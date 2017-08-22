Шеф Мануэл. MVP 7-го тура РФПЛ

Завершаем подведение итогов 7-го тура российской Премьер-Лиги традиционным материалом о лучших футболистах уик-энда по мнению экспертов, журналистов и читателей. Центральный матч тура «Спартак» — «Локомотив» получился богатым на эмоции и голы. Одним из творцов волевой победы «железнодорожников» стал португальский хавбек Мануэл Фернандеш. Ману поучаствовал в двух голевых атаках во втором тайме как ассистент, а в самой концовке ещё и сам отметился забитым мячом.
В проекте MVP РФПЛ за Фернандеша проголосовали семь членов постоянного жюри «Чемпионата». В обоих опросах – во «ВКонтакте» и на сайте проекта – читатели поставили португальца на первое место, наделив в сумме 6 баллами и обеспечив ему звание лучшего игрока недели. Поздравляем!
На втором месте расположились сразу два футболиста. Ещё один герой дерби – на сей раз по другую сторону баррикад — Квинси Промес набрал 9 баллов. Столько же у полузащитника «Рубина» Гёкдениза Карадениза, ставшего одним из авторов разгромной победы над «Анжи» (6:0). Но если Караденизу, снискавшему уважение жюри, читатели добавили лишь одно очко в копилку к семи, то спартаковец воспользовался народной любовью и добрал ещё 4 очка к своим пяти.
Виртуальную бронзу разделили между собой надёжный в южном дерби с «Ростовом» голкипер «Краснодара» Андрей Синицын и полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук, красиво сравнявший счёт в важнейшем дерби.
Августовский зачёт премии MVP РФПЛ близится к логическому финалу. Остался всего один тур, прежде чем станет известно имя самого ценного футболиста месяца. Пока же в зачёте лидирует зенитовец Александр Кокорин, который вот уже пять матчей подряд радует петербургских болельщиков завидной результативностью.
Специалисты
Руслан Нигматуллин, бывший вратарь «Локомотива» и «Спартака»: Миранчук, Карадениз, Синицын
Андрей Пятницкий, экс-полузащитник «Спартака»: Синицын, Промес, Карадениз
Валерий Газзаев, бывший главный тренер сборной России: Фернандеш, Кокорин, Промес
Алексей Сафонов, футбольный агент: Миранчук, Кокорин, Карадениз
РФПЛ:
Жонатас, Фернандеш, Промес
Журналисты
Нобель Арустамян, радио «Спорт FM»: Фернандеш, Промес, Карадениз
Константин Генич, «Матч ТВ»: Карадениз, Фернандеш, Синицын
Дмитрий Окунев, «Газета.Ru»: Фернандеш, Карадениз, Синицын
Алексей Лебедев, «Московский Комсомолец»: Жонатас, Синицын, Габулов
Михаил Тяпков, «Чемпионат»: Фернандеш, Карадениз, Миранчук
Станислав Рынкевич, «Спорт Mail.Ru»: Жонатас, Миранчук, Промес
Индира Шестакова, отдел «Спорт», газета «Метро»: Фернандеш, Карадениз, Миранчук
Читатели
Мануэл Фернандеш («Локомотив») – 689 – 3 дополнительных балла.
Квинси Промес («Спартак») – 246 – 2.
Гёкдениз Карадениз («Рубин») – 188 – 1.
«ВКонтакте»
Мануэл Фернандеш («Локомотив») – 8008 (52,8%) – 3 дополнительных балла.
Квинси Промес («Спартак») – 2490 (16,4%) – 2.
Александр Кокорин («Зенит») – 1750 (11,5%) – 1.
Итоги 7-го тура РФПЛ:
Мануэл Фернандеш («Локомотив») – 13;
Гёкдениз Карадениз («Рубин») – 9;
Квинси Промес («Спартак») – 9;
Алексей Миранчук («Локомотив») – 5;
Андрей Синицын («Краснодар») – 5;
Жонатас («Рубин») – 3;
Александр Кокорин («Зенит») – 3;
Владимир Габулов («Арсенал») – 1.
Лучшие игроки августа в сезоне-2017/18
|Игрок
|4-й тур
|5-й тур
|6-й тур
|7-й тур
|Итог
|Александр Кокорин («Зенит»)
|16
|7
|13
|3
|39
|Тимофей Калачёв («Ростов»)
|4
|14
|18
|Александр Головин (ЦСКА)
|17
|17
|Жонатас («Рубин»)
|11
|3
|14
|Мануэл Фернандеш («Локомотив»)
|13
|13
|Алексей Миранчук («Локомотив»)
|7
|5
|12
|Соломон Кверквелия («Локомотив»)
|12
|12
|Иван Игнатьев («Краснодар»)
|11
|11
|Квинси Промес («Спартак»)
|1
|9
|10
|Гёкдениз Карадениз («Рубин»)
|9
|9
|Далер Кузяев («Зенит»)
|7
|7
|Ярослав Годзюр («Урал»)
|7
|7
|Андрей Синицын («Краснодар»)
|5
|5
|Кирилл Панченко («Динамо»)
|4
|4
|Доменико Кришито («Зенит»)
|3
|3
|Георгий Джикия («Спартак»)
|2
|2
|Зе Луиш («Спартак»)
|2
|2
|Владимир Габулов («Арсенал»)
|1
|1
|Исмаэл («Ахмат»)
|1
|1
|Леандро Паредес («Зенит»)
|1
|1
|Марио Пашалич («Спартак»)
|1
|1
|Мирослав Маркович («СКА-Хабаровск»)
|1
|1
|Павел Аликин («Уфа»)
|1
|1
|Хорен Байрамян («Ростов»)
|1
|1