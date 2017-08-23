Играем ночью, пока никто не видит. Нужен ли РФПЛ Хабаровск?

Мисс трибун. Самые яркие болельщицы 7-го тура РФПЛ Не дерби единым жив российский футбол. В Казани, Петербурге, Екатеринбурге, Перми и Ростове на стадионы тоже ходят настоящие красавицы.

«Настоящего профессионала хоть посреди ночи разбуди – он сыграет». В российской Премьер-Лиге эту шутливую поговорку решили зачем-то проверить на практике. Роль подопытных кроликов досталась футболистам «СКА-Хабаровск». На три из четырёх первых гостевых матчей чемпионата России они выходили в то время, когда должны были спать глубоким сном.

Встреча с «Арсеналом» в Туле начиналась в 19:30 по Москве, то есть в половине третьего ночи по Хабаровску. Против «Локомотива» «армейцы» вышли на поле в 20:00. Стартовый свисток в матче «Тосно» – СКА прозвучал, когда в Петербурге, как и в столице, были те же 19:30. Единственное исключение – игра с ЦСКА, назначенная на три часа дня по Москве. В тот счастливый день главный тренер Алексей Поддубский был избавлен от необходимости заводить будильник в раздевалке.

Странно, что прежде эта тема особо не поднималась. Даже руководители, тренерский штаб хабаровских «армейцев» говорят об объективных проблемах как-то вскользь. Как будто боятся жаловаться, будучи всего лишь скромным новичком элиты. Нападающий «СКА-Хабаровск» Руслан Корян после ночной ничьей с «Тосно» на «Петровском» признался, что играть в таком режиме очень тяжело, но и он обернул в шутку предложение обратиться в РФПЛ с просьбой пойти навстречу.

«Ребята говорят, что в матче с «Тосно» у нас на скамейке запасных вообще пара человек уснула. В Хабаровске сейчас пять утра… Мы прилетели за два дня, чтобы адаптироваться, но лично мне легче, когда прибываешь накануне вечером и утром выходишь на поле. Пока организм ещё в шоке, можно что-то выдать. Сегодня третий день – самый тяжёлый. Не пора ли обратиться в РФПЛ? Представляете, что будет, если я, армянин, обращусь в РФПЛ! Думаю, меня там никто не услышит. Это должно делать наше руководство. Если футболисты начнут жаловаться – это уже цирк будет».

Наших футболистов ничем не удивишь. Они ко всему готовы, ко всему привыкли. Загонишь их в манеж-«собачью конуру», заставишь пахать 90+3 минуты в дикий холод или страшную жару, вынудишь заменить сон футболом – всё равно выйдут и сыграют. Но если бы всё сводилось к отношению к спортсменам, РФПЛ могла бы игнорировать особую ситуацию хабаровского СКА. Однако защитник «армейцев» Александр Пуцко в своём интервью по окончании матча с «Тосно» вспомнил и о другом участнике процесса – болельщиках. «Мы-то в принципе нормально переносим матчи в такое время. А вот хабаровским болельщикам, думаю, неудобно футбол ночью смотреть. Ну а что поделаешь?» – задал журналистам риторический вопрос Пуцко.

Действительно, о поклонниках СКА составители графика матчей РФПЛ как-то не подумали. А ведь эти люди помимо всего прочего ещё и болельщики сборной России, которые вправе недоумевать, почему же руководителям российского футбола откровенно плевать на них. Ночное пинание мяча – это что угодно, только не стремление популяризировать лигу. Хабаровску, безусловно, интересен свой СКА. Но не каждый может позволить себе ждать игры до трёх часов ночи, особенно если в понедельник утром нужно идти на работу.

Выходит, для хабаровчан чемпионат, по сути, сводится к домашним матчам. Шансы набрать какие-то очки в гостях сводятся к минимуму по совокупности причин – преимуществу соперника в классе, адаптации самих футболистов СКА после длительного перелёта и принуждению передвигаться по полю, попав в объятия морфея. Четыре из пяти своих очков «армейцы» набрали в Хабаровске. С «Тосно» кое-как отстояли ничью, не нанеся ни одного удара в створ ворот такого же дебютанта элиты.

Помнится, Андре Виллаш-Боаш признавался, что, только став тренером «Зенита», осознал, насколько несправедливо поступает УЕФА, назначая матчи с участием российских команд в Лиге чемпионов на 22:45 или 23:45 по Москве. Португалец негодовал и просил европейских чиновников учитывать географию. Хорошо, что Виллаш-Боаш ещё дальневосточников не возглавлял! Почему бы РФПЛ не ставить выездные игры СКА хотя бы на те же 22:45 по Хабаровску, то есть около четырёх часов дня по столице? Не ради игроков – ради зрителя.

СКА не имеет возможности ответить соразмерно. В ближайшем туре в Хабаровске гостит «Спартак», и этот матч, как и все предыдущие домашние «армейцев» начнётся в 11.00 по Москве. Возможно, не самые удобные часы для красно-белых, однако вполне приемлемые. В РФПЛ дальневосточникам, конечно же, никто не позволит пойти на хитрость, которая помогла бы в ФНЛ. Историю на эту тему как-то рассказал бывший главный тренера «Мордовии» и «Ротора» Фёдор Щербаченко:

«Помню в матче с моим «Ротором» руководители хабаровского СКА схитрили и поставили начало встречи на семь утра по Москве. Вот это действительно оказалось проблемой. Приходилось будить футболистов в четыре часа, как будто на рыбалку, пытаться их чем-то взбодрить и провести установку. Хотя мы тогда сыграли хорошо, матч закончился вничью 0:0».

Все должны быть в равных условиях, хотя бы с точки зрения правил соревнования. Важно на деле показать: РФПЛ – это не только европейская часть России. И уважать своего болельщика. Плохо, что Хабаровск не жалуется. Представьте, каким был бы резонанс, если бы, к примеру, матч «Спартак» – «Зенит» назначили на три часа ночи по Москве.