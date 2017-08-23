Россия громит Италию и Бразилию в футболе, на очереди США. Что происходит?

На Всемирной летней универсиаде, которая проходит в китайском Тайбэе с 19 по 30 августа, мужская сборная России по футболу показывает невероятные результаты. В первом туре группового этапа россияне в меньшинстве на последних минутах вырвали победу у сборной Бразилии со счётом 3:2. Следом была уверенно повержена сборная Италии — 3:0.

Сегодня команде России предстоит заключительный матч группового этапа против США, но она уже досрочно забронировала себе путёвку в четвертьфинал. А вот с первого или второго места группы, станет ясно уже сегодня днём.

Всегда ли команда была такой успешной?

Нет. К примеру, в 2015 году на Универсиаде в Кванджу россияне попали в группу с Китаем, Уругваем и Ирландией и не смогли из неё выйти. На групповом этапе на счету команды была всего одна победа – над Китаем (3:2).



Лучшим достижением нашей студенческой сборной по футболу остаётся золото на летней Универсиаде-1987, где в финале СССР с разгромным счётом 5:0 обыграл Южную Корею. В 1995-м Россия была близка к тому, чтобы повторить успех, но в итоге довольствовалась бронзой. С тех пор нам лишь дважды удавалось подобраться к пьедесталу – в 2011 году в Шэньчжэне и в 2013-м в Казани, – но оба раза безуспешно.

Что изменилось в сборной по сравнению с Универсиадой-2015?

Буквально всё. Во-первых, вместо Павла Макеева команду возглавил главный тренер «Строгино» Алексей Шерстнёв. Во-вторых, был полностью обновлён состав команды. В ней не осталось никого из тех, кто принимал участие в Универсиаде 2015 года.



Более того, из сборной исчезли представители клубов любительской футбольной лиги, так что общий уровень команд, в которых заиграны «сборники», вырос.

Есть ли в команде профессиональные футболисты?

Да. Все футболисты студенческой сборной России играют в футбол на профессиональном уровне. Подавляющее большинство выступает за команды ПФЛ. Например, 11 «сборников» – футболисты московского «Строгино».



Однако есть и представители ФНЛ и даже РФПЛ. Защитник Михаил Тихонов, сын Андрея Тихонова, выступает за «Крылья Советов», а нападающие Николай Обольский иКамиль Муллин – за «Динамо» и «Рубин». И в этом нет ничего удивительного – в своё время за студенческую сборную играли Владимир Дядюн, Юрий Газинский, Хорен Байрамян и другие.

На общем фоне выделяется лишь Лайонел Адамс. Российский защитник нигерийского происхождений провёл прошлый сезон в армянской Премьер-лиге, играя за «Бананц». Однако в сборную он был вызван в качестве свободного агента.

Кто тренирует студенческую сборную?

Алексей Шерстнёв. В его игровой карьере не было топ-клубов. Свой первый матч в качестве профессионального футболиста он провёл за раменский «Сатурн» в 1992 году, а в Премьер-Лиге дебютировал лишь восемь лет спустя – в составе «Анжи». Окончив карьеру футболиста, он возглавил юношескую команду «Динамо» 1999 г.р., а сейчас тренирует «Строгино».

Ожидаем ли был успех в этом году?

И да, и нет. С одной стороны, команда собралась впервые, и времени на подготовку, чтобы сделать выводы и прогнозы, было немного. С другой, основной костяк сборной и главный тренер хорошо знают друг друга по работе в «Строгино». Примечательно, но именно взаимопонимание внутри коллектива игроки и тренер называют одной из сильнейших сторон нынешней студенческой сборной.

Как команде удаётся показывать такой результат?

На багаже «Строгино». Основная масса «сборников» не только успела сыграться в московском клубе, но и добиться хороших результатов. В октябре прошлого года команда во главе с Шерстнёвым выиграла Кубок РФС, а на старте сезона-2017/18 одержала три победы в четырёх матчах.

Стоит учесть и уровень соперников. В этом году Россия оказалась в одной группе с Италией, Бразилией и США. Первые две – одни из сильнейших сборных – уже проиграли нашей команде. Российский тренерский штаб не раз отмечал сложность игры с этими соперниками, однако их уровень оказался вполне сопоставим с нашим.

В основе побед заложена и огромная работа, проведённая командой Алексея Шерстнёва. Перед матчами он проводит полный разбор соперника вместе с помощниками Сергеем Свечкарём, Александром Шульгой и аналитиком Игорем Мананниковым. Так что команда выходит на поле готовая физически, психологически и тактически.

Чего ожидать от сборной дальше?

Успеха. На очереди – сборная США. Американский студенческий футбол считается одним из наиболее развитых в мире, но на Универсиаде оба матча американцы уступили с разгромным счётом. А дальше – четвертьфинал. И судя по сыгранным матчам, в этом году у сборной России есть все шансы оказаться на пьедестал.