«Зенит» нашёл крайнего. Кто такой Эмилиано Ригони

Впервые слухи о переходе Эмилиано Ригони в «Зенит» появились несколько недель назад. А в середине августа они, по словам агента аргентинца, практически превратились в реальность. И вдруг всё затихло. Даже сериалом не побаловали: Ригони как будто исчез. Но теперь его местонахождение наконец установлено: это Санкт-Петербург. А значит, есть повод ещё раз рассказать о человеке, который пополнит аргентинскую колонию под руководством Роберто Манчини.

СПРАВКА



Эмилиано Ригони

Родился в городе Колония Каройя, Аргентина.

Рост – 180 см.

Основная позиция – правый вингер.

В первые полгода игры в «Индепендьенте» в 14 матчах стал автором 10 голов и голевых передач.

Звезда провинции

Когда «Индепендьенте» подписал Ригони, на фан-сайте клуба появилось видео с лучшими моментами игры новичка. В ответ в комментариях к видео развернулась целая война. Одни комментаторы говорили что-то вроде: «Боже, кого мы купили? Что это? Он же не умеет играть!». Другие – кто наблюдал его в «Бельграно» — отвечали: «Ужасное видео. На самом деле, футболист хороший, с техникой и скоростью». В общем, ориентироваться на видео не стоит. Или хотя бы руководствоваться видео, выложенными до 2016 года.

Его заметили в «Бельграно» после того, как клуб из Альберди, пригорода Кордовы, провёл отличный для своего уровня сезон и даже попал в стыки за право играть в Кубке Либертадорес. За путёвку «Бельграно» пришлось бороться с «Индепендьенте». Закончилось это для аутсайдера не лучшим образом – разгромом. Но Ригони произвёл на красных впечатление. И уже через полтора месяца, в начале 2016-го, был осуществлён трансфер.

Как играет

Ригони одинаково играет обеими ногами. Чаще всего он играет правого вингера, но по ходу всей карьеры регулярно оказывался и слева. Он любит смещаться с фланга – в том числе и без мяча, открываясь под передачи на углу вратарской. Имея выбор, предпочтёт не навесить или прострелить в штрафную, а обыграться с партнёром и выйти на ударную позицию. Или убрать защитника на финте и войти в штрафную. Вообще, несмотря на позицию, Эмилиано немного напоминает по манере старомодного центрфорварда, который играет на линии офсайда. Он нацелен на ворота: два удара в среднем за игру – это много для «Индепендьенте», третий показатель в команде. Одновременно Ригони старается быть активным в подыгрыше (два паса под удар за игру), но это качество пока не конвертировалось в голы.

Аргентинец не боится обострять. Ужасную точность передач – 66% — можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, стилем игры команды осенью, когда от Ригони требовалось в основном навешивать в штрафную. Во-вторых, последний сезон получился у Ригони неровным. За осень и зиму он сыграл в аргентинской Примере 15 матчей, забил два гола и не сделал ни одной голевой передачи. Но весной, после смены тренера, всё изменилось. «Индепендьенте» заиграл в более техничный футбол, и качества Ригони сразу стали актуальными. В последних 15 матчах сезона он забил девять голов и отдал два голевых паса. Какой контраст по сравнению с первой половиной сезона. С другой стороны, дубль и голевой пас во время разгрома несчастного «Патронато де Парана» сделали статистику более внушительной. Даже во время удачной весенней половины сезона Ригони проводил по два-три матча без результативных действий.

Почему клуб пытался его удержать

В «Индепендьенте» не горели желанием расстаться с футболистом. Тренер Ариэль Олан признал, что Ригони хочет сменить обстановку, но настаивал, что для него лучше остаться: «Последние полгода Эмилиано провёл очень хорошо, здесь благоприятные для него условия. Зачем ему уходить? Если он будет так же играть ещё столько же, на него обратят внимание в сборной». Правда, в местной прессе можно было прочитать, что ещё одна важная причина, по которой Ригони удерживали, – слишком маленькая сумма отступных в его контракте. Возможно, в «Индепендьенте» посчитали, что позднее смогут выручить за полузащитника больше? Но ему уже 24 года. Немного по европейских меркам, ничто по меркам РФПЛ, но довольно много для аргентинца, который впервые меняет чемпионат.

Права – поровну

Права на Ригони принадлежали «Индепендьенте» и «Бельграно» – по 50%. Поэтому скромный клуб из Кордовы должен был получить половину суммы. Для него это большие деньги. В последний раз сопоставимую сумму (чуть больше четырёх млн евро) «Бельграно» заработал на продаже Франко Васкеса в «Палермо».

Но есть проблема: «Индепендьенте» не хотел идти на сделку на таких условиях. Аргентинские СМИ сообщали, что клуб пытается выкупить вторую половину прав на Ригони, чтобы потом самостоятельно продать «Зениту». И по сведениям издания Diariopopular, клубам удалось договориться: сначала «Индепендьенте» выкупил остаток прав на футболиста, а затем оформил его трансфер в «Зенит». В том же материале предполагали, что проблему удалось решить в том числе из-за желания игрока сменить клуб.

Перспективы в «Зените

На первый взгляд, трансфер выглядит немного странным, учитывая, что Ригони – восьмой игрок в группу атаки «Зенита». Причём и на правом, и на левом фланге атаки он вряд ли будет первым выбором Роберто Манчини. Правда, Манчини известен любовью к большой обойме, поэтому восемь игроков на четыре позиции в атаке – это нормально. Да и перспективы кое-кого из этой группы кажутся всё более туманными. В общем, игровое время у новичка будет точно. Остальное зависит от того, насколько реалистично уровень Ригони отражают видео с нарезками с матчей.