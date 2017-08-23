«ЦСКА может не пройти «Янг Бойз», задел перед ответным матчем небольшой»

Экс-капитан сборной России и бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», ЦСКА и «Краснодара», а ныне глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков продолжает разбирать самые актуальные темы российского футбола в качестве эксперта «Чемпионата».

1. ЦСКА может не попасть в групповой турнир ЛЧ?

— Может. Задел перед ответной игрой с «Янг Бойз» не такой уж большой, хотя и обнадёживающий. Просто «армейцам» точно не будет – мы видели в первом матче, что соперник попался серьёзный. Но ЦСКА – опытная команда, способная воспользоваться имеющимся преимуществом, чтобы пройти в групповой этап Лиги чемпионов.

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2. Вам не жаль, что сегодняшний «Зенит» играет не в ЛЧ?

— Жаль должно быть самому «Зениту», который в прошлом сезоне не занял нужного места. Пусть тогда это была совершенно другая команда, но и сегодня мы видим, как она находится на волоске от вылета из Лиги Европы. Не уверен, что «Зенит» — более удачный выбор для Лиги чемпионов, чем «Спартак» или ЦСКА. Да, результаты матчей на старте сезона со «Спартаком» и «Ахматом» впечатлили. Но были и не самые яркие игры — со «СКА-Хабаровск» и «Амкаром». Потому просто надеюсь, что «Зенит» пройдёт «Утрехт» и удачно выступит в Лиге Европы.

3. Самедов – главный виновник поражения «Спартака» в дерби с «Локо»?

— Нет. Футбол — не хоккей, где дефицит одного игрока на площадке даёт сопернику серьёзное преимущество. «ПСЖ» в выходные вдесятером забил «Тулузе» четыре мяча — отличный пример. Удаление Самедова, конечно, усложнило жизнь «Спартаку», но и в таком составе красно-белые должны были доводить матч до победы. Считаю, зря они так откровенно прижались к своим воротам после перерыва. «Спартак» сам позволил «Локомотиву» забить в начале второго тайма, а после продолжить наращивать давление на ворота Селихова.

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4. Насколько велика вина Карреры в нынешнем 10-м месте «Спартака»?

— Виноват не только Каррера, но и игроки. Да и удача, которая была со «Спартаком» весь прошлый сезон, будто бы ушла. Красно-белые больше не «вытаскивают» ничейные матчи на последних минутах. Причём играть-то они, на мой взгляд, хуже не стали. Но коллективу пора сплотиться и предстать другой командой в ближайших встречах. «Спартаку» наверняка охота снова попасть в Лигу чемпионов или хотя бы в Лигу Европы по итогам сезона. Негоже чемпиону 10-м финишировать.

5. Доработает ли Каррера этот сезон?

— Многое будет зависеть от результатов в Лиге чемпионов. Хотя если «Спартак» проиграет оставшиеся до её начала матчи чемпионата, то Каррера рискует не дотянуть до первых матчей в главном турнире Европы. Руководство может пойти на смену тренера, чтобы срочно встряхнуть команду. Но я не думаю, что всё будет настолько плохо. Уж до зимы Каррера наверняка доработает. В его силах и интересах как можно скорее выправить ситуацию. Хуже уже некуда – три или четыре поражения подряд станут настоящей катастрофой для «Спартака».

6. Верите, что «Локомотив» замахнётся на золото?

— Старт у «Локомотива» получился, с сильными соперниками он играет удачно. Однако с аутсайдерами, когда нужно проявить больше инициативы и разнообразия в игре, «железнодорожники» справляются не всегда. Над этим им нужно поработать. Думаю, не раньше чем в середине чемпионата мы поймём, на что может замахнуться «Локомотив».

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7. Дзюба усилит «Локо»?

— Усилит, если перейдёт. Юрий Сёмин – опытный специалист, способный найти общий язык с Артёмом, как делал это уже с разными по характеру футболистами. Но я думаю, что Дзюба постарается сказать своё веское слово в «Зените».

8. «Анжи» и «Амкар» — команды на вылет?

— «Амкар» ещё может выправить ситуацию в таблице. Опытный тренерский штаб во главе с Гаджи Гаджиевым способен что-то придумать. Команде просто нужно работать, одерживать победы, а через них набираться уверенности. Но подчеркну, что «Амкар» способен поправить положение и с нынешними тренерами.

Что касается крупного поражения «Анжи», то я не могу сказать однозначно, что проблема в ошибочной смене тренера. Вадим Скрипченко по сути не готовил команду к «Рубину», работу этого специалиста в Махачкале можно будет оценивать позже. А сам факт встряски от смены тренера может влиять на команду по-разному – не только положительно. Вспоминаю, как будучи футболистом «Зенита» играл против «Спартака», в котором накануне Валерий Карпин сменил Унаи Эмери. Ну и что? Всё равно мы обыграли красно-белых 4:2. Не 5:1 как при Эмери до этого, но тоже без шансов для них.

9. Нынешний «Рубин» — уже бердыевский?

— Потихоньку превращается в бердыевский, это точно. Игроки втягиваются, привыкают и, как я предполагал несколько недель назад, команда обретает лицо постепенно. У «Рубина» всё хорошо, даже несмотря на отъезд Жонатаса, только начавшего забивать. Это не стало сюрпризом для команды – Курбан Бердыев заранее анонсировал уход форварда, так что селекционный штаб наверняка уже работает на усиление этой позиции. Увидите: со временем «Рубин» будет становиться только сильнее, это видно по сегодняшним результатам.

10. Как бороться с бакланами?

— Не совсем понял, в чём там дело. Крыша у стадиона картонная, что ли, раз бакланы ей угрожают? Мы знаем, что вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин – автор большого количества ярких выражений, и это очередное. Возможно, он сознательно привлекает внимание СМИ. От себя скажу, что был на стадионе «Санкт-Петербург» на матче Кубка конфедераций и каких-то недоработок не заметил. Может, они и есть, но мне на глаза не попались.