Роналду вернётся более сильным, а «Барселона» хочет стать более богатой

Гончаренко: ЦСКА не намерен сохранять результат первого матча с «Янг Бойз»



Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча с «Янг Бойз» в квалификации плей-офф Лиги чемпионов, который пройдёт 23 августа в Москве. В первом матче, состоявшемся 15 августа в Швейцарии, ЦСКА выиграл со счётом 1:0.



«Был ли первый матч с «Янг Бойз» самым сложным для меня в ЦСКА? Да, нам пришлось много поработать в обороне. В Лиге чемпионов собраны команды с психологией победителя. Команды умеют и любят играть в позиционном нападении. Много прессинга на половине поля соперника. Результатом, которого мы добились в Швейцарии, мы довольны, но не намерены его сохранять. Нам надо забыть тот результат и улучшать нашу атаку.

Как отношусь к критике? Ваша работа — оценивать, анализировать, прикидывать, критиковать. У нас другая задача — быть максимально подготовленными к матчам. Нам часто мешает, что мы после жеребьёвки утверждаем, что мы сильнее соперника. Сейчас вообще тяжело говорить об уровне — кто слабее или сильнее в раунде плей-офф Лиги чемпионов», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Роналду — о решении TAD: несправедливость никогда не сломает меня

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду прокомментировал решение Административного трибунала по спорту (TAD), который отклонил апелляцию «сливочных» на пятиматчевую дисквалификацию португальского футболиста.



«Очередное непонятное решение. Но несправедливость никогда не сломает меня. Я всегда буду возвращаться только сильнее. Спасибо тем, кто поддержал меня», — написал Роналду в своём «твиттере».



Роналду был дисквалифицирован на пять матчей за поведение в первой игре за Суперкубок Испании с «Барселоной», которая состоялась 13 августа на «Камп Ноу» и завершилась победой «Реала» со счётом 3:1. Во время празднования гола португалец снял футболку, за что получил первую жёлтую карточку. На 83-й минуте Роналду получил второе предупреждение за симуляцию и был удалён с поля. При этом форвард толкнул арбитра в спину.



Роналду уже пропустил два из пяти матчей, на которые получил дисквалификацию. Нападающему предстоит пропустить ещё три игры в Примере — с «Валенсией», «Леванте» и «Реалом Сосьедад».

Нападающий «Рубина» Жонатас официально стал игроком «Ганновера-96»



«Ганновер-96» объявил о подписании соглашения с нападающим Жонатасом, о чём сообщает официальный сайт немецкого клуба.



Контракт Жонатаса рассчитан до 2022 года, а выступать он будет под номером «9». Уже сегодня, 22 августа, он проведёт первую тренировку в новой команде.



В прошлом сезоне и начале текущего 28-летний бразилец выступал в составе казанского «Рубина», куда перебрался летом 2016 года. В составе российской команды он провёл 35 матчей в РФПЛ и забил 15 голов, в том числе 4 гола в пяти матчах нового сезона.

Дзюба: мой трансфер? Пока секрет, но новости обязательно будут



Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал информацию о возможном уходе из петербургской команды. Ранее сообщалось, что форвард, которому сегодня исполняется 29 лет, близок к переходу в один из клубов РФПЛ на правах аренды. В СМИ сообщалось об интересе со стороны «Локомотива» и «Краснодара».



«Cпасибо за поздравления. Мой трансфер? Пока секрет, но новости сто процентов обязательно будут. Я сейчас в Петербурге, а не в Москве. Все родные, близкие приехали ко мне и поздравили. Огромное спасибо всем, кто переживает за меня и кому я небезразличен», — цитирует Дзюбу «Спорт FM».

«Барселона» требует от Неймара € 8,5 млн за невыполнение контрактных обязательств



«Барселона» на своём официальном сайте объявила, что подала на перешедшего в «ПСЖ» нападающего Неймара в суд.



Каталонский клуб утверждает, что бразилец должен выплатить сине-гранатовым € 8,5 млн за невыполнение контрактных обязательств. В прошлом году Неймар продлил контракт с сине-гранатовыми до 2021 года, и клуб хочет вернуть бонус, выплаченный игроку за подписание нового договора, а также 10% за просроченную задолженность.

«Барселона» предпринимает эти действия с целью защиты своих интересов. Неймар в одностороннем порядке инициировал выкуп контракта всего спустя пару месяцев после продления соглашения до 2021 года. Все процедуры будут проводиться в компетентных органах без вступления в дискуссию с самим игроком», — сообщается на сайте каталонцев.

Мануэл Фернандеш стал MVP 7-го тура РФПЛ



Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш стал MVP 7-го тура российской Премьер-Лиги.



За португальца, который в победном матче со «Спартаком» стал автором гола и двух голевых передач, проголосовали семь членов постоянного жюри «Чемпионата». В обоих опросах – во «ВКонтакте» и на странице проекта – читатели поставили Фернандеша на первое место, наделив в сумме 6 баллами и обеспечив ему звание лучшего игрока тура.



На втором месте расположились сразу два игрока. Полузащитник «Спартака» Квинси Промес набрал 9 баллов. Столько же у хавбека «Рубина» Гёкдениза Карадениза. Виртуальную бронзу разделили между собой голкипер «Краснодара» Андрей Синицын и полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук. У обоих по 5 баллов.

Тевес, Кюйт и Верон использовали разрешения на применение запрещённых препаратов



Хакерская группировка Fancy Bears на своём сайте выложила материал о допинге в футболе. Как уже сообщал «Чемпионат», в документах утверждается, что более 150 игроков были пойманы на допинге в 2015 году, а в следующем году это число увеличилось до 200 спортсменов.



Кроме того в документах указано, что в 2010 году на чемпионате мира у ряда известных футболистов были разрешения на использование запрещённых препаратов по медицинским показаниям. В их числе Дирк Кюйт (Нидерланды), Марио Гомес, Деннис Аого и Ханс-Йорг Бутт (все — Германия), Мауро Каморанези и Винченцо Яквинта (оба — Италия), Карлос Тевес, Хуан Себастьян Верон, Габриэль Хайнце и Диего Милито (все — Аргентина). В общей сложности разрешения на использование запрещённых препаратов по медицинским показаниям на ЧМ-2010 имели 25 футболистов.

Также в документах, выложенных на сайте Fancy Bears, отмечается, что в июне 2017 года полузащитник «Барселоны» Арда Туран подал заявку на терапевтическое исключение. Турецкому футболисту потребовалась внутрисуставная инъекция кортикостероидов, однако это не запрещено и в данном случае разрешение на применение запрещённых препаратов оформлять не нужно.

«Астана» победила «Селтик», но не сумела пробиться в групповой этап ЛЧ



В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Астана» на своём поле со счётом 4:3 обыграла «Селтик».



Напомним, в первом матче «Астана» в гостях проиграла со счётом 0:5 и перед казахстанской командой стояла почти невыполнимая задача.



Счёт был открыт на 26-й минуте, когда Кристоффер Аер отправил мяч в собственные ворота. Спустя несколько минут Скотт Синклейр сравнял счёт. В начале второго тайма хозяева сумели забить дважды — отличились Серикжан Мужиков и Патрик Твумаси. На 69-й минуте Твумаси оформил дубль, сделав счёт 4:1. Тем не менее последнее слово осталось за шотландской командой — на 80-й минуте отличился Жюль Нтшан, а точку поставил Ли Гриффитс на 90-й минуте. «Астана» победила, но в групповой этап Лиги чемпионов вышел «Селтик».