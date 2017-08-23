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Роберто Манчини, ФК «Зенит»
Текст: Дарья Тубольцева
Фото: fc-zenit.ru

Манчини: по Дзюбе нет новостей, по новым трансферам — конкретики

Главный тренер «Зенита» — о Ригони и ответном матче с «Утрехтом».
23 августа 2017, среда. 14:02 Футбол

В первом матче плей-офф Лиги Европы «Зенит» проиграл «Утрехту» со счётом 0:1 и поставил под угрозу выход в групповой этап турнира. Накануне ответной встречи, которая пройдёт завтра, 24 августа, в Санкт-Петербурге, сине-бело-голубые провели открытую тренировку на базе в Удельном парке. В занятии принял участие и аргентинский полузащитник Эмилиано Ригони, контракт с которым ещё официально не подписан. Тренировался также Артём Дзюба, которого активно сватают в аренду. А вот Юрий Жирков и Александр Анюков в занятии участия не приняли.

После тренировки состоялся брифинг главного тренера «Зенита» Роберто Манчини и нападающего Дмитрия Полоза. Первым по традиции на вопросы журналистов ответил футболист.

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«Жду поддержки как на «Спартаке»

— Дмитрий, как самочувствие после матча с «Амкаром»?
— Всё нормально, к игре готов. Сейчас важно было восстановиться за два дня.

— В Перми вы поучаствовали в голевой атаке. Это была импровизация?
— Все комбинации мы отрабатываем на тренировках.

— На матч с «Утрехтом» все билеты проданы. Ждёте сумасшедшей поддержки?
— Конечно, рассчитываю на поддержку болельщиков. Хотелось бы, чтобы атмосфера была такой же, как в матче со «Спартаком». От самой игры, разумеется, ждём только положительного результата.

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Роберто Манчини говорил больше не о предстоящем матче, а о состоявшихся и будущих трансферах.

— Роберто, когда за «Зенит» сыграет Ригони?
— У него сегодня была одна из первых тренировок. Посмотрим, как он проявит себя. Пока не знаю, сможет ли он сыграть в воскресенье. Будет видно.

— Почему остановились на кандидатуре Ригони? И ждать ли новых трансферов «Зенита»?
— Пока никакой конкретики по новым трансферам нет. Нас покинуло больше 10 сильных футболистов, которые выступали на очень высоком уровне, поэтому мы вынуждены были приглашать других игроков. Кто именно придёт в «Зенит», посмотрим. Что касается Ригони, то он сильный полузащитник, но надо увидеть его в действии на поле.

— Полозу не грозит участь Жулиано? Виктор пришёл на брифинг перед матчем с «Бней Иегуда», а потом покинул «Зенит».
— Жулиано предпочёл клуб, где он постоянно будет играть. Ему необходимо получать как можно больше игрового времени, чтобы выступать в сборной Бразилии.

— В каком состоянии не летавшие в Пермь Дзюба и Шатов? Готовы ли Жирков и Анюков?
— Как видите, Шатов и Дзюба восстановились и могут сыграть и завтра, и в воскресенье. Жирков и Анюков точно не примут участия в игре с «Утрехтом». Насчёт матча с «Ростовом» решим позже.

— Есть какие-то новости о будущем Дзюбы?
— Нет. Он тренируется, готов играть.

— Через неделю после поражения в Голландии поняли причину такой игры? Как сделать так, чтобы завтра был другой «Зенит»?
— Невозможно, чтобы команда постоянно выигрывала. Бывают и поражения. Матчи квалификации, особенно плей-офф, вдвойне опасны. Это только начало сезона, игроки ещё не в оптимальной форме. Завтра у нас есть 90 минут, чтобы сыграть лучше, чем на выезде, и пройти дальше. Что касается матча в Голландии, то мы действовали на равных, но совершили глупую ошибку и пропустили.

— В понедельник вы посетили хоккейный матч СКА — ЦСКА. Какие впечатления?
— Эмоции исключительно положительные, впервые был на хоккейном матче. Хоть я и не разбираюсь в правилах, показалось, что СКА — это сильная команда.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Утрехт ФК Зенит Артём Дзюба Дмитрий Полоз Роберто Манчини
Новости. Футбол
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