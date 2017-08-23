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Болельщики ЦСКА
Текст: Олег Лысенко
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Где вы, болельщики ЦСКА? Сегодня команда в вас особенно нуждается

Самый важный матч лета – против «Янг Бойз» в Лиге чемпионов – какой ещё нужен повод поклонникам ЦСКА, чтобы заполнить «ВЭБ Арену»?
23 августа 2017, среда. 08:40 Футбол

Посещаемость – больная тема для 13-кратного чемпиона Союза и России, первого в стране победителя европейского турнира и обладателя почти двух десятков национальных кубков и Суперкубков. Казалось бы, с таким внушительным послужным списком и неизменно высокими задачами у клуба в принципе не должно возникнуть такой проблемы. А она есть. И, что бы клуб ни делал, никак не желает разрешаться.

В прошлые годы обилие пустых кресел на трибунах объяснялось разнообразными факторами – сначала снижением спортивных результатов – относительно золотой газзаевской эпохи, потом – якобы недостаточно высоким качеством игрового продукта. Наконец, неудобным местоположением стадиона (кто продирался в час пик по «Ленинградке» к «Арене Химки», тот меня поймёт). Но время шло, игра совершенствовалась, на смену старым успехам пришли новые, а ощутимого притока людей на стадион так и не случилось.

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Феноменальная игра Акинфеева на ленточке позволила ЦСКА решить одну задачу-минимум в Берне, а автогол местного защитника – другую.

Небольшой всплеск активности произошёл в первый чемпионский сезон Слуцкого (он же последний для «Лужников» до закрытия на реконструкцию), когда средняя посещаемость домашних матчей красно-синих составила 14 398 человек. Но вместо дальнейшего прилива публики случился резкий отлив – до отметки 9563 в сезоне-2013/14 и 8967 в следующем (клубный антирекорд после перевода турнира на осенне-весеннюю формулу).

Тогда-то и стало окончательно ясно: турнирная успешность – серьёзный, но, пожалуй, не главный и уж точно не единственный залог аншлага. Удобства не менее результата важны, а уж в избалованной зрелищами на любой вкус и карман столице – тем более. Локация «Арены Химки» у многих мнительных душ отбивала охоту «сгонять на футбольчик». В будни на личном автотранспорте туда из города можно было только ползти – медленно и печально.

Потому-то в ЦСКА и связывали огромные надежды с возведением собственного жилища. «Намоленное», живописное и удобное с точки зрения логистики место на 3-й Песчаной (в пешей доступности несколько станций метро и МКЦ) для нового объекта идеально подходило. Шеф ЦСКА рассчитывал – кто скажет, небезосновательно? – что долгожданное новоселье приведёт к автоматическому приросту болельщицкой аудитории. И он действительно произошёл, но не в таких масштабах, как надеялись в клубе.

В первый год на «Песчанке» ЦСКА показал лучший результат посещаемости в 10-х годах, но до собственного рекорда в РФПЛ (14 777) всё равно не дотянул. По среднему числу болельщиков на матче «ВЭБ Арена» заняла в прошлом сезоне скромное шестое место в лиге, уступив «Открытию», обоим петербургским стадионам, Краснодару и Грозному.

Новый чемпионат — схожая картина. Даже на дерби №1, априори самом притягательном для столичного болельщика, красно-синий 30-тысячник заполнился лишь на 80% от максимальной вместимости. На «Локомотиве» и «Рубине», не говоря уже об «армейском» междусобойчике, аншлагом тем более не пахло.

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И ведь не скажешь, что клуб ничего не делает для привлечения публики на стадион. Ещё и как делает делает. В последнее время борьба за зрителя стала чуть ли не приоритетным направлением клубной повестки. Не менее важным, чем спортивная составляющая. Профессиональное ТВ, в режиме онлайн развлекающее болельщиков в ожидании матча? Пожалуйста. Конкурсы для детей и взрослых? Извольте. Игровые зоны и буфеты по внешнему периметру арены? В ассортименте. Всё для людей – приходи и болей… на здоровье!

Отчего же не приходят? Или приходят, но не в максимальных количествах. Этот вопрос тревожит не только маркетинговую службу ЦСКА и его высшее руководство. Футболисты, доподлинно знаю, искренне огорчаются: как же так? Стараешься, умираешь на поле, на жилах вытягиваешь победы, как против «Спартака», а потом – бац – и снова полупустые трибуны. И так от матча к матчу, за редким исключением.

Приличная игра, свои, родимые, воспитанники в составе, высокие устремления и комфортабельный стадион – что ещё нужно болельщику, чтобы оторваться от телевизора (смартфона или любого другого мобильного устройства) и оказать реальную поддержку любимой команде? Сегодня она действительно остро в ней нуждается.

Неделю тому ЦСКА сделал ещё один шаг навстречу Лиге чемпионов – истинной Лиге чемпионов, начинающейся с группового этапа. Остался последний, самый важный и сложный. С сильным, страстным двенадцатым игроком совершить его будет гораздо легче. Да и разделить радость успеха с живыми единомышленниками, наверное, приятнее, чем с равнодушно мерцающим голубым экраном. Или нет?

Домашняя посещаемость ЦСКА в РФПЛ

СезонСреднее кол-во зрителейМесто в таблице
20029 6672
200310 7611
20049 4002
200511 2331
200611 6251
200713 9133
200814 7772
200913 8635
20108 6342
2011/1213 6653
2012/1314 3981
2013/149 5631
2014/158 9672
2015/169 5911
2016/1714 4542
2017/1814 541Продолжается
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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