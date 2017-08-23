Что меняют записки Манчини? 9 тактических тезисов 7-го тура РФПЛ

«Зенит» использует три схемы за матч, а «Локомотив» играет не так здорово, как вам показалось.

Манчини снова меняет три схемы за матч

Роберто Манчини не впервые пишет записки для Леандро Паредеса – ещё в матче со «Спартаком» аргентинцу передали бумажку, где, видимо, объяснили его роль в схеме с пятью защитниками. В Перми Паредес получил сразу два послания со скамейки, одно из которых даже раскрыли в трансляции матча.

После выхода Краневиттера «Зенит» должен был перестроиться на 4-2-3-1, Ерохин – стать «десяткой», а Полоз и Кокорин – поочерёдно меняться местами на фланге и острие атаки. Ход Манчини можно считать удачным сразу по нескольким причинам. Ушёл с поля Дриусси, явно пресыщенный графиком матчей и нуждавшийся в отдыхе, с помощью Краневиттера был укреплён центр, а Ерохин переместился на позицию «десятки». От размена в середине Ерохин выиграл в первую очередь – игроки «Зенита» стали активнее искать Александра забросами из глубины.

Читая реакцию болельщиков на матч «Зенита» с «Амкаром», я удивился, что многие задаются вопросом: зачем Манчини ставит Ерохина в состав? В Ерохине отмечают только нужный паспорт, возможность заменить его легионером и умение выиграть воздух. Однако матч в Перми отвечает, зачем действительно Ерохин Манчини. Тактически разноплановый, способный закрыть две позиции. Полезный в поиске свободного пространства. Скриншот здесь как пример: «Зенит» очень активно старался вскрыть зону Занева, вытаскивая его прессинговать и закидывая мяч традиционными передачами за спину, и Ерохин здорово за них цеплялся.

С выходом Луиша Нету «Зенит» перестроился на 5-2-2-1: Краневиттер и Паредес продолжили вдвоём бетонировать центр, Кокорин и Ерохин располагались выше, в атаке – Панюков. Схему с тремя центральными защитниками Манчини тоже явно отрабатывает, но вероятно, считает её исключительно спасением на концовку матча. При этом и по ходу матча «Зенит» систематически перестраивал заднюю линию на пятёрку: помогал Дмитрий Полоз, часто уходивший в глубину и дававший Кришито более активно включаться в давление.

Баринов должен играть в середине поля

Вшитый скрипт тактики «Локомотива» на случай, если что-то пошло не так – перестройка с 3-4-1-2 на 4-2-3-1 с заменой Баринова на Антона Миранчука. Так Юрий Сёмин менял игру «Локо» весь старт сезона, но в перерыве матча со «Спартаком» внезапно сделал другую замену – убрал Тарасова. «Железнодорожники» горели 0:2, но решение казалось половинчатым: Сёмин поставил на лучшие пасовые качества Баринова, отодвинув на второй план умение Тарасова бороться у штрафной за верховые мячи.

Конкретно против «Спартака» Баринов регулировал игру гораздо меньше, чем ожидал Сёмин – всего 16 передач и 13 Packing за второй тайм, зато отрезал своими передачами 5 защитников за тайм (в среднем по сезону – 0,3 защитника за игру). Вдобавок именно гол Баринова перевернул игру для «Локомотива», пусть и со сменой позиции он никак не связан. Дмитрия стоит вернуть в родную середину поля по двум причинам:

1. Он очень средне играет в защите. Связку Баринов – Игнатьев избрал главной мишенью сначала Курбан Бердыев, а теперь Массимо Каррера. Из их зоны пришли оба гола «Спартака» до перерыва, а Сёмин очень жёстко пихал защитникам.

2. В центре «Локомотива» станет больше баланса. И Денисов, и Тарасов – полузащитники оборонительного плана, причём не составляющие спаянную связку (достаточно вспомнить, как центр «Локо» давал воздух ЦСКА). Баринов же по навыкам – качественная «восьмёрка», способная связывать защиту и атаку. В продвижении мяча он даст фору Тарасову.

У «Локомотива» и «Спартака» остаются проблемы в середине поля

«Локо» ногой срывал с петель дверь красно-белого центра и в тысячный раз доказывал, что Денис Глушаков – не опорник и не страхующий, однако у «железнодорожников» ошибок тоже было в избытке. Регулярно проваливалась середина поля, а взаимопонимание между центральными полузащитниками по-прежнему далеко от идеала.

Вы наверняка помните гол Витиньо «Локомотиву»: Тарасов побежал накрывать Вернблума к своей штрафной, Игорь Денисов выдернулся в прессинг, из-за чего образовался громадный кратер в «зоне 14». В новом дерби Тарасов и Денисов повторили уже сделанные ошибки.

В дерби с ЦСКА Денисов и Тарасов трижды встречали смещавшегося с фланга в центр соперника похожим образом: повернувшись к оппоненту лицом, не вступая в полноценный отбор, не реагируя на пустые зоны за спиной, оставляя зазор между собой в несколько метров. Идеальные условия для того, чтобы отрезать двух центральных полузащитников передачей и создать опасность – но ЦСКА не реагировал на открывания Головина, а «Спартак» (вернее, конкретно Промес) смог отдать передачу в коридор. Это ещё одна причина, из-за которой Баринов в центре нужнее: в плане тактической выучки он грамотнее Тарасова.

Здесь нужно похвалить «Спартак». Комбинация, где Промес вытаскивает соперников на углу штрафной, а потом пасует в центр под удар – редкое наследство, доставшееся с прошлого сезона и не испорченное физически-игровым кризисом. Хоть что-то у «Спартака» продолжает работать.

У «Спартака» слабые защитники. Но это не главная проблема Не было никогда — и вот опять: в «Спартаке» нефутбольные вещи побеждают футбольные.

«Краснодар» очень уязвим к длинным передачам

С разницей в неделю тезис доказали «Амкар» и «Ростов». Обе команды строят атаки через длинные передачи на своего нападающего, скидки и выигранные подборы, но качество передач и их приёма у «Ростова» значительно выше. Владимир Дядюн цепляется за лонг-боллы не хуже Дарко Бодула, а инсайды гораздо лучше работают в поддержке: Калачёв и Зуев часто подстраиваются под его скидки и передачи. Конкретно против «Краснодара» работал план с резкими передачами вперёд от крайних центральных защитников, Ингасона и Бобена, на Дядюна – форвард либо организовывал момент себе сам, либо продолжал атаку скидкой, получал мяч обратно и доводил атаку до удара по воротам.

«Краснодару» неудобно играть против соперников, одним длинным пасом «отрубающих» половину команды. Высокое положение крайних защитников и опорника при начале атаки делает «Краснодар» уязвимым именно в таких моментах, как передача Ингасона на скриншоте, – Дядюн делает рывок и остаётся один против двух центральных защитников. Дальше может быть масса сценариев: или попробовать «размотать» игроков обороны, или дождаться инсайдов, которые тоже быстро ускоряются вперёд в таких атаках.

Своими передачами «Амкар» отрезал 93 защитников «Краснодара» за матч, «Ростов» – 81 защитника. И эти числа кричат не только о высокой линии обороны «быков»: слишком часто при длинных передачах оборона остаётся на плечах Гранквиста с Мартыновичем, и такая игра сзади очень уязвима.

Возможно, найдено противоядие угловым Калачёва

Подачи Тимофея Калачёва – уже товарный знак: с годами белорус отточил умение точно навешивать хоть в голову Дзюбы, хоть на лодку. У Калачёва есть своя техника исполнения стандартов, он любит сильные резаные подачи. И этим воспользовался «Краснодар», вооружившись нехитрым приёмом. Павел Мамаев вставал на положенные 9 метров от углового флага, выпрыгивал в момент навесов Калачёва от левого углового флага (когда икона «Ростова» подавала к воротам, а не от них) и перехватывал подачи. Дважды Калачёв не смог перебить Мамаева, ещё однажды он попробовал разыграть угловой, но и эту задумку «Краснодар» прочитал. Более того, одна из неудачных подач Калачёва родила контратаку «быков» и опасный выход Рамиреса на ворота.

Для соперников, которым только предстоит столкнуться со стандартами Калачёва: рост игрока на 9-метровой отметке тоже важен. В концовке матча помешать подачам Тимофея пытался уже Жоаозиньо, но Калачёв перебивал бразильца и опасно подавал, как умеет.

Переход «Анжи» на 5-3-2 – худшее тренерское решение сезона

Само по себе увольнение Александра Григоряна из «Анжи» – жестокая ошибка: тренер набрал футболистов под своё видение игры, под конкретный вызов (игроки из ФНЛ могут освоиться в Премьер-Лиге) и выстроил футбол симпатичного качества. Григоряна потопили глупые ошибки собственных игроков, особенно Тома Фибеля, однако коуч достойно выжимал максимум из аутсайдера РФПЛ. После таких отставок происходит хотя бы психологическая встряска, и команда начинает на зубах добывать то, что недобрала при старом тренере.

Однако Вадим Скрипченко поступил как парень, переехавший к девушке, не забывшей старые чувства, – сжёг все фотографии, выкинул все вещи и провозгласил новую жизнь. Схема 5-3-2, Полуяхтов в роли левого центрального защитника, замена Карасёва на 17-й минуте – Скрипченко сделал всё, чтобы разбить работавший механизм. Игроки «Анжи» совершенно не понимали, как нужно выходить из-под прессинга, как играть против соперника, как давить без мяча. Скрипел переход из обороны в атаку. Каждая длинная передача «Рубина» вызывала массовую истерику – гости слабо играли и на предотвращении таких передач, и особенно на подборе. В этом плане показателен третий гол.

Фибель «технично» скидывает мяч на Карадениза. Между защитниками и хавбеками – огромный свободный коридор

Карадениз подаёт на дальнюю: Полуяхтов не понимает, как играть против Жонатаса, и запускает мяч себе за спину

Счёт 6:0 – обманка: «Рубин» забил практически всё, что создал у ворот «Анжи». Однако для тренеров, только приходящих в команду по ходу затяжного матчевого цикла, матч должен стать полезным пособием. Менять работающую систему на новую, не освоенную командой, без недельных тренировок на базе недопустимо.

«Уфа» убивает начало атаки «Динамо»

Игровой рисунок «Уфы» и её потенциал очевидно недооценивают. Тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев после матча заявил, что недоволен домашней ничьей, а болельщики поголовно обвиняли «Уфу» в «автобусном» футболе. Срочно нужна охлаждающая вакцина чисел: «Уфа» владела мячом те же 33 минуты чистого времени, что и «Динамо», создала столько же явных голевых моментов (2-2), а вдобавок заставила бело-голубых ошибаться своим грамотным движением. Парадокс – с точки зрения перевода мяча в атаку полузащитники «Динамо», особенно Александр Зотов, выдали лучший матч в сезоне (115 Pack+Rec), однако когда «Уфа» поднимала линию прессинга, выход бело-голубых из обороны разбивался.

Число-маркер – 26 длинных передач Антона Шунина при средних 7,7 за матч до «Уфы». Когда мяч доходил до вратаря «Динамо», уфимцы разбивали большинство вариантов выхода из обороны – налетали на центральных защитников, сделавших удивительно мало передач и Packing за матч, съедали вариант с третьим игроком в середине. Особенно грамотно «Уфа» прессинговала в статике, при ударах от ворот, вынуждая Шунина безадресно пулять вперёд.

Главный гуру игры «Уфы» без мяча – Азамат Засеев. Он практически не участвует в пасовой активности уфимцев (16 отрезанных соперников и 35,5 Pack+Rec за 90 минут – пассивнее по сезону только Тумасян и Беленов), зато обеспечивает высокий прессинг и часто поднимается третьим игроком в атакующую линию «Уфы», к Игбуну и Фатаи. В голе «куниц» ключевую роль сыграл именно Засеев: когда Цаллагов вбрасывал аут, Азамат был единственным, кто не играл персонально по сопернику, зато после перехвата Засеев грамотно открылся и получил мяч уже в штрафной. Всё ещё есть желание назвать «Уфу» командой фартовой, а не тренерской?

Кононов решает одну тактическую проблему и находит вторую

Олег Кононов не впервые в сезоне отказался от схемы 3-4-3, но наконец-то смог отладить взаимопонимание в центре поля своей команды. Грозненцы начинали сезон с двумя разными расстановками в середине, и вариант Иванов — Родолфо оказался намного предпочтительнее, чем Иванов — Швец. Во-первых, у Иванова и Родолфо было чёткое разделение обязанностей, один из полузащитников больше занимался обороной. Во-вторых, с центром Иванов — Швец грозненцы проиграли все матчи: в такой статистике не бывает виноват лишь один игрок, однако факт, что со Швецом центр поля вскрывали чаще.

С «Арсеналом» грозненцы выставили тактику 3-5-2, а Родолфо стал страхующим опорником под Ивановым и Швецом. При этом полузащитники активно менялись ролями. В атаке грозненцы пробовали открываться пятёркой (да, как у Марсело Бьельсы), и одним из игроков на передней линии был или Швец, или Иванов. В начале атаки центральный треугольник тоже регулировался: стать вершиной треугольника, получающей мяч от защитников, мог любой из тройки.

Однако у Олега Кононова появилась новая проблема – на фланге обороны. Апти Ахъядов, заменивший дисквалифицированного Уциева, – совсем не латераль: до Кононова он играл нападающего, а закрывать бровку целиком начал только на сборах. Если Милад Мохаммади стремится прессинговать соперника, а крайний центральный защитник его грамотно страхует (как и должно быть), то Ахъядов неоднократно пассивно встречал контратаки «Арсенала». На скриншоте ниже – идеальный пример: Ахъядов сначала выдёргивается на прессинг Чаушича, разгоняющего контратаку, затем внезапно бежит назад закрывать Горбатенко, открывая большую свободную зону, и на десерт сваливается в центр, давая Горбатенко принять мяч и навесить в штрафную. При этом быть довольным Мохаммади Кононов тоже не может – с его фланга пришли оба гола, причём в первой ситуации гол родился именно после ошибки иранца.

Мелкадзе создаёт «Тосно» проблемы

«Тосно» – самый симпатичный андердог Премьер-Лиги по игре на старте сезона. Дмитрий Парфёнов отладил защиту, адаптировал команду под качества Антона Заболотного, и многие атаки начинаются через забросы на высокого нападающего и его скидки. Однако если Заболотный – самый тактически полезный игрок «Тосно», то Георгий Мелкадзе слишком часто выпадает из командного рисунка. В матче со СКА Мелкадзе стал привычно слабейшим из атакующей тройки по пасовой активности (отрезал на приёме передач 48 соперников – даже меньше Галиулина), и средние числа объясняют его недостатки – молодой игрок слишком передерживал мяч.

Самый показательный момент самого тоскливого матча тура – атака, где Мелкадзе мог организовать гол. Георгий открылся в свободную зону, куда вдобавок включился Галиулин. «Тосно» получил преимущество 2v1 в полуфланге – такое реализовывается одним вовремя сделанным пасом. Однако Мелкадзе жутко затянул момент, проспал открывание Галиулина и отдал передачу уже очень поздно, когда вернулись и закрыли зону Димидко и Гришко.

Один из самых техничных выпускников академии «Спартака» не выдерживает скорости принятия решений Премьер-Лиги даже на уровне хабаровского СКА. Грустный диагноз.

В материале использованы данные Opta, Wyscout и паблика «Пыльный чердак».

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