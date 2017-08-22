Мисс трибун. Самые яркие болельщицы 7-го тура РФПЛ

Мисс трибун. Самые яркие болельщицы 6-го тура РФПЛ
Не дерби единым жив российский футбол. В Уфе, Краснодаре, Хабаровске и Санкт-Петербурге тоже ходят на стадион настоящие красавицы.
Мисс трибун. Самые яркие болельщицы 5-го тура РФПЛ
«Спартак», «Ростов», «СКА-Хабаровск», «Амкар», «Урал», «Рубин» — на чьих матчах собираются самые красивые девушки?
Фанаты верят в Карреру, а он проигрывает — в мгновениях 7-го тура РФПЛ
Падение Самедова, эмоции Сёмина и Кутепова, фанатские перформансы — дерби «Спартак» — «Локомотив» вышло жарким и крутым.