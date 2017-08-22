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Лоренцо Кальегари
Текст: Анатолий Романов
Фото: Reuters

Кальегари и Абденнур – французский след в селекции Манчини

Роберто Манчини хочет видеть в «Зените» защитника «Валенсии» Аймена Абденнура и полузащитника «ПСЖ» Лоренцо Кальегари.
22 августа 2017, вторник. 22:10 Футбол
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До закрытия трансферного окна «Зенит» может оформить переходы ещё двух новичков – защитника «Валенсии» Аймена Абденнура и полузащитника «ПСЖ» Лоренцо Кальегари. По имеющейся информации, обоих игроков хочет видеть в команде главный тренер Роберто Манчини. Зачем же нужны сине-бело-голубым 19-летний Кальегари и 28-летний Абденнур?

«Хави из Франции»

Досье «Чемпионата»

Лоренцо Кальегари

Родился 27 февраля 1998 года в Мёдоне (пригород Парижа)

Амплуа: центральный полузащитник

Карьера: «ПСЖ» (2011-2017).

Видео игры Кальегари

Кальегари – воспитанник «ПСЖ». Этим летом главный тренер парижан Унаи Эмери активно задействовал молодого центрального полузащитника в ходе подготовки к новому сезону. В частности, Лоренцо принял участие в матчах «ПСЖ» в США на международном Кубке чемпионов, где соперниками французской команды стали «Рома», «Тоттенхэм» и «Ювентус». Говорят, Манчини настолько впечатлила игра Кальегари в «предсезонке», что итальянец поспешил связаться с Лоренцо и пригласить его в «Зенит», пообещав полузащитнику достаточно важную роль в своей команде.

Ещё в середине июня зарубежные СМИ писали о предложении петербургского клуба заплатить за Кальегари 2 млн евро. Адекватная цена, учитывая, что Лоренцо сыграл пока лишь три минуты во французской Лиге 1, выйдя на замену вместо Лукаса Моуры в матче с «Амьеном», а его контракт с «ПСЖ» завершается летом 2018-го. Однако парижане не горели желанием расставаться со своим талантом. Тем временем отец футболиста дал интервью L’Equipe, в котором выразил недовольство отношением «ПСЖ» к сыну. «Нам до сих пор не предложили новый контракт. Мы знаем, что спортивный директор просто не рассчитывает на нас. Мы всегда соответствовали требованиям клуба. Зимой, например, мой сын отказался переходить в «Дженоа», но сейчас он хочет покинуть «ПСЖ», – заявил папаша Кальегари, к слову, итальянец по крови и владелец пары ресторанов в Париже.

Теперь же наиболее вероятен другой сценарий: парижане отдают Лоренцо куда-то в аренду (помимо лидера чемпионата России назывались команды из Серии А), однако перед этим Лоренцо продлит контракт с родным клубом. Зачем «Зениту» растить игрока для «ПСЖ» – другой вопрос. Возможно, руководители сине-бело-голубых сперва хотят убедиться, что Кальегари способен принести реальную пользу «Зениту» как в РФПЛ, так и на международной арене. Тогда можно сделать предложение, от которого в «ПСЖ», где и без того хватает классных полузащитников, уже вряд ли откажутся.

Кальегари – центральный полузащитник, который действует ближе к защитникам. Он здорово чувствует игру и великолепно распоряжается мячом. Выдает из глубины поля пасы-конфетки в любую сторону и на любое расстояние. Некоторые журналисты и специалисты сравнивают его с экс-игроком «Барселоны» и сборной Испании Хави. С футбольным интеллектом у Лоренцо всё в порядке, а вот выигрывать единоборства, особенно верховые, ему с ростом 173 см пока очень непросто. Собственно, в этом и источник сомнений по поводу перспектив француза заиграть на высоком уровне.

Сам Кальегари ориентируется на тех, кто рядом: «Меня вдохновляет Марко Верратти. На его позиции мало кто так играет. Марко же не боится рисковать. Но Верратти – это Верратти. Он такой один. Не думаю, что меня стоит сравнивать с ним».

С «молодёжкой» парижан Лоренцо принял участие в двух юношеских Лигах УЕФА. Сперва «ПСЖ» добрался с ним до полуфинала, где уступил «Реалу», а на следующий сезон вылетел уже на первой стадии плей-офф. Кроме того, полузащитник выступает за юношескую сборную Франции (U-19), а с командой на два года моложе Кальегари выиграл чемпионат Европы в 2015 году.

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«Человек-скала из Туниса»

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Аймен Абденнур

Родился 6 августа 1989 года в Сусе (Тунис)

Амплуа: центральный защитник

Карьера: «Этуаль дю Сахель» Тунис (2007-2011), «Вердер» Германия (2010, аренда), «Тулуза» Франция (2011-2014), «Монако» Франция (2014-2015), «Валенсия» Испания (2015-2017).

За сборную Туниса сыграл 52 матча и забил четыре гола.

Видео игры Абденнура

Кальегари будет с кем поговорить в «Зените» и на итальянском языке, и на французском, даже если Йоан Молло больше не появится на тренировках основы, а Эмануэль Маммана забудет то, что выучил за год в Лионе. Помимо молодого полузащитника новичком сине-бело-голубых, видимо, станет тунисец Абденнур, сделавший себе имя в Лиге 1.

Центральный защитник из «Валенсии» в отличие от Лоренцо в особых представлениях не нуждается. Только с «Зенитом» Абденнур трижды сыграл за последние три года в Лиге чемпионов. Более того, как следует насолил петербуржцам осенью 2014-го. Сине-бело-голубые проиграли в гостях решающий матч за выход из группы «Монако» (0:2), а автором победного гола монегасков стал Аймен. Потенциальный зенитовский новичок выиграл верх после стандарта, опередив Игоря Смольникова и Доменико Кришито. Любопытно, что это вообще был единственный гол Абденнура за «Монако».

Тот сезон сделал тунисцу мощную рекламу. До этого он провёл три хороших года в «Тулузе», которая летом 2014-го продала Абденнура в «Монако» за 13 млн евро. Кстати, ещё в 2012-м защитником всерьёз интересовался «Спартак». Аймен признался в интервью: «Валерий Карпин сказал мне, что хорошо меня знает и что я могу помочь «Спартаку». Он спросил меня, хочу ли я за них играть. Я ответил – нет проблем. «Спартак» – большой клуб. Почти каждый год он участвует в Лиге чемпионов. Не знаю игроков во Франции, которые бы отказались туда перейти». Тем не менее сделка с красно-белыми не состоялась, а «Монако» в 2015-м быстро оценил все выгоды и продал Абденнура в «Валенсию» за 22 млн евро. Неслабая цена для защитника!

Испанский клуб брал Абденнура на замену аргентинцу Николасу Отаменди, за которого «летучие мыши» получили в два раза больше (около 44,6 млн евро) от «Манчестер Сити». Аймен обещал стать лидером обороны «Валенсии». Человек-скала из Туниса обладает впечатляющими физическими данными, очень силён в борьбе один в один и действительно хорош на «втором этаже». Однако новичок так и не оправдал надежд и вложенных средств.

Аймен Абденнур (в центре)

Аймен Абденнур (в центре)

Фото: Reuters

«У нас всего один центральный защитник в запасе, а нужна ротация. Этого недостаточно, нужен дядька. Появилась информация об Абденнуре. Он настолько здорово играл против «Зенита» за «Монако», и он стал бы как раз таким дядькой. Рост — 188 см, жёсткий в отборе, всё умеет делать как центральный защитник. Такой игрок «Зениту» подошёл бы, он на уровне Маноласа», – считает популярный телекомментатор Геннадий Орлов. Хорошо бы, если так, вот только «Валенсия» в этом случае не спешила бы избавляться от тунисца. Обсуждать обмен Аймена на Луиша Нету или двухлетнюю аренду защитника в петербургский клуб.

К сожалению для «Валенсии», Абденнур достаточно часто ошибался, поэтому от его услуг и отказался нынешний главный тренер Марселино Гарсия Тораль. Тунисец при всей своей мощи казался тяжеловесным, ему недоставало хладнокровия, да и с точки зрения начала атаки он мало чем полезен. Помимо того негативно влияли на положение игрока сборной Туниса травмы и отъезды в январе на Кубок Африки.

Очевидно, что «Зенит» находился в поисках именно высокого атлетичного центрального защитника, который дополнял бы Мамману с его козырями, но на сегодняшний день нет уверенности в том, что тунисец сильнее Бранислава Ивановича. Аймен уж точно не игрок уровня по-настоящему топового защитника Эсекьеля Гарая. Наверное, по этой причине речь со стороны «Зенита» и идёт об аренде с правом выкупа, но не о полноценном трансфере прямо сейчас. По Абденнуру существуют сомнения, а в петербургском клубе всё-таки помнят о финансовом фэйр-плей.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ПСЖ ФК Валенсия ФК Зенит Аймен Абденнур Трансферы
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