес («Спартак») – 9;



Алексей Миранчук («Локомотив») – 5;



Андрей Синицын («Краснодар») – 5;



Жонатас («Рубин») – 3;



Александр Кокорин («Зенит») – 3;



Владимир Габулов («Арсенал») – 1.

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